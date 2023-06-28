Власти могут сделать налог на сверхприбыль регулярным, ЦБ — поднять ключевую ставку, а совместители — работать 24 часа в сутки. 🕛«Ночной бухгалтер» № 1466

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Казна пустует, милорд
В случае, если бюджет будет испытывать нехватку средств, пополнять его будут за счет налога на сверхдоходы. И это не мы придумали, а сказал замминистра финансов Алексей Сазанов. Он, конечно, назвал ситуацию гипотетической, но бухгалтеры привыкли видеть подтекст. Если налог гипотетически взымать можно, то, скорее всего, его будут взымать.
Кстати, о налогах. Завтра заработают новые правила по НДФЛ. Его будут списывать с ЕНС в резерв автоматически после подачи уведомления. Причем налоговикам все равно, что за деньги будут находится на ЕНС, а ведь положительное сальдо у ИП, например, может быть из-за уплаты фиксированных взносов. Бухгалтеры уже стали придумывать лайфхаки, как упростить себе жизнь:
С Днем судебного эксперта!
В России впервые отмечают новый профессиональный праздник — День судебного эксперта. Свое поздравление коллегам передает ректор Института судебных экспертиз и криминалистики (ИСЭиК) Александр Геннадьевич Третьяков.
Уважаемые друзья и коллеги!
В календаре официальных праздников появилась новая дата — День судебного эксперта.
Поздравляем Вас с профессиональным праздником!
Спасибо Вам за Ваш кропотливый, ответственный труд, за настойчивый поиск и нахождение истины, за важную роль в принятии справедливых решений.
Примите самые теплые пожелания счастья, благополучия, успеха во всех проектах, крепкого здоровья и энергии для новых профессиональных побед!
«Клерк» тоже присоединяется к поздравлениям!
Ставка повышается
Центробанк рассматривает вариант с повышением ключевой ставки. Сейчас она составляет 7,5% и не менялась с сентября 2022 года. Повышение ставки должно удержать инфляцию в пределах 4%.
Все изменения по ставке ЦБ можно отслеживать здесь, а для курсов валют мы создали новый, очень удобный инструмент — пользуйтесь (онлайн-конвертер там тоже есть).
Совместителям можно работать больше 4-х часов в день
При условии, что это работа по разным трудовым договорам. Например, можно 8 часов отработать на основном месте работы, потом еще часа 3 у работодателя А, потом еще 5 часов у работодателя Б. Всего 16 часов.
При этом сам же Минтруд напоминает, что заставлять сотрудников работать в режиме 24/7 нельзя. Конституция, международное право… Рассказал бы кто это начальникам бухгалтерии.
И все же работодатель не может проверить, где еще трудится работник, который обо всех местах работы сообщать не обязан. Это значит, что предъявить претензии компании или ИП-работодателю будет сложно, даже если выяснится, что нормы рабочего времени превышались.
Примут предельную базу для страховых взносов
На Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в пятницу 30 июня рассмотрят проект по предельным базам на период 2024-2026 годов.
Предварительно сумма предельной базы на 2024 год составит 2 120 000 рублей (в 2023 году — 1 917 000 рублей).
Кто тут босс?
Когда начальник задает этот вопрос бухгалтеру, он уже подразумевает ответ.
А не пора ли прокачать свои амбиции? Почему вы все еще рядовой бухгалтер? Не хватает знаний, опыта, времени на обучение или не знаете, как строить свою карьеру, если уйдете с текущей работы?
«Клерк» поможет! Мы создали курс Главный бухгалтер на УСН, чтобы вы могли начать новую жизнь в новой должности, с дипломом и более высокой зарплатой.
Только подумайте, по состоянию на 1 июня 2023 года по данным ФНС в России зарегистрировано более 2,5 млн обществ с ограниченной ответственностью и более 4 млн индивидуальных предпринимателей. И один из самых популярных режимов налогообложения — это УСН. Неужели среди миллионов налогоплательщиков, вы не найдете работодателя мечты?
А «Клерк» поможет освоить упрощенку от и до, в т.ч. числе сдавать отчетность и проходить налоговые проверки. С резюме вам поможет карьерный консультант, а диплом украсит его еще больше.
Ну, и кто теперь здесь босс? ;)
Уголок директора
Три статьи, которые помогут разобраться в очень непростых вопросах.
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Сколько нужно денег, чтобы начать инвестировать? Куда инвестировать миллион рублей? Это бессмысленные вопросы — а какой вопрос правильный и узнаете из статьи
Как действия банка обернулись банкротством залогодателя, но спасли директора от ответственности — вечно актуальная субсидиарка.
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