Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Бизнес запутался в мифах про ЕНП. ЕНС — это не счет в банке

Вроде бы уже сто раз проговорили простые истины про ЕНП, но бухгалтеры и предприниматели по-прежнему понимают примерно ничего. Не расстраивайтесь, если и вы тоже: с ЕНП мало что ясно даже налоговикам.

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«Ночной бухгалтер». Бизнес запутался в мифах про ЕНП. ЕНС — это не счет в банке
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Мифы Древней Греции

Примерно так бы называлась книга про ЕНП, если бы кто-то решил ее написать. Итак, давайте еще раз: ЕНС – это не счет в банке, как до сих пор думают предприниматели. Это своего рода электронный кошелек, который лежит в налоговой и объединяет все ваши платежи по налогам, как по бизнесу, так и физлицу (если вы, например, ИП).

ЕНП – это способ пополнить ваш электронный кошелек. Уплатили и сразу сдали уведомление. Если уведомления не будет, налоговая даже не притронется к вашим деньгам на ЕНС. А значит, деньги будут болтаться в этом «кошельке», никому не нужные.

Все вопросы от ИП и самозанятых, связанные с ЕНС и ЕНП, мы собрали в коротком справочнике. Забирайте, сохраняйте себе и пишите: на что мы забыли ответить?

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Расскажите, как у вас дела? Про какие проблемы с ЕНП мы еще не рассказали? Сделали опрос, потыкайте пожалуйста.

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«Ночной бухгалтер». Бизнес запутался в мифах про ЕНП. ЕНС — это не счет в банке

Вроде бы уже сто раз проговорили простые истины про ЕНП, но бухгалтеры и предприниматели по-прежнему понимают примерно ничего. Не расстраивайтесь, если и вы тоже: с ЕНП мало что ясно даже налоговикам.

«Ночной бухгалтер». Бизнес запутался в мифах про ЕНП. ЕНС — это не счет в банке
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