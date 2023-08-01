😓 Бухгалтеры дают людям полезные советы, как сэкономить на налогах. Но этот труд не ценят и не оплачивают

Хороший бухгалтер может не только посчитать налоги и составить декларацию, но и проанализировать ситуацию в плане оптимизации налогообложения. Однако если за отчеты люди готовы платить, то за советы по снижению налогов – нет.

Своим печальным опытом на этот счет поделился участник нашего форума.

К бухгалтеру обратились клиенты за услугой по составлению декларации 3-НДФЛ. Нужно было составить 3 декларации с налогом к уплате, как того требовала налоговая инспекция.

Однако, проанализировав ситуацию, бухгалтер пояснил, что в данном случае налога не будет и декларировать доход не надо. Причина – квартира продана семьей с двумя детьми, все условия для льготы соблюдены, поэтому НДФЛ не будет при любом сроке владения.

В итоге несостоявшиеся клиенты остались довольны, сэкономили немалые деньги и сказав спасибо, ушли восвояси.

«Действие невыгодное для клиента – оплачивается. А выгодное для клиента бездействие – нет», – сетует бухгалтер.

А вы берете деньги за свои советы? Или люди норовят проконсультироваться бесплатно?