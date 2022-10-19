Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Минфин опять взялся за НДФЛ с компенсаций. Что объявил Путин?

Чиновники Минфина переобулись в воздухе и выдали сразу два любопытных разъяснения. А новость дня — это военное положение в новых регионах России (и ограничения для других).

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«Ночной бухгалтер». Минфин опять взялся за НДФЛ с компенсаций. Что объявил Путин?

Про переобулись

Буквально в марте Минфин придерживался мнения, что НДФЛ с компенсации за задержку зарплаты платить не надо. В сентябрьском письме произошел...кувырок: теперь все четко наоборот.

Дескать, такая компенсация — это совсем не то, про что пишется в НК.

Еще одна сложность — НДФЛ с зарплаты за декабрь 2022 года. Бухгалтеры в предвкушении после перехода на ЕНП: как исчислять и платить налог?

Минфин говорит, что это будет доход 2023 года, а значит, он подчиняется правилам ЕНП.

Фраза дня

Военное положение — особый правовой режим, вводимый на территории РФ или в отдельных ее местностях в соответствии с Конституцией РФ Президентом в случае агрессии против РФ или непосредственной угрозы агрессии (цитата из закона).

Такой режим по указу Путина теперь будет работать на территории четырех новых регионов России. В некоторых других, которые с ними граничат — будет режим особых ограниченийсредний уровень реагирования»).

Подробности изучаем и будем держать вас в курсе дела.

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Ситуация из насущного: бухгалтер интересуется новыми правилами по маркировке.

«Ресторан. Принимать воду по ЭДО начнем с ноября 2022, а выводить из оборота через кассу обязанность наступает с 01 марта 2023 года. Что в Честном знаке делать с остатками этой воды за период с ноября 2022 по март 2023».

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