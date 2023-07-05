ФНС на раз вычисляет организацию-дублера при проверке, появился клон IKEA, госслужащие останутся без айфонов.🔍«Ночной бухгалтер» № 1471

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Завтра в рассылке: ошибки ИП на патенте, из-за которых приходится доплачивать налоги.
Двое из ларца, одинаковых с лица
Когда в компанию приходит проверка, нередко ее владельцы, чтобы избежать ее неприятных последствий, начинают переводить работу бизнеса в другую, также подконтрольную им, компанию. Такие организации называются дублерами.
Эксперты провели анализ практики применения статьи НК о взыскании налогов при выявлении взаимозависимости и составили список признаков, по которым можно вычислить новый-старый бизнес.
Однако один из наших читателей считает, что применять такой подход налоговики должны комплексно, иначе под подозрение может попасть вполне легальный бизнес.
Галя, у нас замена!
Шведская компания IKEA покинула российский рынок. И все же знаменитые мягкие игрушки, полотенца, посуду и прочие товары до сих пор можно приобрести на маркетплейсах. Часто магазины распродают остатки товаров или же предлагают идентичные, но с другими названиями.
Производители из Белоруссии и России, решившие открыть собственный бизнес, ранее работали на Икею и поэтому их продукцию (мебель) сразу узнают почитатели.
Ты можешь быть бесконечно прав, но какой в этом толк…
если доход не растет, сотрудники увольняются, а все планы идут коту под хвост.
Возможно вашей компании просто не хватает SWOT-анализа.
К слову, результаты анализа помогают руководителям принимать ключевые решения в отношении развития нового продукта, увеличить продажи и тем самым — прибыль.
Вы даже можете пройти бесплатный тест, чтобы убедиться, что SWOT-анализ позитивно влияет на работу компании.
Просто попробуйте сами.
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Без связи
Сотрудников отдельных госучреждений стали обязывать отказываться от использования техники Apple. Например, мы уже писали о том, что сотрудникам Соцфонда хотели запретить использовать айфоны не только на рабочем месте, но и дома.
А вот работники Минпромторга на службе уже не смогут использовать заграничный гаджет. Вероятно причина в уязвимости системы безопасности, недавно ФСБ писала о том, что раскрыта операция американских спецслужб, которые с помощью устройств Apple отслеживали пользователей. А еще устройства подвергались атаке вируса.
Что там с ЕНС?
Стараемся не пугать вас проблемами ЕНС каждый день, но все же держим в курсе последних новостей ;)
ФНС пояснила, что вернуть переплату по ЕНС (вернее положительное сальдо) действительно можно в любое время. А вот НДФЛ, заявленный в декларации по НДФЛ, можно вернуть только за последние три года.
Например, в 2023 году можно вернуть с помощью заявления вычета налог, уплаченный в 2020, 2021 и 2022 годах.
Зачем вам финдир?
Ведь все обязанности по планированию, аналитике доходов и расходов и анализу ликвидности можно повесить на бухгалтера? А чего он только чай пьет?
Так рассуждают те, кто живет только сегодняшним днем. Такой бизнес обречен на провал.
Если вы не готовы платить высоки гонорар финансовому директору, тогда отправьте вашего бухгалтера на вебинар Финансовый учет в компании: практикум, как держать финпотоки под контролем. И сами сходите — ваш ведь бизнес.
Эксперт (он сам — финансовый директор) научит вас, как автоматизировать ряд процессов в компании, чтобы умело контролировать финансовые потоки и отслеживать своевременность оплат по счетам.
Советуем заглянуть на вебинар руководителям и предпринимателям — разберетесь, как можно взять под контроль ваших сотрудников, которые постоянно теряют счета и забывают согласовать важные изменения в контрактах.
Бухгалтер, внимание!
Не пропустите важные разъяснения.
Вредные советы
В Трибуне наши читатели и приглашенные эксперты (юристы, бухгалтеры, консалтеры, аудиторы, налоговые консультанты, опытные инвесторы, маркетологи и многие другие) готовы поделиться своим опытом.
У некоторых прямо «наболело», вот эксперт дает вредные советы для тех, кто работает с самозанятыми.
А эксперты «Клерка» пишут не в блоги, а в Разборы и их советы совсем не вредные, а очень даже полезные.
Например, сегодня вышли два выпуска: ФНС дала разъяснения про включение в персонифицированные сведения физлиц без зарплаты и второй в видео-формате Трудовой договор с дистанционным (надомным) сотрудником. Мини-курс.
Спасибо, что дочитали выпуск до конца!
Ваша нам никаких гаджетов не запрещали редакция