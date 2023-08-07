Платить зарплату вперед нельзя — от этого работникам плохо, если сдаете отчеты через сайт ФНС, вовремя обновляйте КЭП, а то отчеты не пройдут. 🔊«Ночной бухгалтер» № 1494

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А денег ему не давать! Бывают такие ситуации, что сотруднику требуется сразу большая сумма денег, например, на срочную покупку. И просит он своего директора — дай зарплату вперед. Директор — добрая душа — соглашается. Но, оказывается, что это нарушение. Зарплату положено выдавать дважды в месяц, а за два месяца сразу. Минтруд дал именно такие пояснения в очередном письме. Пожалуй, тут есть вариант — выдать работнику беспроцентный заем, а потом удерживать его из зарплаты. Но бухгалтеры сразу скажут, что займы — это такая возня. Там еще и матвыгода может вылезти. Кстати, вот тут эксперты рассказывают о зарплате все, что нужно знать в 2023 году. Научат даже новичков на этом участке. Узнать больше про расчет зарплаты

Бесплатным бывает только сыр, сами знаете где Сервис на сайте ФНС, который позволяет отправлять отчетность (но не всю), действительно бесплатный. Правда, пользоваться им не всем будет удобно. Например, через операторов можно передать все отчеты и налоговикам, и в СФР, и в Росстат, и куда угодно еще. Этот же сервис позволяет передать отчеты только в ФНС. Отправлять отчеты нужно, сформировав специальный контейнер, создается он в программе Налогоплательщик ЮЛ. А еще, до отправки отчета, нужно убедиться, что вы зарегистрировали в сервисе актуальную КЭП директора. ФНС напоминила, что иначе вы отчеты отправить не сможете.

ТОП-3 изменений по страховым взносам Закон 423-ФЗ внес ряд изменений в тарифы и размер взносов для отдельных категорий налогоплательщиков. Для иностранных сотрудников ввели новый тариф страховых взносов. Если точнее, то разбили на части общий. По иностранцам может не быть какого-то из видов страхования, например ОМС. Размер взносов по видам страхования для иностранных сотрудников теперь считается в процентах от взносов по единому тарифу: взносы на ОПС – 72,8%; взносы на ОМС – 18,3%; взносы на ОСС – 8,9%. Установлен размер взносов на ОМС для ИП, адвокатов, нотариусов, арбитражных управляющих — военных пенсионеров. Размер фиксированного взноса на ОМС составит 19,8922% от совокупного фиксированного взноса. Для ИП из новых регионов фиксированные взносы понижены на период 2023-2025 г.г. Размер взносов по годам: 2023 год – 14 400 руб.; 2024 год – 25 200 руб.; 2025 год – 36 000 руб.

Путь к успешному лизингу Не нужно искать других поставщиков или проводить дополнительные переговоры. Компания БРВ-консалтинг подготовила бесплатный чек-лист для оптимизации процесса оформления лизинга. Он поможет учесть все важные моменты и сделает процесс еще более простым и удобным. Узнайте, как увеличить шансы на лизинг с помощью бесплатного чек-листа. Забрать свой бесплатный чек-лист

Верховный суд запретил УЗИ по своему хотению Это не в смысле, что ВС захотел и запретил, а не разрешил делать УЗИ без направления врача. Этот пост в Трибуне активно обсуждают «клерки». Для бухгалтера здоровье важно, ведь работа сидячая, кроме того, идет большая нагрузка на глаза. Часто у бухгалтеров страдает спина, есть проблемы с ногами, например, варикоз, страдают и пищеварение, и фигура. А тут запрещают даже за свои кровные сходить на УЗИ.