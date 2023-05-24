«Ночной бухгалтер». «С востока на запад» — глава ФНС рассказал, как открывают сальдо на ЕНС для юрлиц и ИП

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Регион за регионом

Именно так открывается сейчас кабинет налогоплательщиков в части работы с ЕНС. По утверждению главы налоговой службы ошибки по физлицам есть только у 0,01 % налогоплательщиков. Между тем ИП уже активно жалуются на ошибки.

А вот председатель комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов хвалит Егорова за работу, особенно «радостно» было нашим читателям узнать, что:

Действительно очень приятно работать с налоговой службой. Нет никаких потаенных мыслей, решений, все в открытую.

У нас лично возник вопрос — серьезно?! ЕНС должен был заработать уже с 1 января, для чего даже пилотный проект проводили. На дворе май и только сейчас постепенно открываются личные кабинеты и то с осторожностью, чтобы чат ФНС и их горячая линия не рухнули.

Читатели похоже согласны с «Клерком»:

Про изменения в работе с НДФЛ глава ФНС тоже рассказал. Но и тут в комментариях отметили его странные формулировки:

За бизнесом в интернете будут следить

Совфед подготовил проект постановления, где есть и рекомендации для ФНС — выявлять уклонистов от уплаты налогов, которые получают доход в интернете.

Это означает, что громкие дела с топовыми блогерами — только начало.

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С 1 июля 2023 года хотят снова увеличить МРОТ

Проекта закона пока нет, но так как поручение кабмину дал президент, не сомневаемся, что закон будет.

Предположительно размер нового МРОТ составит 17866 рублей.

Полезности для кадровика

Сегодня собрали три статьи, которые пригодятся в работе кадровику и бухгалтеру, который имеет дело с кадрами.

Какие сведения о трудовой деятельности выдают при увольнении — разный список документов, в зависимости от того, какая у работника трудовая книжка — электронная или бумажная.

Штрафы за ЕФС-1 — что будет если опоздать с отчетом, а если внести корректировки?

Что делать, когда сотрудник постоянно на больничном — понять и простить? Или лучше уволить и нанять того, кто будет работать?

В учет закралась ошибка

Сдали отчеты и очень рады, а тут вдруг обнаруживается ошибка. Наш эксперт предлагает не паниковать и для начала разобраться, а ошибка ли это вообще?

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Что делать с ошибками в первичке с учетом ФСБУ.

Как исправить ошибки в БУ и НУ.

Что вообще исправлять не нужно.

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Спасибо, что дочитали до конца!

Ваша еще чуть-чуть и лето редакция