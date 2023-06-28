Обзоры для бухгалтера

Власти могут сделать налог на сверхприбыль регулярным, ЦБ — поднять ключевую ставку, а совместители — работать 24 часа в сутки. 🕛«Ночной бухгалтер» № 1466

Windfall tax могут собирать периодически, ЦБ возможно поднимет ставку из-за инфляции, но это не точно. Зато Минтруда объяснил что ограничение в 4 часа работы по совместительству касается конкретного договора, так что работать можно сколько угодно.

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Власти могут сделать налог на сверхприбыль регулярным, ЦБ — поднять ключевую ставку, а совместители — работать 24 часа в сутки. 🕛«Ночной бухгалтер» № 1466
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

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Казна пустует, милорд

В случае, если бюджет будет испытывать нехватку средств, пополнять его будут за счет налога на сверхдоходы. И это не мы придумали, а сказал замминистра финансов Алексей Сазанов. Он, конечно, назвал ситуацию гипотетической, но бухгалтеры привыкли видеть подтекст. Если налог гипотетически взымать можно, то, скорее всего, его будут взымать.

Кстати, о налогах. Завтра заработают новые правила по НДФЛ. Его будут списывать с ЕНС в резерв автоматически после подачи уведомления. Причем налоговикам все равно, что за деньги будут находится на ЕНС, а ведь положительное сальдо у ИП, например, может быть из-за уплаты фиксированных взносов. Бухгалтеры уже стали придумывать лайфхаки, как упростить себе жизнь:

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С Днем судебного эксперта!

В России впервые отмечают новый профессиональный праздник — День судебного эксперта. Свое поздравление коллегам передает ректор Института судебных экспертиз и криминалистики (ИСЭиК) Александр Геннадьевич Третьяков.

Уважаемые друзья и коллеги!

В календаре официальных праздников появилась новая дата — День судебного эксперта.

Поздравляем Вас с профессиональным праздником!

Спасибо Вам за Ваш кропотливый, ответственный труд, за настойчивый поиск и нахождение истины, за важную роль в принятии справедливых решений.

Примите самые теплые пожелания счастья, благополучия, успеха во всех проектах, крепкого здоровья и энергии для новых профессиональных побед!

«Клерк» тоже присоединяется к поздравлениям!

Ставка повышается

Центробанк рассматривает вариант с повышением ключевой ставки. Сейчас она составляет 7,5% и не менялась с сентября 2022 года. Повышение ставки должно удержать инфляцию в пределах 4%.

Все изменения по ставке ЦБ можно отслеживать здесь, а для курсов валют мы создали новый, очень удобный инструмент — пользуйтесь (онлайн-конвертер там тоже есть).

Совместителям можно работать больше 4-х часов в день

При условии, что это работа по разным трудовым договорам. Например, можно 8 часов отработать на основном месте работы, потом еще часа 3 у работодателя А, потом еще 5 часов у работодателя Б. Всего 16 часов.

При этом сам же Минтруд напоминает, что заставлять сотрудников работать в режиме 24/7 нельзя. Конституция, международное право… Рассказал бы кто это начальникам бухгалтерии.

И все же работодатель не может проверить, где еще трудится работник, который обо всех местах работы сообщать не обязан. Это значит, что предъявить претензии компании или ИП-работодателю будет сложно, даже если выяснится, что нормы рабочего времени превышались.

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Примут предельную базу для страховых взносов

На Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в пятницу 30 июня рассмотрят проект по предельным базам на период 2024-2026 годов.

Предварительно сумма предельной базы на 2024 год составит 2 120 000 рублей (в 2023 году — 1 917 000 рублей).

Кто тут босс?

Когда начальник задает этот вопрос бухгалтеру, он уже подразумевает ответ.

А не пора ли прокачать свои амбиции? Почему вы все еще рядовой бухгалтер? Не хватает знаний, опыта, времени на обучение или не знаете, как строить свою карьеру, если уйдете с текущей работы?

«Клерк» поможет! Мы создали курс Главный бухгалтер на УСН, чтобы вы могли начать новую жизнь в новой должности, с дипломом и более высокой зарплатой.

Только подумайте, по состоянию на 1 июня 2023 года по данным ФНС в России зарегистрировано более 2,5 млн обществ с ограниченной ответственностью и более 4 млн индивидуальных предпринимателей. И один из самых популярных режимов налогообложения — это УСН. Неужели среди миллионов налогоплательщиков, вы не найдете работодателя мечты?

А «Клерк» поможет освоить упрощенку от и до, в т.ч. числе сдавать отчетность и проходить налоговые проверки. С резюме вам поможет карьерный консультант, а диплом украсит его еще больше.

Ну, и кто теперь здесь босс? ;)

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