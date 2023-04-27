«Утренний бухгалтер». Жить станет легче? Власти анонсировали повышение МРОТ

Михаил Мишустин объявил новый размер минимальной оплаты труда на 2024 год: 19 242 рубля.

Если не сдать уведомление по налогам, пени не будет, но это временно и только при наличии положительного сальдо на ЕНС.

Минфин разработал проект нового ФСБУ 4/2023: бухгалтеры в шоке.

Бизнесу могут разрешить переход на АУСН в течение года: идею обсуждают ФНС и Минфин.

Уже забыли про маски? А в здании правительства только сейчас отменили масочный режим :). Он действовал три года.

Wildberries выплатит премии с удержаний за подмены товаров на ПВЗ. Первые 40 млн рублей распределят между владельцами пунктов уже в апреле. ПВЗ, которые работают без нареканий, будут дополнительно мотивировать. Как открыть ПВЗ при минимальных вложениях, не попасть под санкции маркетплейса и получать стабильный доход, узнаете на вебинаре.

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Новости

3 Для НДФЛ с продажи квартиры надо учитывать минимальный срок владения в том регионе, где прописан продавец

4 Не всякая компания в названии может использовать слово «российская». ФНС за этим следит

5 🤔Власти могут разрешить переход на АУСН в течение года. Идею обсуждают Минфин с налоговиками

6 Когда зарплату бывшего совместителя учитывают для отпускных по основному месту работы

7 📛 За несданное уведомление пока не будут начислять пени, но только если сальдо ЕНС – положительное

8 Переводы с карты на карту не облагаются НДФЛ

9 При разделении земельного участка срок владения для НДФЛ начинает идти заново

10 Мошенники крадут деньги через фейковые отзывы про банки на форумах

11 В метро Москвы начал работать новый мобильный оператор «ГородМобайл»

12 ❗ Минфин разработал новый ФСБУ 4/2023. Он введет новые формы бухотчетности

13 ВТБ открывает цифровой банк в социальной сети ВКонтакте

14 Банки отразили сотни хакерских атак с начала 2023 года

15 👨💻Вчера хакерская атака была на «Клерк», сегодня, похоже, на сервисы «Актиона». Кто-то решил положить бухгалтерские сайты?

16 Вкладчики откажутся от долларов и евро к концу 2025 года, прогнозирует ВТБ

17 Выплата семье погибшего мобилизованного сотрудника идет в расходы по налогу на прибыль и не облагается НДФЛ

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19 В первом квартале 2023 года госконтракты стали дешеветь: статистика

20 Магазины Zara откроются под новым брендом 27 апреля

21 РК и надбавка к зарплате северных сотрудников идут в расходы по налогу на прибыль

22 Конференции и семинары для бизнеса стали проводиться на 20% чаще. Это из-за отложенного спроса на них, считают эксперты

23 Михаил Мишустин: благодаря повышению МРОТ с 2024 года вырастут зарплаты у 4,8 млн россиян

24 Фондовая биржа Казахстана начнет принудительно разделять счета инвесторов из РФ

25 Белгородским предпринимателям помогут восстановиться после обстрелов

26 Wildberries выплатит премии с удержаний за подмены товаров на ПВЗ

27 Клиенты фитнес-клубов променяли спорт на отпуск и дачу

28 Криптобиржа Binance будет блокировать карты российских пользователей, которые живут в Европе

29 Число фальшивых денег сократилось почти на 63%

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32 При изъятии российских активов за рубежом будут ответные меры

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34 Контент нейросети от «Сбера» проверят на соответствие законам

События

Дата проведения: 2 мая, вторник

Новые ФСБУ: основные положения, что надо учесть

Дата проведения: 1 мая, понедельник

Новые правила заполнения трудовых книжек-2023: мастер-класс

Дата проведения: 1 мая, понедельник

Как внедрить КЭДО в срок и к радости персонала:от HR и директора — до рядовых сотрудников.

Дата проведения: 28 апреля, пятница

Как открыть пункт выдачи заказов маркетплейса с нуля

Дата проведения: 28 апреля, пятница

Инструкция для арендатора по ФСБУ 25/2018 простым языком

Дата проведения: 28 апреля, пятница

Идёт набор! CPA- самые востребованные финансисты в бизнесе : "Финансовый учет и отчетность-1 " по МСФО. Очно, дистанционно, в записи .

Дата проведения: 28 апреля, пятница

Начался набор! СPA (Сертифицированный публичный бухгалтер)- самые востребованные финансисты в мире: "Управленческий учет-1". Очно, дистанционно, в записи.

Дата проведения: 28 апреля, пятница

Идет набор: Финансовый директор; Финансовый аналитик; Эксперт или руководитель транснациональной компании. CPA.

Дата проведения: 28 апреля, пятница

Началась регистрация! Расписание квалификационных экзаменов CPA на 2023г. в очном и дистанционном формате.

Дата проведения: 28 апреля, пятница

Статьи

Власти приняли поправки в местный ТК.

— Планы счетов: образцы 2023 для бухгалтерского, управленческого и бюджетного учета

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— НДФЛ и страховые взносы с материальной помощи работнику

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— Что делать с деньгами в 2023 году? 10 способов сохранить и приумножить

Экономическая ситуация в России с начала 2023 года стала более прогнозируемой: после спада 2022 года наступило время роста. Так, с начала года индекс Мосбиржи вырос почти на 23%, на рынке недвижимости наметились восстановление и рост спроса. Ставки по вкладам и накопительным счетам стабилизировались, растет цена золота, меняются котировки валютного рынка. На этом фоне все важнее держать деньги в различных финансовых инструментах, чтобы копить, зарабатывать, а также уберечь их от инфляции.

— Как оформить перевод на должность генерального директора

Перевод на должность генерального директора – процедура, которая характеризуется большим количеством нюансов, особенно если она осуществляется в фирме, которая работает как ООО. Данные нюансы можно проследить в контексте норм сразу нескольких ветвей российского законодательства.

— Налог на имущество организаций, применяющих УСН, в 1С: Бухгалтерии предприятия, ред. 3.0

Время летит неумолимо, законодательство меняется бесконечно, и в суете рабочих будней становится всё сложнее отслеживать изменения. Поэтому мы стараемся вас держать в курсе всех интересных новостей бухгалтерского и налогового учёта. Упрощенная система налогообложения (УСН) очень популярна, ведь она предусматривает освобождение организаций (в общем случае) от уплаты ряда налогов. В данной статье мы расскажем о налоге на имущество для таких предприятий.

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Разберем, какие изменения произошли и как их отражать на счетах бюджетного учета.

🔒 Отпуск в мае: что выгоднее – в выходные или в будни

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Больше половины россиян никуда не поедут на праздники.

🔒 Что такое сдельно-премиальная система оплаты труда

Этого понятия не найти в нормативных актах. На профессиональном языке бухгалтера под сдельно-премиальной системой оплаты труда понимают систему оплаты, когда вдобавок к заработку со сдельными расценками работнику причитаются иные выплаты стимулирующего характера.

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Каждый второй россиянин ежедневно проводит 2,5 часа в интернете, то есть 118 млн человек с разными вкусами и интересами регулярно просматривают страницы сайтов, читают новости и заходят в соцсети. Расскажем, как бухгалтеру рекламировать свои услуги и находить клиентов.

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Документы

Минфин РФ: Приказ № 2н от 09.01.2019

Минфин РФ: Приказ № 2н от 09.01.2019

Минфин РФ: Приказ № 172н от 09.11.2021

Минфин РФ: Приказ № 172н от 09.11.2021

Минфин РФ: Письмо № 07-04-09/126779 от 23.12.2022

УФНС РФ по г. Москве: Письмо № 20-12/034115 от 12.04.2007

Верховный Суд РФ: Определение № 308-ЭС15-18441 от 02.02.2016

Минфин РФ: Письмо № 07-05-04/2 от 18.02.2005

Минфин РФ: Письмо № 02-15-09/102445 от 21.10.2022

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