Росфинмониторинг будет проверять крупные списания со счетов предпринимателей

Федеральная служба будет контролировать списания денег больше 5 млн рублей с 29 августа 2023 года по 28 августа 2025 года.

С 29 августа 2023 года Росфинмониторинг начнет контролировать списание денег со счетов юрлиц и ИП на сумму от 5 млн рублей. Об этом пишет «RG.RU».

Приказ Росфинмониторинга будет действовать до 28 августа 2025 года.

Проверять будут компании и ИП, которые в течение года получали средства из федерального бюджета.

Это нужно, чтобы снизить риски нецелевого использования или хищения бюджетных денег. А также чтобы предотвратить возможную легализацию преступных доходов.

В условиях выделения государством значительных объемов финансирования для обеспечения финансовой стабильности и реализации национальных и федеральных проектов, программ поддержки предприятий отраслей экономики и граждан, требуется формирование дополнительных механизмов контроля, — сказано в документах Росфинмониторинга.

Также служба будет проверять получателей переводов. Важно, чтобы они не относились к высокой или средней группе риска совершения подозрительных операций.