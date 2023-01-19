«Ночной бухгалтер». Бизнес запутался в мифах про ЕНП. ЕНС — это не счет в банке

Мифы Древней Греции

Примерно так бы называлась книга про ЕНП, если бы кто-то решил ее написать. Итак, давайте еще раз: ЕНС – это не счет в банке, как до сих пор думают предприниматели. Это своего рода электронный кошелек, который лежит в налоговой и объединяет все ваши платежи по налогам, как по бизнесу, так и физлицу (если вы, например, ИП).

ЕНП – это способ пополнить ваш электронный кошелек. Уплатили и сразу сдали уведомление. Если уведомления не будет, налоговая даже не притронется к вашим деньгам на ЕНС. А значит, деньги будут болтаться в этом «кошельке», никому не нужные.

Все вопросы от ИП и самозанятых, связанные с ЕНС и ЕНП, мы собрали в коротком справочнике. Забирайте, сохраняйте себе и пишите: на что мы забыли ответить?

Всего за один день

Парочка новостей по проевшему вам мозг поводу:

Расскажите, как у вас дела? Про какие проблемы с ЕНП мы еще не рассказали? Сделали опрос, потыкайте пожалуйста.

Где бухгалтеру отвести душу, обсудить коллегами рабочие ситуации или попросить совета? Это все можно в Сообществе профессиональных бухгалтеров Станьте частью самого крутого проекта «Клерка» – вступайте прямо сейчас! Сегодня, кстати, у Сообщества появился свой раздел на форуме.

Дискуссия дня

Еще с конца прошлого года власти все чаще обращаются к идее забирать имущество у уехавших россиян. Как и сегодня:

Учим ритейл работать с самозанятыми: успешные и провальные кейсы, автоматизация процессов, вопросы оплаты Если хотите узнать, как сотрудничать с самозанятыми и как это помогает экономить время и деньги, приходите на бесплатный вебинар.

Читайте книги!

Помните, как считать амортизацию по ФСБУ 6/2020? Забирайте к этому еще и маленькую инструкцию.

А еще – кстати! – на «Клерке» появились книги. Вот, например: «Аренда по ФСБУ 25/2018: инструкция для арендатора» Веры Сокуренко. Огонь же! Скачать можно бесплатно.

Главред рекомендует «Знаете, что такое принцип „эстоппель“? Я вот сама первый раз прочитала это слово. Между прочим, классный инструмент защиты от налоговиков. Наш эксперт разложил все по полочкам в статье».

Сохраните себе

Как перейти на электронные транспортные накладные – бесплатный вебинар На вебинаре от Docrobot вы узнаете: как выглядит схема ЭДО в транспортной сфере;

как водители подписывают ЭТрН, а сотрудники ГИБДД – проверяют

как быстро перейти на ЭТрН;

сколько вы сэкономите, если откажетесь от бумажных архивов? В подарок получите обзор законодательства по электронным перевозочным документам. Бонус для всех участников – реальные кейсы с расчетами экономической эффективности. Выступать будет эксперт-практик. Хочу на вебинар

Ваша не поладила с техникой сегодня редакция