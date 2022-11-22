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НДФЛ

Как считать НДФЛ по прогрессивной ставке с зарплаты и доходов от аренды

Прогрессивную шкалу НДФЛ нужно применять к единой налоговой базе, включающей в себя доходы от трудовой деятельности и от сдачи имущества в аренду.

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Как считать НДФЛ по прогрессивной ставке с зарплаты и доходов от аренды

Прогрессивная шкала НДФЛ

В общем случае ставка НДФЛ с доходов резидента — 13%, но как только доход физлица перешагнет за порог в 5 млн рублей, ставка вырастет до 15%. Повышенная ставка применяется только к заработку, которые превысит указанную отметку.

Пример 1. Годовой доход физлица — 6 млн рублей.

НДФЛ — 5 млн * 13% + 1 млн * 15% = 800 тыс. рублей.

При этом важно правильно определить налоговую базу, так как налоговое законодательство выделяет несколько видов баз.

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НДФЛ

Как считать НДФЛ по прогрессивной ставке с зарплаты и доходов от аренды

Прогрессивную шкалу НДФЛ нужно применять к единой налоговой базе, включающей в себя доходы от трудовой деятельности и от сдачи имущества в аренду.

Как считать НДФЛ по прогрессивной ставке с зарплаты и доходов от аренды

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