Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». ФНС путается с лимитами на УСН и платежками, ставит сальдо по ЕНС на паузу и спрашивает «ну, как вам наша работа?». Ответим?

Налоговики решили спросить у налогоплательщиков, насколько хорошо им все объясняют про ЕНС. Да, вы не ошиблись, не «насколько все хорошо работает», а «как хорошо мы вам объяснили, как оно должно работать». Бухгалтеры с удовольствием отрываются, проходя опрос.

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«Ночной бухгалтер». ФНС путается с лимитами на УСН и платежками, ставит сальдо по ЕНС на паузу и спрашивает «ну, как вам наша работа?». Ответим?
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Я тебе про Фому, а ты мне про Ерёму

Пока бизнес пытается разобраться с сальдо по ЕНС, заполнением платежек, невидимыми резервами и прочими «прелестями» нового порядка, ФНС проводит опрос «Оцените качество проведения налоговыми органами информационной работы по теме ЕНС».

Как же тут удержаться? Вот и «Клерки» в стороне не остались:

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Платежный кавардак

Что-то пошло не так в работе с платежками. Бухгалтер допустила ошибку, указав в поручении КБК транспортного налога, вместо ЕНП, при этому у платежки был статус 01. ФНС посчитала ее за уведомление и начислила компании налог (второй раз, т.к. ранее она уже подала уведомление с суммой исчисленного налога). Теперь бухгалтер разбирается, как лишнее начисление убрать.

В другом случае у ИП возникла обратная проблема — платежку со статусом 02 за уведомление на посчитали, а уплаченный налог по УСН зачислили на ЕНС в общую кучу. Причем налоговики еще сослались на несуществующую ошибку — не увидели налоговый период, который черным по белому в поручении указан.

Налоговый кодекс тоже трактуется налоговиками весьма своеобразно. Одна из подписчиц телеграм-канала «Красный уголок бухгалтера» рассказала, что у нее требуют доплаты единого налога на упрощенке за 2022 год. Якобы, компания превысила лимит 150 млн рублей и обязана была заплатить налог по повышенной ставке.

То, что к лимиту применяются коэффициенты-дефляторы, инспектора не смущает, она не собирается принимать это во внимание.

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Бухгалтерский и налоговый учёт дивидендов

Бесплатный вебинар для бухгалтеров 17 мая в 11:00

Традиционно во втором квартале в России наступает дивидендный сезон. Бухгалтеру важно правильно отразить в учете как выплаченные, так и полученные дивиденды, и не ошибиться при их налогообложении.

На вебинаре расскажем о порядке учета и налогообложения дивидендов с обеих сторон: эмитента и акционера.

Программа

1. Бухгалтерский учёт дивидендов:

  • Что такое дивиденды и как они выплачиваются

  • Учёт дивидендов выплаченных 

  • Учёт дивидендов полученных

2. Налоговый учёт дивидендов:

  • Учёт и налогообложение дивидендов выплаченных на ОСНО

  • Учёт и налогообложение дивидендов, полученных от российских и иностранных организаций, на ОСНО

  • Получение и выплата дивидендов на УСН

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Собрали несколько таких мнений — читайте и высказывайтесь, считаете ли вы эти схемы безопасными.

Вам это пригодится!

Отодвинем в сторону бухгалтерию и посмотрим, о чем еще можно почитать на «Клерке».

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В преддверии весеннего призыва, работодателю нелишним будет узнать — какие изменения произошли в законе о воинском учете. Например, какие новые способы вручения повесток появились и какие сведения надо передавать в военкоматы, в т.ч. через Госуслуги.

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Спасибо, что дочитали до конца!

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Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». ФНС путается с лимитами на УСН и платежками, ставит сальдо по ЕНС на паузу и спрашивает «ну, как вам наша работа?». Ответим?

Налоговики решили спросить у налогоплательщиков, насколько хорошо им все объясняют про ЕНС. Да, вы не ошиблись, не «насколько все хорошо работает», а «как хорошо мы вам объяснили, как оно должно работать». Бухгалтеры с удовольствием отрываются, проходя опрос.

«Ночной бухгалтер». ФНС путается с лимитами на УСН и платежками, ставит сальдо по ЕНС на паузу и спрашивает «ну, как вам наша работа?». Ответим?

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