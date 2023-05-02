«Ночной бухгалтер». Деньги, какие деньги? ФНС не хочет возвращать зарезервированные средства на ЕНС

А посылку я вам не отдам…

Как самый настоящий почтальон Печкин ведет себя ФНС.

Компания обнаружила, что у нее не хватает средств на ЕНС и решила разобраться. Оказалось — налоговики зарезервировали их на КБК по УСН, а упрощенки у организации отродясь не было.

Естественно налогоплательщик решил вернуть деньги обратно на ЕНС, подал заявление на отмену зачета и получил отказ. Потому что «доку'ментов нет», т.е. (цитируем ответ ФНС) «отсутствует заявление о распоряжении путем зачета в счет предстоящей обязанности по уплате конкретного налога (сбора, страхового взноса)».

Теперь бухгалтеру предстоит решить квест по вызволению денег из непонятного резерва или на худой конец их зачету в счет иных платежей.

Коллеги сочувствуют и подтверждают — проблемы с ЕНС не решаются.

Кому на Руси жить с ЭДО хорошо

Если давно думали о том, как бы поменьше работать с документами, не делать ошибок и отправлять их быстрее — читайте полезную статью. Эксперты рассказали, как работать на ЭДО и перейти на него.

Еще и на логистике сэкономите — одни плюсы. Ловите бесплатный образец соглашения по ЭДО — сделайте первый шаг к простому алгоритму работы с документами.

Согрешить можно на 3 рубля

Налоговики обновили контрольные соотношения для расчета 6-НДФЛ.

Налог по всем сотрудникам сотрудникам должен составлять 13% от общей базы с погрешностью (плюс-минус) 3 рубля на каждого сотрудника. В годовом отчете допускает погрешность 4 рубля на человека.

Подразумевается, что погрешность может составлять 1 рубль на человека в один период уплаты (квартал, полугодие, 9 месяцев). Ну и за год чуть добавили.

Блогерам блокируют счета

Продолжается кампания по зачистке кошельков блогеров. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина подтвердила, что налоговики блокируют счета тех интернет-предпринимателей, к которым есть вопросы по налогам.

Похоже они есть ко всем крупным блогерам. В первую очередь ФНС волнуют: убыток в отчетности, доходы, приближенные к лимиту УСН, дробление бизнеса.

Вам пригодится!

Подборка статей, которые понадобятся вам в работе.

Вместе уже шесть лет

«Клерк» и «Контур» отмечают сегодня 6 лет вместе. Здорово, когда работа еще и в удовольствие, а с партнерами общаешься, как со старыми друзьями.

Мы посчитали, сколько всего сделали за эти годы. Вышло немало.

Например, блог компании просмотрели более 700 тысяч раз, а самая читаемая статья набрала 458 тысяч просмотров. В рейтинге «Клерка» в категории Электронная отчетность «Контур» занял почетное 4-е место и не останавливается на достигнутом.

Желаем коллегам дальнейших побед и самосовершенствования! Конечно, вместе с нами ;)

Учиться за чужой счет

Вы знали, что можно получить новую профессию, если ваша не востребована или вы просто решили, что хотите освоить новое направление?

Доступна такая возможность не всем. Подробнее, кто может рассчитывать на переобучение и как его получить читайте в статье.

А мы подготовили для вас разбор, который поможет вернуть деньги от государства в виде социального вычета, если вы оплачивали обучение себе, детям, брату или сестре.

Как муж с женой сервиз делили

Интересная и поучительная история о том, как при разводе делили чайный сервиз. С одной стороны — есть, что юристу взять на заметку, с другой — семейная драма. Ну и комментарии, как всегда, от наших читателей — отдельный вид искусства))

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