Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Подтверждать ОКВЭД по новой системе будет не надо, но надо. Такие сделают правила

Власти, похоже, всерьез взялись за коды ОКВЭД: появились первые подробности о том, как изменят систему. Если коротко, то подтверждение кодов деятельности отменят. Но при этом к налоговикам все равно надо будет приходить уточняться.

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«Ночной бухгалтер». Подтверждать ОКВЭД по новой системе будет не надо, но надо. Такие сделают правила
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Что за конкурс модификаций

Скорее уж, просто испытание на прочность: бизнесу хватает головной боли с морем других нововведений, а тут на горизонте появилось еще одно.

Итак, суть: до 15 апреля 2024 года бизнесу надо будет отправить налоговикам данные о процентной доле видов экономической деятельности в своей работе. Включая и обособки, начисляющие зарплаты. Это изначально.

Дальше сообщать в ФНС понадобится, если в течение года доля по виду деятельности изменится более чем на 20 процентных пунктов.

Подтверждать данные в ФСС будет не нужно. Потому что этого фонда больше не будет :) Вместо него проверять правильность вашего основного ОКВЭД будет новый Социальный фонд России.

Важные даты

Помните, когда отчитаться за декабрь, если работаете в госсекторе? Вот важные сроки:

  • главным администраторам средств федерального бюджета – отчитаться не позднее 20 января 2023 года;
  • финансовым органам субъектов РФ – не позднее 20 января 2023 года.

Цифра дня

Госдума утвердила МРОТ-2023. Он составит 16 242 рублей.

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Бухгалтеры – люди настолько дисциплинированные, что готовы учиться чему-то новому даже нарезая новогодние салаты! Главный методолог Клерк.Обучения Елена Ярушкина рассказала, кто и как проходит повышение квалификации на «Клерке» и как все изменилось за последний год.

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В программе:

  • Новые правила ограничения доступа к информации, содержащейся в ГИРБО
  • Новые КБК и коэффициенты-дефляторы
  • Новый порядок удержания НДФЛ с выплат по зарплате, сроки и формы отчетности по НДФЛ
  • Изменения в сроках и формах отчётности по налогу на прибыль организаций, новый порядок учёта отрицательных курсовых разниц
  • Новая форма декларации по налогу на имущество организаций
  • Новая предельная база для страховых взносов
  • Единый налоговый счёт и единый налоговый платеж
  • Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования

Авторы вебинара:

​​​​​​​Алексей Иванов, директор по знаниям и развитию учётной системы интернет-бухгалтерии «Моё дело» и Людмила Архипкина, ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело»

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«Ночной бухгалтер». Подтверждать ОКВЭД по новой системе будет не надо, но надо. Такие сделают правила

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