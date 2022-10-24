«Ночной бухгалтер». Мобилизовали ИП? Закрывать бизнес теперь не обязательно. Единственным учредителям тоже

ФНС пока не будет проводить ВНП бизнесу мобилизованных
ИП и единственные учредители получили долгожданное постановление кабмина, по которому им дают целый ряд льгот. Если коротко:
- дадут отсрочку по уплате налогов и страховых взносов;
- сдвинут сроки по сдаче деклараций;
- будет больше времени для уплаты НПД;
- счета таких предпринимателей блокировать запрещено;
- временно остановят уже начатые выездные налоговые проверки и не смогут начать новые ВНП.
Про работников
Роструд сказал, что не надо включать в график отпусков сотрудников, которых мобилизовали. А сами работодатели могут оказать материальную помощь таким сотрудникам.
Нежданчик
Срок выплаты отпускных решили увеличить до двух дней после начала отпуска (сейчас — три дня ДО). В Госдуму уже даже законопроект внесли.
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Да все работает, че вы придумываете
Сервисы ФНС уже не первый день работают с большими сбоями: наши читатели сообщают об этом и в комментариях, и в социальных сетях. Сами налоговики об этом почти не говорят — только холодно поясняют, что «ведутся технические работы». Как закончат, мол, сообщат. Когда — одному богу известно.
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