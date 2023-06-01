«Ночной бухгалтер» № 1448. Бизнесу хотят сократить количество налоговых проверок и запрашиваемых документов

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Светлое завтра
Что пообещал Егоров:
устранить «бюрократические препоны, которые мешают законопослушному бизнесу»;
закрепить в Налоговом кодексе новые положения — если сроки проверки были нарушены, это приведет к отмене ее результатов;
уменьшить сроки проведения налоговых проверок и объем истребуемых документов.
О чем он не сказал:
когда это все произойдет;
почему собственно происходит затягивание проверок и нарушаются сроки.
Ну и ловите эпичную цитату:
За последний год внимание ФНС к бизнесу только усилилось, и все это ощутили на себе. Но, к счастью, руководство налоговой службы слышит голос тех, с кем работает.
Да, на пятый месяц проблем с ЕНС налогоплательщики таки докричались до ФНС и ее руководитель принес свои извинения. Правда, на работу личных кабинетов это никак не повлияло.
Учёт дебиторских и кредиторских задолженностей
Бесплатный вебинар для бухгалтеров 14 июня в 11:00
Учёт расчётов — важный участок бухгалтерской работы. На вебинаре расскажем, как правильно признавать, оценивать и списывать дебиторские и кредиторские задолженности.
Программа
1. Бухгалтерский учёт дебиторских и кредиторских задолженностей:
Учёт дебиторской задолженности
Резерв по сомнительным долгам
Учёт кредиторской задолженности
Раскрытие информации о дебиторских и кредиторских задолженностях в бухгалтерской отчётности
2. Налоговый учёт дебиторских и кредиторских задолженностей:
Как и когда можно списать дебиторскую и кредиторскую задолженность
Как создать и использовать резерв по сомнительным долгам
Как восстановить ошибочно списанную задолженность
Информация о спикерах
Алексей Иванов
директор по знаниям и развитию учётной системы интернет-бухгалтерии «Моё дело»
Людмила Архипкина
ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело»
ООО «Моё дело», ИНН 7701889831, erid:LjN8KYFiv
Физлица будут платить налоги по имуществу раньше
Сейчас срок уплаты — 1 декабря. Но так долго ждать регионы не хотят. Депутаты из Башкортостана внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагают сдвинуть сроки на 1 июля.
Кроме того, в Думе уже находится проект закона, по которому имущественные налоги физлиц будут списывать с ЕНС, не дожидаясь 1 декабря в принципе. Если на ЕНС есть положительно сальдо и ФНС отправила налоговое уведомление — сразу спишет и сам налог.
Бухгалтеры говорят — виноват «Клерк», но мы честно не при чем ((
А позитив будет?
Уже несем — сдать уведомление и зарезервировать фиксированные взносы и налоги можно будет без КЭП.
Сейчас без квалифицированной подписи нельзя передать уведомление или подать заявление на резервирование, но в НК внесут поправки.
Право на подачу заявления с неквалифицированной подписью получат те налогоплательщики, которые имеют право на сдачу бумажных деклараций. Зарезервировать можно и фиксированные взносы — а с ними сейчас у ИП и так проблем предостаточно, так что новость про КЭП действительно позитивная.
Подать уведомление, подписанное НЭП, также смогут те, кто отчитывается на бумаге.
Что еще новенького?
Михаил Мишустин рассказал об инициативе, которая сейчас находится на рассмотрении — с компаний, использующих иностранное ПО, хотят брать обязательные отчисления в казну. Средства будут направлены на развитие отечественных IT-разработок.
Появится еще один вид индивидуального инвестиционного счета — ИИС-3. Можно будет открыть одновременно не более трёх договоров ИИС-3 без ограничения по сумме внесенных денежных средств.
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Спасибо, что дочитали выпуск до конца!
Ваша надеется на скорый отпуск редакция