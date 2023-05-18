Утрата доверия: как уволить работника

В статье рассмотрим, на каких основаниях можно уволить в связи с утратой доверия, порядок расторжения договора, а также разберем основные судебные споры по данному вопросу.

Утрата доверия: статья ТК

Увольнение на основании утраты доверия осуществляется по инициативе работодателя. Такую процедуру регламентирует ст. 81 ТК.

Трудовое законодательство не содержит закрытого перечня действий, которые служат основанием для утраты доверия к сотруднику.

Однако следует помнить, что по такой причине могут быть уволены работники, обслуживающие денежные средства или товарные ценности и совершившие виновные действия, в результате которых у работодателя есть основания больше не доверять сотруднику (п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК).

При этом по данной причине нельзя уволить беременную сотрудницу, даже если она совершила дисциплинарный проступок (ст. 261 ТК).

Также нельзя расторгнуть договор с сотрудником, находящимся на больничном или в отпуске. Необходимо дождаться его возвращения на работу.

Кроме того, по инициативе работодателя недопустимо увольнение несовершеннолетнего работника, если оно не согласовано с трудовой инспекцией или комиссией по делам несовершеннолетних (ст. 269 ТК).

Увольнение в связи с утратой доверия, по сути, подразумевает дисциплинарное взыскание. Поэтому при его применении должно быть проведено тщательное расследование.

Чтобы обосновать правомерность увольнения на основании утраты доверия, работодателю необходимо доказать, что сотрудник:

не выполнял трудовые обязанности, связанные с обслуживанием денежных средств и материальных ценностей;

совершил дисциплинарные проступки, которые привели к утрате доверия со стороны работодателя;

виновен в совершении противоправных действий.

С виновного нужно взять объяснения, все сроки для применения взысканий должны быть соблюдены (ст. 192, 193 ТК). Это позволит избежать возможных конфликтов и судебных споров.

Увольнение в связи с утратой доверия: основания

С сотрудником, который совершил проступок, ставший причиной утраты доверия, можно расторгнуть трудовой договор. В данном случае речь может идти как об умышленном виновном действии, так и о небрежном или халатном отношении к работе.

К виновным действиям обычно относят обсчет покупателей, обвешивание, обмеривание, нарушение правил продажи товаров или использование подотчетных средств для личных нужд.

Халатными действиями признают оставление материальных ценностей без присмотра или ключей от склада в общедоступных местах, выдачу денежных средств без оформления необходимых документов.

Если сотрудник причинил ущерб организации при форс-мажорных обстоятельствах или повредил имущество компании, используя его для необходимой самообороны, привлечение к ответственности не допускается.

Проступок, который привел к утрате доверия со стороны работодателя, сотрудник может совершить как на рабочем месте, так и вне его.

Например, если организации известно, что работник осужден за кражу, грабеж, мошенничество или взяточничество, он также может быть уволен на основании утраты доверия.

Однако, увольнение по данной причине возможно только в течение одного года со дня, когда стало известно о совершении проступка.

Когда же противоправное действие обнаружено более года назад, уволить сотрудника в связи с утратой доверия нельзя (п. 7 ч.1, ч. 5 ст. 81, ст. 239 ТК).

На основании утраты доверия увольняют сотрудников, которые непосредственно занимаются приемом, хранением, распределением денежных средств и материальных ценностей. К таким работникам относятся кассиры, продавцы, кладовщики, экспедиторы и грузчики.

Бухгалтера, контролера или кассира нельзя уволить по такой причине, поскольку они непосредственно не обслуживают материальные ценности.

Исключение предусмотрено, например, для бухгалтера, который выполняет обязанности кассира. В этом случае работодатель может заключить с таким сотрудником договор о полной материальной ответственности.

Но важно помнить, что наличие такого договора не является обязательным основанием для увольнения в связи с утратой доверия.

Главное требование — работа сотрудника касается обслуживания материальных ценностей, что подтверждают условия трудового договора, должностная инструкция и иные документы, в которых закреплены обязанности сотрудника.

Порядок увольнения в связи с утратой доверия

Для того чтобы уволить сотрудника на основании утраты доверия, необходимы подтверждающие их виновные действия документы. Это акты инвентаризации, жалобы покупателя, докладные записки, иные документы о проступках вне места работы.

Когда в результате виновного деяния сотрудник причинил ущерб организации, нужно потребовать с него объяснение в письменной форме (ст. 247 ТК).

Если проступок сотрудника оценивается как дисциплинарное взыскание, увольнение оформляется по особым правилам.

Сначала нужно получить от сотрудника письменное объяснение о совершенном проступке в течение двух дней. Если сотрудник не предоставил пояснение, необходимо составить об этом акт.

Затем следует составить приказ о применении дисциплинарного взыскания. С документом сотрудник должен ознакомиться под подпись в течение 3 рабочих дней, не считая времени отсутствия работника. Если он отказывается, составляется акт (ст. 193 ТК).

На основании такого приказа работника можно уволить.

Работодатель издает приказ об увольнении, а в трудовую книжку вносится запись: «Уволен в связи с совершением виновных действий, давших основание для утраты доверия к сотруднику со стороны работодателя (пункт 7 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации)».

В последний рабочий день нужно рассчитаться с сотрудником и выдать ему все документы.

Утрата доверия: судебная практика

Процедура увольнения в связи с утратой доверия является довольно непростой. Поэтому работодатели нередко допускают ошибки, которые приводят к судебным спорам с бывшими сотрудниками.

Перед расторжением трудового договора на основании утраты доверия необходимо свериться с перечнем должностей и работ, которые предполагают обслуживание материальных ценностей и денежных средств.

Если работодатель забывает это сделать, увольнение сотрудника на данном основании считается незаконным.

Так, в одной организации главный бухгалтер допустил несколько нарушений в начислении зарплаты и составлении отчетности и был уволен в связи с утратой доверия.

Первая судебная инстанция признала увольнение неправомерным, ведь сотрудник не относился к числу тех, с кем можно расторгнуть договор на данном основании.

Апелляционная инстанция установила, что виновные действия главбуха неверно квалифицированы. Увольнение нужно было произвести в связи с принятием необоснованного решения, повлекшего ущерб (п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК).

Такой вывод был сделан в определении Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 19.01.2022 № 88-2082/2022.

В судебной практике встречаются и другие подобные случаи.

Например, на основании утраты доверия по ошибке уволили следующих сотрудников:

Другой распространенной ошибкой является нарушение процедуры применения дисциплинарного взыскания.

Компания расторгла договор с кассиром на основании утраты доверия. При этом издали 2 приказа: о привлечении к дисциплинарной ответственности в виде увольнения и об увольнении.

Первый составили в рамках одного месяца со дня обнаружения проступка, а другой — за пределами этого срока.

Апелляционная и кассационная инстанции постановили, что сроки нарушены и увольнение незаконно. Доводы организации, что первый приказ имеет правовое значение, были отклонены.

В другой ситуации 28 октября была выявлена недостача при инвентаризации. Результаты утвердили 25 ноября, а 29 ноября заведующий складом был уволен.

Суды подчеркнули, что отсчитывать срок нужно с момента обнаружения проступка (определение Третьего КСОЮ от 30.03.2022 № 88-6044/2022). Трудовой договор расторгли на следующий день после истечение срока, поэтому такое увольнение неправомерно.

Еще пример.

Продавца магазина уволили на основании утраты доверия, однако было допущено нарушение процедуры. У работника запросили пояснения о недостаче, в этот же день составили акт об отказе их представить, а на следующий день расторгли договор.

Кассация отметила, что у сотрудника было 2 дня для объяснения проступка. Однако в течение этих 2 дней работник был уволен.

В итоге процедура увольнения признана незаконной, а дело направлено на новое рассмотрение. Такое определение дано Третьим КСОЮ от 06.03.2023 № 88-5302/2023 по делу №2-2185/2022.

Во время болезни или отпуска сотрудника нельзя уволить по инициативе работодателя. Ограничение касается и расторжения договора на основании утраты доверия.

Суды неоднократно отменяли подобные увольнения. Так, сотрудник сообщил работодателю о временной нетрудоспособности. Однако организация данный факт отрицала, поскольку в почтовом ящике писем не было. В итоге работник был уволен.

С помощью компьютерно-технической экспертизы факт отправки сообщения был установлен, а увольнение в период болезни сотрудника суд признал неправомерным.

Кроме того, недопустимо увольнение работника в связи с утратой доверия, если ущерб незначительный.

Кондуктор допустил нарушение при продаже билетов, в результате которого ущерб составил менее 50 рублей. Однако работодатель расторгнул договор на основании утраты доверия.

По решению суда кондуктор был восстановлен в должности. Объясняется это тем, что при увольнении организация не учла тяжесть проступка и преждевременно применила к сотруднику самую строгую меру (определение Девятого КСОЮ от 22.12.2022 № 88-11857/2022, 2-851/2022).