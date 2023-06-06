«Ночной бухгалтер» № 1451. Почему юрист не доверяет бухгалтеру-мужчине и что об этом думают сами бухгалтеры

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Ой, а что случилось? На форуме более двух недель идет ожесточенный спор в ответ на пост автора «Главбух-самодур». И эта дискуссия дала неожиданный поворот. Юрист, обвиняющий бухгалтера в некомпетентности и самодурстве, внезапно задел самые тонкие струнки бухгалтерской души, заявив: Во-первых, мужчина бухгалтер сразу вызывает подозрения… Конечно, бухгалтерская братия ринулась на защиту коллег-мужчин, а новость собрала уже 40 комментариев. О том, насколько бухгалтерия — мужская стезя говорят не первый год. Бывало, что таких работников даже называли маньяками.

ЕНС не отдает деньги назад Закон: если на ЕНС есть положительное сальдо деньги можно вернуть, направив заявление. Реальность: сальдо у вас положительное, но деньги мы вам не вернем. С такой ситуацией сталкивается все больше бухгалтеров и предпринимателей. Есть и свет в конце тоннеля — скоро на налоговиков станет проще жаловаться.

Будут ли штрафы за ошибки в уведомлениях? Эксперты пока не могут ответить точно, что произойдет после 30 июня, когда вето на штрафы по уведомлениям закончит действие. Вот как комментирует ситуацию управляющий АО «Крымское производственное предприятие «Созвездие» Александр Абрамов: На сегодняшний день действует только Письмо ФНС России от 26.01.2023 № ЕД-26-8/2@, согласно которому налоговики заявили, что не будут штрафовать плательщиков за нарушения порядка подачи уведомлений и за неуплату налогов плательщиками, и за неудержание налогов агентами. Исключение составляют случаи, когда была проведена налоговая проверка. Письмом также декларируется, что задолженность и недоимка взыскиваться не будут. Поскольку больше никаких нормативных актов и разъяснений от налоговых органов не принималось, ответить однозначно, что будет с 30 июня, не представляется возможным. Учитывая, что в документе не содержится сроков окончания такого «льготного периода», а система функционирует все еще не в полном объеме и корректно, можно сделать вывод, что штрафы не будут пока применяться. Но ситуация может измениться в любой момент, так что рекомендуем следить за подзаконными актами федеральной налоговой службы по данному вопросу. «Клерк» обязательно расскажет своим читателям, если появятся новые разъяснения, но и злоупотреблять письмом не советуем. А пока налоговики рассказали, что сдавать уведомление с отрицательной суммой налога не нужно. Это касается, например, плательщиков УСН, у которых налог «гуляет» в течение года. Объяснить, а как же уменьшить ранее показанный в уведомлении аванс, представители ФНС, наверное, просто забыли. Бухгалтеры считают, что так излишне уплаченный налог будет зависать в бюджете и получить его обратно можно будет только по итогам года.

Как ворваться в самозанятость Совмещать режимы с НПД нельзя — если думаете перейти с другого, например УСН, ПСН, то у нас есть статья на эту тему. Объяснили все нюансы с каждым режимом. А вот если вы принимаете на работу самозанятого, то рискуете подменой трудовых отношений. Ловите бесплатный гид по работе с самозанятыми — узнаете как минимизировать риски. Получить гид бесплатно

ВС разрешил закрытые заседания по делам о субсидиарке Прецедент, связанный с делом строительной компании может привести к тому, что дела о субсидиарной ответственности будут рассматриваться в закрытом порядке ради соблюдения налоговой тайны. Кстати, инициаторами в этом деле была ФНС — именно она не захотела предоставлять в суд документы, защищенные налоговой тайной по положениям ГК и НК.

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