«Клерк» на грани фола: какие обложки к статьям пугают, провоцируют или вызывают понимающую ухмылку. Оцените и решите – перегибаем или нет

Нашего бильда – Веру Ревину любит вся редакция (про нее мы рассказывали вот в этом предновогоднем посте). Она обладает безграничной фантазией и умеет как никто вложить скрытый смысл во все обложки нашей топовой рассылки Ночной бухгалтер. А еще у Веры есть чувство юмора, хотя юмор бывает и черный.

Обычно вы видите вот такие коллажи в наших статьях:

или вот такие

Вроде бы все нормально, а потом выходит «Ночной бухгалтер» и понеслось...

Страшно интересно

В октябре 2022 года один из выпусков был проиллюстрирован вот так:

Ведомства, мешающие бухгалтеру спокойно работать, наш бильд-редактор видит в мрачноватых тонах. Чего лукавить, мы с ним согласны – ЕНП, например, вполне сойдет за шкатулку Пандоры.

А вот так выглядит компания, когда ее попросту бросает («хоронит») ее владелец, потому что не хочет проходить долгий и нудный процесс исключения из ЕГРЮЛ. В том выпуске мы как раз писали, что процедуру хотят упростить.

Вай, мама, кто это?

Так как мы часто пишем про налоги (а про что еще?), то постоянно говорим о ФНС. Бухгалтеры при упоминании налоговой службы звереют. А бывает наоборот. Например, в 2023 году эксперты предсказывают большое количество выездных проверок.

Что видите на картинке? Правильно – бухгалтеры танцуют танец «ЕНП в январе»:

Особенно раздражает новый способ расчета и уплаты НДФЛ. Без бубна отчетность по нему не сдашь.

Иногда выпуск получается неожиданным. В декабре на обложке внезапно появился...Киркоров. А все потому, что собрался судиться с ФНС из-за переплаты по налогу в 4 млн рублей. Добро пожаловать в наш мир, Филипп Бедросович!

На десерт

Один из самых любимых редакцией коллажей, хотя и вышел совсем недавно – 26 января.

Это реакция на отказ налоговиков создавать сервис, который бы помог заполнять платежки по правилам, действующим в переходный период 2023 года.

Напомним, что в 2023 году можно вместо платежки на ЕНП заполнять отдельные платежные поручения на каждый налог / взнос, в этом случае они заменят уведомления.

Но далеко не у всех получилось разобраться в том, как их заполнить. Минфин же только на днях сообщил, что проект приказа, который вносит изменения в правила заполнения платежек, находится на регистрации в Минюсте. Рак таки свистнул.

Как вы считаете – не перебарщиваем с коллажами, может, помягче надо? С другой стороны, вдруг кто-то любит погорячее? ;)

А что вы думаете о наших обложках? Давайте посмотрим, кому они нравятся, а кому – «так себе». Голосуйте!