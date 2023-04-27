Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Жить станет легче? Власти анонсировали повышение МРОТ

С 2024 года минималка вырастет сразу на 18,5%.

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Михаил Мишустин объявил новый размер минимальной оплаты труда на 2024 год: 19 242 рубля.

Если не сдать уведомление по налогам, пени не будет, но это временно и только при наличии положительного сальдо на ЕНС.

Минфин разработал проект нового ФСБУ 4/2023: бухгалтеры в шоке.

Бизнесу могут разрешить переход на АУСН в течение года: идею обсуждают ФНС и Минфин.

Уже забыли про маски? А в здании правительства только сейчас отменили масочный режим :). Он действовал три года.

Wildberries выплатит премии с удержаний за подмены товаров на ПВЗ. Первые 40 млн рублей распределят между владельцами пунктов уже в апреле. ПВЗ, которые работают без нареканий, будут дополнительно мотивировать. Как открыть ПВЗ при минимальных вложениях, не попасть под санкции маркетплейса и получать стабильный доход, узнаете на вебинаре.

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Новости

2 📌Подать 3-НДФЛ для получения социального вычета можно за три прошедших года

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32 При изъятии российских активов за рубежом будут ответные меры

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События

ВЭД‑2023

Дата проведения: 2 мая, вторник

Новые ФСБУ: основные положения, что надо учесть

Дата проведения: 1 мая, понедельник

Новые правила заполнения трудовых книжек-2023: мастер-класс

Дата проведения: 1 мая, понедельник

Как внедрить КЭДО в срок и к радости персонала:от HR и директора — до рядовых сотрудников.

Дата проведения: 28 апреля, пятница

Как открыть пункт выдачи заказов маркетплейса с нуля

Дата проведения: 28 апреля, пятница

Инструкция для арендатора по ФСБУ 25/2018 простым языком

Дата проведения: 28 апреля, пятница

Идёт набор! CPA- самые востребованные финансисты в бизнесе : "Финансовый учет и отчетность-1 " по МСФО. Очно, дистанционно, в записи .

Дата проведения: 28 апреля, пятница

Начался набор! СPA (Сертифицированный публичный бухгалтер)- самые востребованные финансисты в мире: "Управленческий учет-1". Очно, дистанционно, в записи.

Дата проведения: 28 апреля, пятница

Идет набор: Финансовый директор; Финансовый аналитик; Эксперт или руководитель транснациональной компании. CPA.

Дата проведения: 28 апреля, пятница

Началась регистрация! Расписание квалификационных экзаменов CPA на 2023г. в очном и дистанционном формате.

Дата проведения: 28 апреля, пятница

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Рассказываем, как разработать план счетов для коммерческих и бюджетных организаций. В каждом случае свои стандарты и свои правила. Отдельно скажем про план счетов для целей управленческого учета. Сможете скачать актуальные образцы.

НДФЛ и страховые взносы с материальной помощи работнику

Многие работодатели оказывают материальную помощь своим сотрудникам. Как облагать эти суммы матпомощи НДФЛ и страховыми взносами, напомнил Минфин.

Что делать с деньгами в 2023 году? 10 способов сохранить и приумножить

Экономическая ситуация в России с начала 2023 года стала более прогнозируемой: после спада 2022 года наступило время роста. Так, с начала года индекс Мосбиржи вырос почти на 23%, на рынке недвижимости наметились восстановление и рост спроса. Ставки по вкладам и накопительным счетам стабилизировались, растет цена золота, меняются котировки валютного рынка. На этом фоне все важнее держать деньги в различных финансовых инструментах, чтобы копить, зарабатывать, а также уберечь их от инфляции.

Как оформить перевод на должность генерального директора

Перевод на должность генерального директора – процедура, которая характеризуется большим количеством нюансов, особенно если она осуществляется в фирме, которая работает как ООО. Данные нюансы можно проследить в контексте норм сразу нескольких ветвей российского законодательства.

Налог на имущество организаций, применяющих УСН, в 1С: Бухгалтерии предприятия, ред. 3.0

Время летит неумолимо, законодательство меняется бесконечно, и в суете рабочих будней становится всё сложнее отслеживать изменения. Поэтому мы стараемся вас держать в курсе всех интересных новостей бухгалтерского и налогового учёта. Упрощенная система налогообложения (УСН) очень популярна, ведь она предусматривает освобождение организаций (в общем случае) от уплаты ряда налогов. В данной статье мы расскажем о налоге на имущество для таких предприятий.

Что изменилось в бюджетном учете с 23 апреля 2023 года

Разберем, какие изменения произошли и как их отражать на счетах бюджетного учета.

🔒 Отпуск в мае: что выгоднее – в выходные или в будни

В мае будет несколько длинных выходных и некоторые работники, дабы продлить себе отдых, планируют взять несколько дней отпуска между этими праздниками. А кто-то, напротив, оформляет отпуск в выходные дни, чтобы получить побольше денег.

Цифра дня. Про майские и дачу

Больше половины россиян никуда не поедут на праздники.

🔒 Что такое сдельно-премиальная система оплаты труда

Этого понятия не найти в нормативных актах. На профессиональном языке бухгалтера под сдельно-премиальной системой оплаты труда понимают систему оплаты, когда вдобавок к заработку со сдельными расценками работнику причитаются иные выплаты стимулирующего характера.

Как бухгалтеру вести социальные сети для привлечения клиентов

Каждый второй россиянин ежедневно проводит 2,5 часа в интернете, то есть 118 млн человек с разными вкусами и интересами регулярно просматривают страницы сайтов, читают новости и заходят в соцсети. Расскажем, как бухгалтеру рекламировать свои услуги и находить клиентов.

Патентная система налогообложения для ИП в 2023 году: условия, льготы, калькулятор для расчета, образцы

Рассказываем, при каких условиях предприниматели могут работать на ПСН в 2023 году, кто вправе воспользоваться налоговыми каникулами и как уменьшить платеж на вычет. Сможете рассчитать стоимость патента в онлайн-калькуляторе и взять нужные образцы.

IT-системы для бизнеса: какие бывают, зачем нужны и как выбрать

Выбирать IT-систему для бизнеса, как выбирать обувь. Позиция: есть одна пара, будем ходить в ней круглый год – не сработает. В другом климате это возможно, если погода не меняется, но в российских условиях ходить круглый год в одной обуви весьма проблематично. Вот и к выбору ERP нужно подойти с умом.

Как и сколько может зарабатывать интернет-маркетолог

Средняя зарплата интернет-маркетолога в России — 88 тыс. руб., в Москве эта цифра превышает 119 тыс. руб., а в регионах Краснодаре, Воронеже порядка 67 тыс. рублей.

«Ночной бухгалтер». ФНС не принимает уведомления на 15% НДФЛ, а Минфин готовит новый ФСБУ (да, опять)

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/5555 от 25.01.2023

Минфин РФ: Приказ № 2н от 09.01.2019

Минфин РФ: Приказ № 2н от 09.01.2019

Минфин РФ: Приказ № 172н от 09.11.2021

Минфин РФ: Приказ № 172н от 09.11.2021

Минфин РФ: Письмо № 07-04-09/126779 от 23.12.2022

УФНС РФ по г. Москве: Письмо № 20-12/034115 от 12.04.2007

Верховный Суд РФ: Определение № 308-ЭС15-18441 от 02.02.2016

Минфин РФ: Письмо № 07-05-04/2 от 18.02.2005

Минфин РФ: Письмо № 02-15-09/102445 от 21.10.2022

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Обзоры для бухгалтера
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Как переносить убыток, если организация применяет несколько ставок по налогу на прибыль

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