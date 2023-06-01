«Ночной бухгалтер» № 1448. Бизнесу хотят сократить количество налоговых проверок и запрашиваемых документов

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Светлое завтра Что пообещал Егоров: устранить «бюрократические препоны, которые мешают законопослушному бизнесу»;

закрепить в Налоговом кодексе новые положения — если сроки проверки были нарушены, это приведет к отмене ее результатов;

уменьшить сроки проведения налоговых проверок и объем истребуемых документов. О чем он не сказал: когда это все произойдет;

почему собственно происходит затягивание проверок и нарушаются сроки. Ну и ловите эпичную цитату: За последний год внимание ФНС к бизнесу только усилилось, и все это ощутили на себе. Но, к счастью, руководство налоговой службы слышит голос тех, с кем работает. Да, на пятый месяц проблем с ЕНС налогоплательщики таки докричались до ФНС и ее руководитель принес свои извинения. Правда, на работу личных кабинетов это никак не повлияло.

Учёт дебиторских и кредиторских задолженностей Бесплатный вебинар для бухгалтеров 14 июня в 11:00 Учёт расчётов — важный участок бухгалтерской работы. На вебинаре расскажем, как правильно признавать, оценивать и списывать дебиторские и кредиторские задолженности. Программа 1. Бухгалтерский учёт дебиторских и кредиторских задолженностей: Учёт дебиторской задолженности

Резерв по сомнительным долгам

Учёт кредиторской задолженности

Раскрытие информации о дебиторских и кредиторских задолженностях в бухгалтерской отчётности 2. Налоговый учёт дебиторских и кредиторских задолженностей: Как и когда можно списать дебиторскую и кредиторскую задолженность

Как создать и использовать резерв по сомнительным долгам

Как восстановить ошибочно списанную задолженность Информация о спикерах Алексей Иванов директор по знаниям и развитию учётной системы интернет-бухгалтерии «Моё дело»

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Физлица будут платить налоги по имуществу раньше Сейчас срок уплаты — 1 декабря. Но так долго ждать регионы не хотят. Депутаты из Башкортостана внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагают сдвинуть сроки на 1 июля. Кроме того, в Думе уже находится проект закона, по которому имущественные налоги физлиц будут списывать с ЕНС, не дожидаясь 1 декабря в принципе. Если на ЕНС есть положительно сальдо и ФНС отправила налоговое уведомление — сразу спишет и сам налог. Бухгалтеры говорят — виноват «Клерк», но мы честно не при чем ((

А позитив будет? Уже несем — сдать уведомление и зарезервировать фиксированные взносы и налоги можно будет без КЭП. Сейчас без квалифицированной подписи нельзя передать уведомление или подать заявление на резервирование, но в НК внесут поправки. Право на подачу заявления с неквалифицированной подписью получат те налогоплательщики, которые имеют право на сдачу бумажных деклараций. Зарезервировать можно и фиксированные взносы — а с ними сейчас у ИП и так проблем предостаточно, так что новость про КЭП действительно позитивная. Подать уведомление, подписанное НЭП, также смогут те, кто отчитывается на бумаге.