ФНС на раз вычисляет организацию-дублера при проверке, появился клон IKEA, госслужащие останутся без айфонов.🔍«Ночной бухгалтер» № 1471

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Двое из ларца, одинаковых с лица Когда в компанию приходит проверка, нередко ее владельцы, чтобы избежать ее неприятных последствий, начинают переводить работу бизнеса в другую, также подконтрольную им, компанию. Такие организации называются дублерами. Эксперты провели анализ практики применения статьи НК о взыскании налогов при выявлении взаимозависимости и составили список признаков, по которым можно вычислить новый-старый бизнес. Однако один из наших читателей считает, что применять такой подход налоговики должны комплексно, иначе под подозрение может попасть вполне легальный бизнес.

Галя, у нас замена! Шведская компания IKEA покинула российский рынок. И все же знаменитые мягкие игрушки, полотенца, посуду и прочие товары до сих пор можно приобрести на маркетплейсах. Часто магазины распродают остатки товаров или же предлагают идентичные, но с другими названиями. Производители из Белоруссии и России, решившие открыть собственный бизнес, ранее работали на Икею и поэтому их продукцию (мебель) сразу узнают почитатели. Фото с сайта компании Гуд Лакк

Ты можешь быть бесконечно прав, но какой в этом толк… если доход не растет, сотрудники увольняются, а все планы идут коту под хвост. Возможно вашей компании просто не хватает SWOT-анализа. К слову, результаты анализа помогают руководителям принимать ключевые решения в отношении развития нового продукта, увеличить продажи и тем самым — прибыль. Вы даже можете пройти бесплатный тест, чтобы убедиться, что SWOT-анализ позитивно влияет на работу компании. Просто попробуйте сами. Пройти тест Реклама: ООО «ПРОЕКТ», ИНН 7733354684, erid:LjN8KWtor

Без связи Сотрудников отдельных госучреждений стали обязывать отказываться от использования техники Apple. Например, мы уже писали о том, что сотрудникам Соцфонда хотели запретить использовать айфоны не только на рабочем месте, но и дома. А вот работники Минпромторга на службе уже не смогут использовать заграничный гаджет. Вероятно причина в уязвимости системы безопасности, недавно ФСБ писала о том, что раскрыта операция американских спецслужб, которые с помощью устройств Apple отслеживали пользователей. А еще устройства подвергались атаке вируса.

Что там с ЕНС? Стараемся не пугать вас проблемами ЕНС каждый день, но все же держим в курсе последних новостей ;) ФНС пояснила, что вернуть переплату по ЕНС (вернее положительное сальдо) действительно можно в любое время. А вот НДФЛ, заявленный в декларации по НДФЛ, можно вернуть только за последние три года. Например, в 2023 году можно вернуть с помощью заявления вычета налог, уплаченный в 2020, 2021 и 2022 годах.