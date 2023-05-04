«Ночной бухгалтер». ФНС путается с лимитами на УСН и платежками, ставит сальдо по ЕНС на паузу и спрашивает «ну, как вам наша работа?». Ответим?

Я тебе про Фому, а ты мне про Ерёму
Пока бизнес пытается разобраться с сальдо по ЕНС, заполнением платежек, невидимыми резервами и прочими «прелестями» нового порядка, ФНС проводит опрос «Оцените качество проведения налоговыми органами информационной работы по теме ЕНС».
Как же тут удержаться? Вот и «Клерки» в стороне не остались:
Платежный кавардак
Что-то пошло не так в работе с платежками. Бухгалтер допустила ошибку, указав в поручении КБК транспортного налога, вместо ЕНП, при этому у платежки был статус 01. ФНС посчитала ее за уведомление и начислила компании налог (второй раз, т.к. ранее она уже подала уведомление с суммой исчисленного налога). Теперь бухгалтер разбирается, как лишнее начисление убрать.
В другом случае у ИП возникла обратная проблема — платежку со статусом 02 за уведомление на посчитали, а уплаченный налог по УСН зачислили на ЕНС в общую кучу. Причем налоговики еще сослались на несуществующую ошибку — не увидели налоговый период, который черным по белому в поручении указан.
Налоговый кодекс тоже трактуется налоговиками весьма своеобразно. Одна из подписчиц телеграм-канала «Красный уголок бухгалтера» рассказала, что у нее требуют доплаты единого налога на упрощенке за 2022 год. Якобы, компания превысила лимит 150 млн рублей и обязана была заплатить налог по повышенной ставке.
То, что к лимиту применяются коэффициенты-дефляторы, инспектора не смущает, она не собирается принимать это во внимание.
Бухгалтерский и налоговый учёт дивидендов
Бесплатный вебинар для бухгалтеров 17 мая в 11:00
Традиционно во втором квартале в России наступает дивидендный сезон. Бухгалтеру важно правильно отразить в учете как выплаченные, так и полученные дивиденды, и не ошибиться при их налогообложении.
На вебинаре расскажем о порядке учета и налогообложения дивидендов с обеих сторон: эмитента и акционера.
Программа
1. Бухгалтерский учёт дивидендов:
Что такое дивиденды и как они выплачиваются
Учёт дивидендов выплаченных
Учёт дивидендов полученных
2. Налоговый учёт дивидендов:
Учёт и налогообложение дивидендов выплаченных на ОСНО
Учёт и налогообложение дивидендов, полученных от российских и иностранных организаций, на ОСНО
Получение и выплата дивидендов на УСН
Как оптимизировать блогерство
В соцсетях продолжают бурно обсуждать громкие дела по неуплате налогов топовыми блогерами страны. К дискуссии подключаются и профессионалы — дают советы и высказывают предположения, как надо было вести бизнес правильно, чтобы не попадать сейчас на многомиллионные доначисления и штрафы.
Собрали несколько таких мнений — читайте и высказывайтесь, считаете ли вы эти схемы безопасными.
Вам это пригодится!
Отодвинем в сторону бухгалтерию и посмотрим, о чем еще можно почитать на «Клерке».
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Если вы задаетесь такими вопросами — вам точно нужно записаться на бесплатный вебинар «Как эффективно продавать онлайн и не нарушать закон».
Узнаете, как настроить прием платежей, получать эффективную аналитику продаж, правильно формировать чеки, настроите цепочку продаж и перестанете терять клиентов.
Летят повестки…
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