О наболевшем: с какими трудностями столкнулись бухгалтеры новых регионов

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Получение ЭЦП и электронный документооборот в новых регионах

Участники чата рассказывают: перейти на электронный документооборот можно, но получить ЭЦП – та еще задача.

Непонятно, насколько критично сдавать отчетность на бумаге, в какие сроки нужно перейти и будут ли штрафы, если процесс встал.

«Выдают на весь ДНР 50 штук в день. Так что бизнес-тур за КЭП в Ростов работает». «В чем проблема с ЭЦП? Очередь. Там нужно жить...»

В обсуждениях можно получить дельный совет от человека, который ужерешил подобную проблему, или услышать рекомендации от «Клерка».

Ответ эксперта «Клерка»:

«Сдавать отчетность на бумаге, вне зависимости от среднесписочной численности работников, вы можете до конца 2023 года. Это предусмотрено законом – статья 11 ФЗ от 21.11.2022 № 443-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 части первой, часть вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ».

Подробнее о документообороте:

Как оформить сотрудников, какие нужны документы и что делать, если их нет

В новом году электронными могут быть не только отчеты, но и трудовые книжки – как с ними работать тоже пока вопрос, тем более, что с наемными сотрудниками и без того много проблем.

У многих нет СНИЛС, процесс получения этого документа немного проще, чем ЭЦП, но тоже проблема.

«А как быть с трудовыми книжками? Это какие-то заявления брать – бумажная или электронная? Бумажную заполняет предприятие, а кто ведет электронную?», – интересуются бухгалтеры.

Коллеги подсказывают: «СФР ведет. Собственно ЕФС-1 сдаете (там пометка переход на электронную) и все данные попадают в ЭТК».

Работники не торопятся регистрировать СНИЛС, а как принимать и увольнять без полного набора данных: паспорта РФ, ИНН и СНИЛС – тоже не все разобрались.

А как дела обстоят в вашем регионе? Есть трудности с оформлением СНИЛС или ИНН? Поделитесь своим опытом с коллегами в общем чате.

Подробнее о трудовых отношениях:

Как создать форму ЕФС-1 в 1С и отправить ее в СФР

Квест с сотрудниками продолжается, следующий этап – форма ЕФС-1.

В ней пока плохо разбираются даже бухгалтеры с налаженной системой работы, а новым регионам с их переходным периодом сложнее.

Следом за вопросом: как заполнить ЕФС-1, идет другой – как сделать это в 1С.

«А подскажите еще, при приеме надо сдавать подраздел 1.1 раздела 1 отчета ЕФС-1 – это заполнять только этот подраздел, но сдавать целиком отчет? Все остальное пустое, остальные разделы?», – уточняет участница чата.

Ответ эксперта «Клерка»:

«На бумаге сдаете титульный лист и подраздел. Пустые не нужны. ЕФС-1 полностью есть в ПУ-6. Простая и понятная программа».

В telegram-канале вы можете задать любой вопрос, касающийся налогов, отчетности и т.д., и оперативно получить советы, подсказки и помощь коллег и экспертов «Клерка».

Подробнее о ЕФС-1 и работе в 1С:

Переоформление бизнеса. Из ФЛП в ИП, налоги и необходимые документы

Споры не утихают и среди предпринимателей. Обсуждают, по каким правилам работать тем, кто еще не перерегистрировался из ФЛП в ИП и какой налог платить – 13% или 30%, или какой-то другой.

Встречаются даже философские вопросы:

В целом проблем много, так что вопросы так и сыплются:

«Подскажите, пожалуйста, что делать ФЛП, который еще не перерегистрировался? Как подавать эти заявления/уведомления, как оплачивать, если нет ИНН российского? Вернее ИНН есть, но чисто как физического лица, без статуса ИП?».

Поделитесь в чате, как у вас прошел процесс перерегистрации? С какими проблемами вы столкнулись?

Подробнее о бизнесе и экономике в новых регионах:

Фиксированные взносы и налоги. Как оплачивать УСН по КБК и работать с ЕНС

Вечнозеленая тема этого года – работа с ЕНС. Любопытно, что приостановить проект или ввести мораторий могут, не дождавшись полного внедрения – настолько неоднозначным он оказался.

«Напишите, пожалуйста, как учесть страховые взносы в счет УСН? Вначале я плачу на ЕНС, потом даю уведомление, что это страховые взносы, потом подаю заявление на вычет их в счет УСН?», – спрашивает подписчица.

Ответ эксперта «Клерка»:

«ИП без работников лучше пользоваться именно платежками-уведомлениями. Чтобы не подавать лишние бумажки в виде уведомлений по авансовым платежам УСН и тем более заявление о зачете взносов в счет взносов, которое вообще сдается только в электронном виде. Насчет того, что невозможно зачесть даже в ЕНС – неверно. Все налоговые платежи автоматом идут на ЕНС. Больше им идти просто некуда».

Ответ эксперта «Клерка»:

«С 11 февраля изменились правила. Теперь 01 – это уплата налога на КБК ЕНП, а 02 – платежка-уведомление с КБК конкретного налога».

Подробнее о взносах и налогах: