Обзоры для бухгалтера

Водителям ограничат суточные, ЦБ повысил ключевую ставку, а еще подняли предел призывного возраста. 💣«Ночной бухгалтер» № 1483

Сейчас при разъездном характере работы размер суточных не ограничен и НДФЛ не облагается полностью, но это изменится, лимит будет — 700 рублей. Минтранс считает, что это плохо отразится на работе водителей. Центробанк решил поднять ключевую ставку, с понедельника ее размер — 8,5%. Нижнюю планку призывного возраста не изменили, но подняли верхнюю до 30 лет.

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Водителям ограничат суточные, ЦБ повысил ключевую ставку, а еще подняли предел призывного возраста. 💣«Ночной бухгалтер» № 1483
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

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А кушать на что?

Лимит суточных, необлагаемых НДФЛ — 700 рублей. Но это только для тех, кто, едет командировку. Для тех, у кого работа разъездная никакого лимита нет, а суточные есть. Сейчас в Госдуме второе чтение прошел законопроект, который устанавливает необлагаемый лимит суточных для этой категориии работников.

Минтранс считает, что это в первую очередь повлияет на работу водителей, дальнобойщиков и просит Минфин хотя бы увеличить сумму лимита до 1200 рублей.

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Ключевая ставка «вжух»

С 7,5%до 8,5% повышена ключевая ставка. Она влияет на проценты по вкладам и кредитам. Например, Сбер уже повышает ставки по вкладам.

ЦБ считает, что возможен и дальнейший рост ключевой ставки

Историю изменений ключевой ставки вы можете посмотреть здесь.

Служить тебе и служить

Сейчас предел призывного возраста составлет 27 лет. В этом году рассматривали изменения в этой планке, планировалось, что призывать в армию будут с 21 года, причем нижний предел поднимут постепенно (вместе с верхним) — в 2024 году до 19 лет, в 2025 — до 20 и с 2026 года — до 21 года. В итоге все переиграли и решили просто поднять возраст призыва в России до 30 лет.

Поднятие нижнего предела призывного возраста позволило бы парням, окончившим школу, не совершать лишние походы в военкомат и спокойно поступать и учиться в техникуме или ВУЗе. Сейчас, даже если бывший школьник подал документы на обучение и ждет зачисления, он все равно должен пройти медкомиссию и иные обязательные мероприятия в военкомате.

В комментариях к новости отмечают, что логично было бы просто поднять призывной возраст до 21 года, но дать возможность идти в армию добровольно с 18 лет тем, кто этого хочет (например, те, кто не имеет желания или возможности поступить или хочет строить военную карьеру).

Ждали письмо из Хогвартса, а получили из налоговой 

А налоговая давно предлагает перейти на налоговый мониторинг и спать спокойно.  Но подготовка и переход на налоговый мониторинг в большинстве своем пугает компании. Не стоит бояться, нужно действовать! 

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Поправки к поправкам

Налоговый кодекс уже напоминает чудовище Франкенштейна — столько всяких поправок к нему готовит новый законопроект. Вот уже и к имеющимся изменениям сделаны поправки.

Например, добавят отрицательные уведомления, пропишут, что будет с уведомлениями, содержащими ошибки и как на ЕНС будут отражаться данные деклараций, которые не прошли контрольные соотношения. Изменятся правила зачета за третьих лиц и резерва страховых взносов.

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ОКВЭД подтверждать не будем

Новый проект закона меняет подход к подаче сведений о том, какой код ОКВЭД — основной. Такие данные нужны СФР, чтобы установить тариф страховых взносов на травматизм.

По новой системе нужно будет отслеживать долю каждой деятельности (кода ОКВЭД) по выписке из ЕГРЮЛ (ЕГРИП). И подавать данные только в случае отклонения более чем на 20%.

Система надежная, как скала, не находите? Но время переварить все это есть — за 2023 год отчитаемся по-старинке.

Пятничная болталка

Отвлекаемся от работы и начинаем сплетничать, например, обсудим, Как сказать сотруднику, что от него воняет. Некоторые уже поделились своими историями из жизни:

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В посте другого блогера Трибуны обсуждают неодназначную истрию об уходе и найме нового бухгалтера в табачной компании. «Вы за месяц не нашли, а я за день нашел» — как не нужно нанимать главного бухгалтера. Наша аудитория чутко относится к таким историям и в обиду коллег не дает.

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И новость для любителей сторис — теперь они есть и в Телеграм. Функция пока доступна только премиум-подписчикам, а с августа ей смогут воспользоватьс все пользователи.

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