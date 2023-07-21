Водителям ограничат суточные, ЦБ повысил ключевую ставку, а еще подняли предел призывного возраста. 💣«Ночной бухгалтер» № 1483

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А кушать на что?
Лимит суточных, необлагаемых НДФЛ — 700 рублей. Но это только для тех, кто, едет командировку. Для тех, у кого работа разъездная никакого лимита нет, а суточные есть. Сейчас в Госдуме второе чтение прошел законопроект, который устанавливает необлагаемый лимит суточных для этой категориии работников.
Минтранс считает, что это в первую очередь повлияет на работу водителей, дальнобойщиков и просит Минфин хотя бы увеличить сумму лимита до 1200 рублей.
Ключевая ставка «вжух»
С 7,5%до 8,5% повышена ключевая ставка. Она влияет на проценты по вкладам и кредитам. Например, Сбер уже повышает ставки по вкладам.
ЦБ считает, что возможен и дальнейший рост ключевой ставки
Историю изменений ключевой ставки вы можете посмотреть здесь.
Служить тебе и служить
Сейчас предел призывного возраста составлет 27 лет. В этом году рассматривали изменения в этой планке, планировалось, что призывать в армию будут с 21 года, причем нижний предел поднимут постепенно (вместе с верхним) — в 2024 году до 19 лет, в 2025 — до 20 и с 2026 года — до 21 года. В итоге все переиграли и решили просто поднять возраст призыва в России до 30 лет.
Поднятие нижнего предела призывного возраста позволило бы парням, окончившим школу, не совершать лишние походы в военкомат и спокойно поступать и учиться в техникуме или ВУЗе. Сейчас, даже если бывший школьник подал документы на обучение и ждет зачисления, он все равно должен пройти медкомиссию и иные обязательные мероприятия в военкомате.
В комментариях к новости отмечают, что логично было бы просто поднять призывной возраст до 21 года, но дать возможность идти в армию добровольно с 18 лет тем, кто этого хочет (например, те, кто не имеет желания или возможности поступить или хочет строить военную карьеру).
Ждали письмо из Хогвартса, а получили из налоговой
А налоговая давно предлагает перейти на налоговый мониторинг и спать спокойно. Но подготовка и переход на налоговый мониторинг в большинстве своем пугает компании. Не стоит бояться, нужно действовать!
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Поправки к поправкам
Налоговый кодекс уже напоминает чудовище Франкенштейна — столько всяких поправок к нему готовит новый законопроект. Вот уже и к имеющимся изменениям сделаны поправки.
Например, добавят отрицательные уведомления, пропишут, что будет с уведомлениями, содержащими ошибки и как на ЕНС будут отражаться данные деклараций, которые не прошли контрольные соотношения. Изменятся правила зачета за третьих лиц и резерва страховых взносов.
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ОКВЭД подтверждать не будем
Новый проект закона меняет подход к подаче сведений о том, какой код ОКВЭД — основной. Такие данные нужны СФР, чтобы установить тариф страховых взносов на травматизм.
По новой системе нужно будет отслеживать долю каждой деятельности (кода ОКВЭД) по выписке из ЕГРЮЛ (ЕГРИП). И подавать данные только в случае отклонения более чем на 20%.
Система надежная, как скала, не находите? Но время переварить все это есть — за 2023 год отчитаемся по-старинке.
Пятничная болталка
Отвлекаемся от работы и начинаем сплетничать, например, обсудим, Как сказать сотруднику, что от него воняет. Некоторые уже поделились своими историями из жизни:
В посте другого блогера Трибуны обсуждают неодназначную истрию об уходе и найме нового бухгалтера в табачной компании. «Вы за месяц не нашли, а я за день нашел» — как не нужно нанимать главного бухгалтера. Наша аудитория чутко относится к таким историям и в обиду коллег не дает.
И новость для любителей сторис — теперь они есть и в Телеграм. Функция пока доступна только премиум-подписчикам, а с августа ей смогут воспользоватьс все пользователи.
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