«Ночной бухгалтер». Подтверждать ОКВЭД по новой системе будет не надо, но надо. Такие сделают правила

Что за конкурс модификаций

Скорее уж, просто испытание на прочность: бизнесу хватает головной боли с морем других нововведений, а тут на горизонте появилось еще одно.

Итак, суть: до 15 апреля 2024 года бизнесу надо будет отправить налоговикам данные о процентной доле видов экономической деятельности в своей работе. Включая и обособки, начисляющие зарплаты. Это изначально.

Дальше сообщать в ФНС понадобится, если в течение года доля по виду деятельности изменится более чем на 20 процентных пунктов.

Подтверждать данные в ФСС будет не нужно. Потому что этого фонда больше не будет :) Вместо него проверять правильность вашего основного ОКВЭД будет новый Социальный фонд России.

Важные даты Помните, когда отчитаться за декабрь, если работаете в госсекторе? Вот важные сроки: главным администраторам средств федерального бюджета – отчитаться не позднее 20 января 2023 года;

финансовым органам субъектов РФ – не позднее 20 января 2023 года.

Цифра дня

Госдума утвердила МРОТ-2023. Он составит 16 242 рублей.

Вести от бизнеса

Несколько новостей от крупных компаний, которые лучше не пропускать:

Главред рекомендует Недавно мы с командой прошлись по магазинам и поняли, что от ухода H&M и прочих товарищей нам уже не так грустно, а потом поняли: российских вещей на рынке становится действительно больше! По итогу сели писать большой обзор: смотрите, что получилось.

Интервью дня

Бухгалтеры – люди настолько дисциплинированные, что готовы учиться чему-то новому даже нарезая новогодние салаты! Главный методолог Клерк.Обучения Елена Ярушкина рассказала, кто и как проходит повышение квалификации на «Клерке» и как все изменилось за последний год.

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Инструкции для бухгалтера

Зима (зачеркнуто) годовая отчетность близко, вернее, уже совсем тут, так что пристегнитесь: много перемен. Если еще не разобрались с отчетом по НДС за 4 квартал – вот полезная статья. А если уже вникаете в будущий год, то здесь рассказываем, что меняется в УСН в 2023 году.

Главные изменения в бухучёте и налогах в 2023 году: бесплатный вебинар В программе: Новые правила ограничения доступа к информации, содержащейся в ГИРБО

Новые КБК и коэффициенты-дефляторы

Новый порядок удержания НДФЛ с выплат по зарплате, сроки и формы отчетности по НДФЛ

Изменения в сроках и формах отчётности по налогу на прибыль организаций, новый порядок учёта отрицательных курсовых разниц

Новая форма декларации по налогу на имущество организаций

Новая предельная база для страховых взносов

Единый налоговый счёт и единый налоговый платеж

Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования Авторы вебинара: ​​​​​​​Алексей Иванов, директор по знаниям и развитию учётной системы интернет-бухгалтерии «Моё дело» и Людмила Архипкина, ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело» Записаться

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