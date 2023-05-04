«Ночной бухгалтер». ФНС путается с лимитами на УСН и платежками, ставит сальдо по ЕНС на паузу и спрашивает «ну, как вам наша работа?». Ответим?

Я тебе про Фому, а ты мне про Ерёму

Пока бизнес пытается разобраться с сальдо по ЕНС, заполнением платежек, невидимыми резервами и прочими «прелестями» нового порядка, ФНС проводит опрос «Оцените качество проведения налоговыми органами информационной работы по теме ЕНС».

Как же тут удержаться? Вот и «Клерки» в стороне не остались:

Платежный кавардак

Что-то пошло не так в работе с платежками. Бухгалтер допустила ошибку, указав в поручении КБК транспортного налога, вместо ЕНП, при этому у платежки был статус 01. ФНС посчитала ее за уведомление и начислила компании налог (второй раз, т.к. ранее она уже подала уведомление с суммой исчисленного налога). Теперь бухгалтер разбирается, как лишнее начисление убрать.

В другом случае у ИП возникла обратная проблема — платежку со статусом 02 за уведомление на посчитали, а уплаченный налог по УСН зачислили на ЕНС в общую кучу. Причем налоговики еще сослались на несуществующую ошибку — не увидели налоговый период, который черным по белому в поручении указан.

Налоговый кодекс тоже трактуется налоговиками весьма своеобразно. Одна из подписчиц телеграм-канала «Красный уголок бухгалтера» рассказала, что у нее требуют доплаты единого налога на упрощенке за 2022 год. Якобы, компания превысила лимит 150 млн рублей и обязана была заплатить налог по повышенной ставке.

То, что к лимиту применяются коэффициенты-дефляторы, инспектора не смущает, она не собирается принимать это во внимание.

Бухгалтерский и налоговый учёт дивидендов

Бесплатный вебинар для бухгалтеров 17 мая в 11:00

Традиционно во втором квартале в России наступает дивидендный сезон. Бухгалтеру важно правильно отразить в учете как выплаченные, так и полученные дивиденды, и не ошибиться при их налогообложении.

На вебинаре расскажем о порядке учета и налогообложения дивидендов с обеих сторон: эмитента и акционера.

Программа

1. Бухгалтерский учёт дивидендов:

Что такое дивиденды и как они выплачиваются

Учёт дивидендов выплаченных

Учёт дивидендов полученных

2. Налоговый учёт дивидендов:

Учёт и налогообложение дивидендов выплаченных на ОСНО

Учёт и налогообложение дивидендов, полученных от российских и иностранных организаций, на ОСНО

Получение и выплата дивидендов на УСН

Как оптимизировать блогерство

В соцсетях продолжают бурно обсуждать громкие дела по неуплате налогов топовыми блогерами страны. К дискуссии подключаются и профессионалы — дают советы и высказывают предположения, как надо было вести бизнес правильно, чтобы не попадать сейчас на многомиллионные доначисления и штрафы.

Собрали несколько таких мнений — читайте и высказывайтесь, считаете ли вы эти схемы безопасными.

Вам это пригодится!

Отодвинем в сторону бухгалтерию и посмотрим, о чем еще можно почитать на «Клерке».

Как не получить штраф в онлайн-торговле

А зачем мне выдавать чек, ведь покупатель заплатил картой? Почему клиенты говорят, что у меня неудобно платить и уходят к конкурентам? Как вести учет заказов, чтобы не терять покупателей?

Если вы задаетесь такими вопросами — вам точно нужно записаться на бесплатный вебинар «Как эффективно продавать онлайн и не нарушать закон».

Узнаете, как настроить прием платежей, получать эффективную аналитику продаж, правильно формировать чеки, настроите цепочку продаж и перестанете терять клиентов.

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Летят повестки…

В преддверии весеннего призыва, работодателю нелишним будет узнать — какие изменения произошли в законе о воинском учете. Например, какие новые способы вручения повесток появились и какие сведения надо передавать в военкоматы, в т.ч. через Госуслуги.

Крик замученного бухгалтера

Свой пост на форуме «Клерка» так и назвала автор вопроса про учет возвратов в 1С. Коллеги подсказывают, что все не так плохо:

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