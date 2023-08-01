Сегодня СФР проиндексировал пенсии, но не всем, с иностранным e-mail на российский сайт не пустят, бухгалтерам не платят за полезные советы. 📡«Ночной бухгалтер» № 1490

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Пенсии подрастут СФР повысит накопительные пенсии, прибавку получат также те, кто работал в прошлом году и участники программы софинансирования. Примерно 9,5 млн пенсионеров ждет перерасчет выплат. Мы подробнее разобрали вопрос повышения пенсии работающим пенсионерам в этой статье. Посчитали и сравнили количество баллов, которые получат сотрудники-пенсионеры и молодые работники за 2022 год. Напомним, что с 2014 года пенсионные взносы идут на формирование страховой пенсии, а не в счет накопительной.

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Импортозамещение добралось до Рунета С 1 декабря зарегистрироваться на российском сайте можно будет только с помощью 4-х способов: по номеру телефона; через Госуслуги; с помощью единой биометрической системы (ЕБС); по электронной почте, которая принадлежит российским сервисам. Как видите, здесь нет e-mail иностранных сервисов, а значит использовать их для регистрации будет нельзя. Пользователи переживают, как быть, если уже зарегистрирован на российском сайте? Спешим вас успокоить, новые правила будут распространятся на новые регистрации, старые не тронут.

Бухгалтерам не платят за советы Бухгалтер помог сэкономить НДФЛ (и деньги за услугу по подготовке деклараций) своим клиентам, но они только поблагодарили и ушли. «Спасибо», как известно, на хлеб не намажешь. Бухгалтер сетует, что ему не оплатили совет, как консультацию. Коллеги считают, что стоило договориться «на берегу» об оплате за рассмотрение документов, даже при условии, что не придется делать декларацию. А вы согласны? Иногда потребовать прибавку, отработать возражения клиента или отстоять интересы компании мешают особенности характера или неумение правильно строить диалог. Тогда вам стоит пройти тренинг-программу для руководителей, финансовых и технических директоров, главных бухгалтеров и других специалистов и топ-менеджмента. Вы научитесь эффективной коммуникации, стрессоустойчивости и будете создавать у собеседников нужное впечатление. Полученные навыки помогут не только по-новому построить отношения с коллективом и начальством, но и продвинуться в карьере без выграния и стресса. Узнать больше о тренинге

РФМ проверит списания со счетов тех, кто получил «донаты» из бюджета В течение двух лет, начиная с 29 августа 2023 года, Росфинмониторинг будет отслеживать списания свыше 5 млн рублей со счетов тех, кто получал средства из федерального бюджета. Проверят не только отправителей, но и получателей денег. РФМ таким образом хочет предотвратить хищения и использование средств государства не по назначению.

Новости по взносам По аналогии с НДФЛ, страховые взносы станут автоматически резервировать на основании уведомления или РСВ. Такой порядок будет действовать с 1 октября. Тем временем, ФНС разъяснила, как ИП учесть фиксвзносы, если он применяет УСН доходы минус расходы. В свежем письме ведомство объясняет, что правила для УСН с любым объектом налогобложения одинаковые. В новость об этом мы добавили табличку-напоминание — как сейчас можно уменьшать на взносы налог по УСН. Кстати, эти правила тоже скоро изменят, об этом мы рассказывали во вчерашнем выпуске «Ночного бухгалтера». Взносы ИП будут учитываться для целей уменьшения налогов на ПСН и патенте по-другому.