«Ночной бухгалтер». Пенсии работающих пенсионеров — это льгота. Поэтому ПФР не хочет их повышать

Про льготы и обиды

ПФР написал любопытное письмо, где рассказал, почему индексации пенсий работающиим пенсионерам не будет. Дескать, виной всему перекос, который может случиться, если провести индексацию – перекос не в пользу неработающих пенсионеров. Между тем, у работающих есть кроме пенсии зарплата. Так что и повышать ничего не планируется. О том, что работающий пенсионер в виде зарплаты может получать копейки, в ПФР умолчали.

«Это как бы намек – будут требовать индексацию, отключим газ (зачеркнуто) отменим пенсию вообще», в сердцах пишут клерки.

Еще немного о пенсиях: участникам СВО засчитают двойной пенсионный стаж. Закона еще нет, но Мишустин уже сделал такой анонс.

Рубрика «Налоги и отчеты»

Сегодня – два важных для бухгалтера изменения:

Важное напоминание. Не забудьте отчитаться о движении денег на зарубежных счетах. Срок – 1 декабря.

Мечты, мечты

Вполне может быть, что в 2023 году нас ждут новые отсрочки по налогам, взносам, сборам. Кабмину дали право их вводить еще на год.

Изменения 2023

Наши эксперты продолжают публиковать для вас свои статьи о самом важном в конце года.

Александр Анищенко объяснил, что изменится со страховыми вносами по иностранцам. А Наталья Петрова показала, на что обратить внимание при составлении графика отпусков.

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