«Утренний бухгалтер». Жить станет легче? Власти анонсировали повышение МРОТ

Михаил Мишустин объявил новый размер минимальной оплаты труда на 2024 год: 19 242 рубля.
Если не сдать уведомление по налогам, пени не будет, но это временно и только при наличии положительного сальдо на ЕНС.
Минфин разработал проект нового ФСБУ 4/2023: бухгалтеры в шоке.
Бизнесу могут разрешить переход на АУСН в течение года: идею обсуждают ФНС и Минфин.
Уже забыли про маски? А в здании правительства только сейчас отменили масочный режим :). Он действовал три года.
Wildberries выплатит премии с удержаний за подмены товаров на ПВЗ. Первые 40 млн рублей распределят между владельцами пунктов уже в апреле. ПВЗ, которые работают без нареканий, будут дополнительно мотивировать. Как открыть ПВЗ при минимальных вложениях, не попасть под санкции маркетплейса и получать стабильный доход, узнаете на вебинаре.
Тогда вам нужна услуга анализ риска выездной налоговой проверки.
Компания CPE Expert поможет вам оценить вероятность и последствия выездной налоговой проверки. Проведет анализ вашей документации, бухгалтерского и налогового учета, контрактов и сделок. Выявит потенциальные налоговые риски и предложит оптимальные способы их устранения.
Не дайте налоговой службе застать вас врасплох.
Реклама: ООО «ЦЕНТР ПРАКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ», ИНН 9706027635
Новости2 📌Подать 3-НДФЛ для получения социального вычета можно за три прошедших года
3 Для НДФЛ с продажи квартиры надо учитывать минимальный срок владения в том регионе, где прописан продавец
4 Не всякая компания в названии может использовать слово «российская». ФНС за этим следит
5 🤔Власти могут разрешить переход на АУСН в течение года. Идею обсуждают Минфин с налоговиками
6 Когда зарплату бывшего совместителя учитывают для отпускных по основному месту работы
7 📛 За несданное уведомление пока не будут начислять пени, но только если сальдо ЕНС – положительное
8 Переводы с карты на карту не облагаются НДФЛ
9 При разделении земельного участка срок владения для НДФЛ начинает идти заново
10 Мошенники крадут деньги через фейковые отзывы про банки на форумах
11 В метро Москвы начал работать новый мобильный оператор «ГородМобайл»
12 ❗ Минфин разработал новый ФСБУ 4/2023. Он введет новые формы бухотчетности
13 ВТБ открывает цифровой банк в социальной сети ВКонтакте
14 Банки отразили сотни хакерских атак с начала 2023 года
15 👨💻Вчера хакерская атака была на «Клерк», сегодня, похоже, на сервисы «Актиона». Кто-то решил положить бухгалтерские сайты?
16 Вкладчики откажутся от долларов и евро к концу 2025 года, прогнозирует ВТБ
17 Выплата семье погибшего мобилизованного сотрудника идет в расходы по налогу на прибыль и не облагается НДФЛ
18 Коррупционеры пополнили казну на рекордные 90 млрд рублей в 2022 году
19 В первом квартале 2023 года госконтракты стали дешеветь: статистика
20 Магазины Zara откроются под новым брендом 27 апреля
21 РК и надбавка к зарплате северных сотрудников идут в расходы по налогу на прибыль
22 Конференции и семинары для бизнеса стали проводиться на 20% чаще. Это из-за отложенного спроса на них, считают эксперты
23 Михаил Мишустин: благодаря повышению МРОТ с 2024 года вырастут зарплаты у 4,8 млн россиян
24 Фондовая биржа Казахстана начнет принудительно разделять счета инвесторов из РФ
25 Белгородским предпринимателям помогут восстановиться после обстрелов
26 Wildberries выплатит премии с удержаний за подмены товаров на ПВЗ
27 Клиенты фитнес-клубов променяли спорт на отпуск и дачу
28 Криптобиржа Binance будет блокировать карты российских пользователей, которые живут в Европе
29 Число фальшивых денег сократилось почти на 63%
30 WhatsApp разрешил пользоваться одним аккаунтом с четырех смартфонов
31 В здании правительства только сейчас отменили масочный режим. Он действовал три года
32 При изъятии российских активов за рубежом будут ответные меры
33 🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать
34 Контент нейросети от «Сбера» проверят на соответствие законам
СобытияВЭД‑2023
Дата проведения: 2 мая, вторник
Новые ФСБУ: основные положения, что надо учесть
Дата проведения: 1 мая, понедельник
Новые правила заполнения трудовых книжек-2023: мастер-класс
Дата проведения: 1 мая, понедельник
Как внедрить КЭДО в срок и к радости персонала:от HR и директора — до рядовых сотрудников.
Дата проведения: 28 апреля, пятница
Как открыть пункт выдачи заказов маркетплейса с нуля
Дата проведения: 28 апреля, пятница
Инструкция для арендатора по ФСБУ 25/2018 простым языком
Дата проведения: 28 апреля, пятница
Идёт набор! CPA- самые востребованные финансисты в бизнесе : "Финансовый учет и отчетность-1 " по МСФО. Очно, дистанционно, в записи .
Дата проведения: 28 апреля, пятница
Начался набор! СPA (Сертифицированный публичный бухгалтер)- самые востребованные финансисты в мире: "Управленческий учет-1". Очно, дистанционно, в записи.
Дата проведения: 28 апреля, пятница
Идет набор: Финансовый директор; Финансовый аналитик; Эксперт или руководитель транснациональной компании. CPA.
Дата проведения: 28 апреля, пятница
Началась регистрация! Расписание квалификационных экзаменов CPA на 2023г. в очном и дистанционном формате.
Дата проведения: 28 апреля, пятница
Статьи— «Утренний бухгалтер». Казахи летом уходят на четырехдневку. Завидуем, а вы?
Власти приняли поправки в местный ТК.
— Планы счетов: образцы 2023 для бухгалтерского, управленческого и бюджетного учета
Рассказываем, как разработать план счетов для коммерческих и бюджетных организаций. В каждом случае свои стандарты и свои правила. Отдельно скажем про план счетов для целей управленческого учета. Сможете скачать актуальные образцы.
— НДФЛ и страховые взносы с материальной помощи работнику
Многие работодатели оказывают материальную помощь своим сотрудникам. Как облагать эти суммы матпомощи НДФЛ и страховыми взносами, напомнил Минфин.
— Что делать с деньгами в 2023 году? 10 способов сохранить и приумножить
Экономическая ситуация в России с начала 2023 года стала более прогнозируемой: после спада 2022 года наступило время роста. Так, с начала года индекс Мосбиржи вырос почти на 23%, на рынке недвижимости наметились восстановление и рост спроса. Ставки по вкладам и накопительным счетам стабилизировались, растет цена золота, меняются котировки валютного рынка. На этом фоне все важнее держать деньги в различных финансовых инструментах, чтобы копить, зарабатывать, а также уберечь их от инфляции.
— Как оформить перевод на должность генерального директора
Перевод на должность генерального директора – процедура, которая характеризуется большим количеством нюансов, особенно если она осуществляется в фирме, которая работает как ООО. Данные нюансы можно проследить в контексте норм сразу нескольких ветвей российского законодательства.
— Налог на имущество организаций, применяющих УСН, в 1С: Бухгалтерии предприятия, ред. 3.0
Время летит неумолимо, законодательство меняется бесконечно, и в суете рабочих будней становится всё сложнее отслеживать изменения. Поэтому мы стараемся вас держать в курсе всех интересных новостей бухгалтерского и налогового учёта. Упрощенная система налогообложения (УСН) очень популярна, ведь она предусматривает освобождение организаций (в общем случае) от уплаты ряда налогов. В данной статье мы расскажем о налоге на имущество для таких предприятий.
— Что изменилось в бюджетном учете с 23 апреля 2023 года
Разберем, какие изменения произошли и как их отражать на счетах бюджетного учета.
🔒 Отпуск в мае: что выгоднее – в выходные или в будни
В мае будет несколько длинных выходных и некоторые работники, дабы продлить себе отдых, планируют взять несколько дней отпуска между этими праздниками. А кто-то, напротив, оформляет отпуск в выходные дни, чтобы получить побольше денег.
— Цифра дня. Про майские и дачу
Больше половины россиян никуда не поедут на праздники.
🔒 Что такое сдельно-премиальная система оплаты труда
Этого понятия не найти в нормативных актах. На профессиональном языке бухгалтера под сдельно-премиальной системой оплаты труда понимают систему оплаты, когда вдобавок к заработку со сдельными расценками работнику причитаются иные выплаты стимулирующего характера.
— Как бухгалтеру вести социальные сети для привлечения клиентов
Каждый второй россиянин ежедневно проводит 2,5 часа в интернете, то есть 118 млн человек с разными вкусами и интересами регулярно просматривают страницы сайтов, читают новости и заходят в соцсети. Расскажем, как бухгалтеру рекламировать свои услуги и находить клиентов.
— Патентная система налогообложения для ИП в 2023 году: условия, льготы, калькулятор для расчета, образцы
Рассказываем, при каких условиях предприниматели могут работать на ПСН в 2023 году, кто вправе воспользоваться налоговыми каникулами и как уменьшить платеж на вычет. Сможете рассчитать стоимость патента в онлайн-калькуляторе и взять нужные образцы.
— IT-системы для бизнеса: какие бывают, зачем нужны и как выбрать
Выбирать IT-систему для бизнеса, как выбирать обувь. Позиция: есть одна пара, будем ходить в ней круглый год – не сработает. В другом климате это возможно, если погода не меняется, но в российских условиях ходить круглый год в одной обуви весьма проблематично. Вот и к выбору ERP нужно подойти с умом.
— Как и сколько может зарабатывать интернет-маркетолог
Средняя зарплата интернет-маркетолога в России — 88 тыс. руб., в Москве эта цифра превышает 119 тыс. руб., а в регионах Краснодаре, Воронеже порядка 67 тыс. рублей.
— «Ночной бухгалтер». ФНС не принимает уведомления на 15% НДФЛ, а Минфин готовит новый ФСБУ (да, опять)
Единственное пожелание сейчас у всех бухгалтеров в России – просто дайте нам спокойно работать, хоть день без изменений и проблем с ЕНС. К сожалению, чиновники к мольбам глухи.
Блоги компанийЭТрН и сценарии грузоперевозки (16)
Нужен ли бухгалтеру личный бренд, чтобы находить клиентов (1)
Прокуратура массово направляет иски в суды в отношении бюджетных учреждений за неразмещение сведений о лицензиях в Федресурс: первые решения и способы себя обезопасить (745210)
Что такое аудиторское заключение по финансовой и бухгалтерской отчетности (141)
Модульбанк начал поддерживать сервис выдачи наличных на кассе при покупке (9)
Налоговый календарь на май 2023 года (21)
Комплаенс: почему банки проверяют меня или зачем я вообще им нужен (9)
Какие бывают маркетологи: виды специализаций (1)
Утрата статуса самозанятого: последствия для заказчика (743782)
Важность интеграционных решений в работе с онлайн-кассами (843675)
Облачная или стационарная? Выбираем кассу для ресторана с доставкой (744765)
С ЕНП наконец станет легче? / БухТуб (1)
ТрибунаМаркетплейс - как это работает? (845914)
НДФЛ и страховые взносы при выплате материальной помощи удаленщику (72)
Могут появиться новые льготы для доноров костного мозга (72)
Вы будете работать с 2 по 5 мая? (839438)
Отсутствие вовремя поданного уведомления о переходе на УСН не лишает предпринимателя права применять спецрежим (8)
Чем отличается финансист от бухгалтера. Или как бухгалтеру сделать то, что требует собственник (776084)
Налогообложение земельных участков для ИЖС: итог борьбы за льготную ставку (760599)
С любителей «тихой охоты» планируют брать НДФЛ (839438)
Переход на ЭДО. Как внедрить и сократить трудозатраты на 50% (758349)
Зачем нужна сегментация клиентов (848989)
Как правильно ставить цели в бизнесе. Пошаговая инструкция (848989)
Во «ВКонтакте» появится новый онлайн-банк (839438)
Кредитные каникулы при мобилизации: всё, что нужно знать (849341)
Внедрили ChatGPT в бухгалтерскую подписку «Клерк.Премиум» (255)
Экспериментируем с поиском на Клерке. Нужна критика и помидоры (255)
ДокументыМинфин РФ: Письмо № 03-04-05/5555 от 25.01.2023
Минфин РФ: Приказ № 2н от 09.01.2019
Минфин РФ: Приказ № 2н от 09.01.2019
Минфин РФ: Приказ № 172н от 09.11.2021
Минфин РФ: Приказ № 172н от 09.11.2021
Минфин РФ: Письмо № 07-04-09/126779 от 23.12.2022
УФНС РФ по г. Москве: Письмо № 20-12/034115 от 12.04.2007
Верховный Суд РФ: Определение № 308-ЭС15-18441 от 02.02.2016
Минфин РФ: Письмо № 07-05-04/2 от 18.02.2005
Минфин РФ: Письмо № 02-15-09/102445 от 21.10.2022
Обсуждаемые темы форума— Переплата по УСН за 2022 и ЕНС
— Сроки, которые может охватить проверка
— Делить уплату налога УСН на части за 2022 год
— Можно ли работать генеральным директором по совместительству?
— Переход с УСН доходы на УСН доходы-расходы
— Закрытие ИП. Уменьшение налога на страховые взносы
— Импорт услуг по разработке ПО от поставщика из РБ
— Как правильно передать материалы в производство если оприходование и списание происходит в разных единицах измерения
— Результаты камеральной налоговой проверки по НДФЛ ИП на ОСНО
— Инвестиционный налоговый вычет
— Увольнение за подделку подписи директора
— Изъятие недвижимости для гос.нужд ндфл
— Переплата по налогу на имущество (уведомление)
— ИП на патенте( общепит) выставляет счета юрлиц
— Электронные транспортные накладные