Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Мобилизовали ИП? Закрывать бизнес теперь не обязательно. Единственным учредителям тоже

Приняли наконец льготы для мобилизованных ИП и единственных учредителей. На работников льгот не дали (зато их можно не включать в график отпуска).

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«Ночной бухгалтер». Мобилизовали ИП? Закрывать бизнес теперь не обязательно. Единственным учредителям тоже
Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

ФНС пока не будет проводить ВНП бизнесу мобилизованных

ИП и единственные учредители получили долгожданное постановление кабмина, по которому им дают целый ряд льгот. Если коротко:

  • дадут отсрочку по уплате налогов и страховых взносов;
  • сдвинут сроки по сдаче деклараций;
  • будет больше времени для уплаты НПД;
  • счета таких предпринимателей блокировать запрещено;
  • временно остановят уже начатые выездные налоговые проверки и не смогут начать новые ВНП.

Про работников

Роструд сказал, что не надо включать в график отпусков сотрудников, которых мобилизовали. А сами работодатели могут оказать материальную помощь таким сотрудникам.

Нежданчик

Срок выплаты отпускных решили увеличить до двух дней после начала отпуска (сейчас — три дня ДО). В Госдуму уже даже законопроект внесли.

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Да все работает, че вы придумываете

Сервисы ФНС уже не первый день работают с большими сбоями: наши читатели сообщают об этом и в комментариях, и в социальных сетях. Сами налоговики об этом почти не говорят — только холодно поясняют, что «ведутся технические работы». Как закончат, мол, сообщат. Когда — одному богу известно.

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