Как считать НДФЛ по прогрессивной ставке с зарплаты и доходов от аренды

Прогрессивная шкала НДФЛ

В общем случае ставка НДФЛ с доходов резидента — 13%, но как только доход физлица перешагнет за порог в 5 млн рублей, ставка вырастет до 15%. Повышенная ставка применяется только к заработку, которые превысит указанную отметку.

Пример 1. Годовой доход физлица — 6 млн рублей.

НДФЛ — 5 млн * 13% + 1 млн * 15% = 800 тыс. рублей.

При этом важно правильно определить налоговую базу, так как налоговое законодательство выделяет несколько видов баз.

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