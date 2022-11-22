Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Пенсии работающих пенсионеров — это льгота. Поэтому ПФР не хочет их повышать

Сам по себе факт, что пенсионеры работают и получают пенсию, в Пенсионном фонде считают льготой, которую «сохраняют в интересах граждан». Но если проиндексировать такие пенсии, то пострадают неработающие пенсионеры, говорят чиновники.

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«Ночной бухгалтер». Пенсии работающих пенсионеров — это льгота. Поэтому ПФР не хочет их повышать
Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Про льготы и обиды

ПФР написал любопытное письмо, где рассказал, почему индексации пенсий работающиим пенсионерам не будет. Дескать, виной всему перекос, который может случиться, если провести индексацию – перекос не в пользу неработающих пенсионеров. Между тем, у работающих есть кроме пенсии зарплата. Так что и повышать ничего не планируется. О том, что работающий пенсионер в виде зарплаты может получать копейки, в ПФР умолчали.

«Это как бы намек – будут требовать индексацию, отключим газ (зачеркнуто) отменим пенсию вообще», в сердцах пишут клерки.

Еще немного о пенсиях: участникам СВО засчитают двойной пенсионный стаж. Закона еще нет, но Мишустин уже сделал такой анонс.

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«Ночной бухгалтер». Пенсии работающих пенсионеров — это льгота. Поэтому ПФР не хочет их повышать

Сам по себе факт, что пенсионеры работают и получают пенсию, в Пенсионном фонде считают льготой, которую «сохраняют в интересах граждан». Но если проиндексировать такие пенсии, то пострадают неработающие пенсионеры, говорят чиновники.

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