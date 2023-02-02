«Ночной бухгалтер». Бизнес требует от Силуанова отменить ЕНП. По справкам безработных для центра занятости грядут перемены

Ловко вы это придумали, я даже сначала и не понял

Из свеженького за сегодня: зарплата декабря (или ее часть) в справки к 6-НДФЛ за 2022 год не попала, а значит, 2-НДФЛ сотрудникам выдаются без ее учета. Это правила работы ЕНП. Налоговики о них не знают и просят в таком случае «исправить несоответствие». Цирк!

Бизнес, собственно, от этого цирка уже порядком устал и решил бороться. Предприниматели из Калужской области поддержали письмо Натальи Горячей, основательницы «Делаем бизнес вместе», которое та написала лично министру финансов Антону Силуанову.

Если коротко: ЕНП к работе не готов, бизнес в шоке и не может нормально считать налоги, систему надо доработать, а пока дорабатывают, ее нало приостановить.

Смелое заявление, и многие предприниматели пессимистичны: не отменят, как никак в России живем. А вы сегодня оптимист или пессимист?

Что там со справками безработных

Важное: работодатели будут по-новому считать средний заработок уволенных сотрудников для справки в ЦЗН. То есть сами центры занятости это делать тоже будут, но не всегда. Работодателю надо будет подключиться, если уволенный сотрудник был, например, в декрете.

Объясняет эксперт Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, эксперт «Консультаций» Клерка, преподаватель и руководитель образовательного центра: «В последнее время обновляют формы отчетов и других документов, направляемые в службу занятости. По заявлению работника, обратившегося после увольнения в центр занятости, работодатель обязан выдать справку о среднем заработке за 3 предыдущих месяца. Этот заработок используется для расчета пособия по безработице. В проекте корректируются некоторые правила расчета среднего заработка. Например, в действующей редакции (Постановление Правительства РФ от 14.09.2021 N 1552) средний заработок исчисляется за 3 месяца, предшествующие календарному кварталу перед месяцем подачи заявления в центр занятости. В проекте – средний заработок исчисляется за 3 календарных месяца, предшествующие календарному месяцу перед месяцем увольнения сотрудника»

Почитайте, кстати, несколько советов о том, как облегчить работу кадровика в период перемен.

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Вот только за сегодня:

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