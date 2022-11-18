«Ночной бухгалтер». «Клерк» стал совсем взрослым, 1С ддосят, а бухгалтеры путаются с повышенным НДФЛ

Можно сначала про НДФЛ?

Конечно можно. История: зарплата директора уже перевалила за 5 млн рублей, а он еще сдает компании в аренду помещение. Как считать 15%ный НДФЛ?

Из-за того, что считать НДФЛ надо отдельно по каждой налоговой базе, бухгалтеры путаются и часто не понимают, что относится, например, к основной базе. В данном случае в нее входят и зарплата, и аренда. Так что не путайтесь, как некоторые клерки в обсуждениях.

Я что-то нажал и оно исчезло

...в 1С. Бухгалтеры жалуются, что сегодня в программах много сбоев, работать сложно. На горячей линии говорят, что «есть недоступность по некоторым сервисам». Проблемы с 1Сками начались еще в понедельник и пока неясно, когда все починят.

Сюжет недели

Собрали в одном месте все новости о нашумевших проверках в кафе «АндерСон»:

Кто на новенького

Опять про объединение фондов. Помните новую форму ЕФС-1? С 1 января с ней надо будет познакомиться тщательно, потому что по данным этой формы будут считать скидки и надбавки к тарифу взносов в ФСС.

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Ура!

Многие пропустили – да что там, мы сами забыли! – что у «Клерка» был день рождения. Двадцать один год! По всем меркам мы уже совершеннолетние. Пока писали про это текст, у всех были слезы ностальгии. Дальше только круче!

Ваша ностальгирующая редакция