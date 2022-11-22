«Ночной бухгалтер». Пенсии работающих пенсионеров — это льгота. Поэтому ПФР не хочет их повышать

Про льготы и обиды
ПФР написал любопытное письмо, где рассказал, почему индексации пенсий работающиим пенсионерам не будет. Дескать, виной всему перекос, который может случиться, если провести индексацию – перекос не в пользу неработающих пенсионеров. Между тем, у работающих есть кроме пенсии зарплата. Так что и повышать ничего не планируется. О том, что работающий пенсионер в виде зарплаты может получать копейки, в ПФР умолчали.
«Это как бы намек – будут требовать индексацию, отключим газ (зачеркнуто) отменим пенсию вообще», в сердцах пишут клерки.
Еще немного о пенсиях: участникам СВО засчитают двойной пенсионный стаж. Закона еще нет, но Мишустин уже сделал такой анонс.
Рубрика «Налоги и отчеты»
Сегодня – два важных для бухгалтера изменения:
- Из справок к форме 6-НДФЛ уберут данные о перечислении налога
- После смерти человека налоговики автоматически переведут на его счет переплату по ЕНП
Важное напоминание. Не забудьте отчитаться о движении денег на зарубежных счетах. Срок – 1 декабря.
Мечты, мечты
Вполне может быть, что в 2023 году нас ждут новые отсрочки по налогам, взносам, сборам. Кабмину дали право их вводить еще на год.
Главред рекомендует
Рассказ, которым мы зачитались: в прекрасном «Кублоге» Михаил Кадькало рассказал, как открыть свою студию по уходу за автомобилями за 500 тысяч рублей и не прогореть. Если боитесь начинать свой бизнес, читать обязательно.
Изменения 2023
Наши эксперты продолжают публиковать для вас свои статьи о самом важном в конце года.
Александр Анищенко объяснил, что изменится со страховыми вносами по иностранцам. А Наталья Петрова показала, на что обратить внимание при составлении графика отпусков.
Узнайте, как прокачать карьеру бухаутсорсера – приходите на бухгалтерскую конференцию БухЁлка!
Спикеры-практики со всей страны, 12 часов полезной информации, обмена опытом с коллегами. Евгения Мемрук расскажет как прокачать карьеру, узнаете о продвижении бухгалтера в соцсетях, и научитесь зарабатывать больше.
Держите промокод: KLERK. По нему получите скидку 2 000 рублей.
Ваша экспертная редакция