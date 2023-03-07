Как оспорить сделку с заинтересованностью

Проблемы при оспаривании такой сделки возникают тогда, когда доходит до доказывания, ведь придется обосновать, что:

Сделка противоречит (вредит) интересам общества.

Противоположной стороне было известно (или она просто обязана была знать) о том, что подписывает сделку с заинтересованностью, и (или) на ее подписание не было дано согласие (одобрение).

Казалось бы, все просто? Отнюдь.

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Примеры сделок с заинтересованностью

Обратившись к практике арбитражей, обнаружим следующие типичные случаи:

Это не исчерпывающий перечень, а лишь некоторые примеры. Признаки заинтересованности опытный взгляд может разглядеть и в безобидных, казалось бы, сделках и (или) их цепочках. Правда, заставить суд усмотреть то же самое – задача не из простых.

Гладко было на бумаге...

Допустим, согласия не было дано. Если есть решение об одобрении, необходимо проверить отражены ли в нем все условия. И каждое следующее изменение условий должно быть оформлено также отдельным решением (п. 4 постановления Пленума ВС от 26.06.2018 № 27).

Если сделка одобрена как крупная, то это не означает одобрения сделки с заинтересованностью (ФАС Западно-Сибирского округа, постановление от 15.05.2007 по делу № А27-14170/2006-1).

Впрочем, только лишь отсутствие согласия – не факт, что суд признает сделку недействительной (ст. 84 закона № 208-ФЗ от 26.12.1995), придется доказывать вышеуказанные обстоятельства, а именно:

Общество по итогам сделки получило ущерб. Осведомленность контрагента о сделке или о причинении ущерба, либо о наличии сговора (прочего злонамеренного соглашения) сторон.

Пленум ВС в упомянутом постановлении подчеркнул массу нюансов, особенно в связи с исчислением сроков. Сам по себе срок подсчитать и не пропустить непросто.

Так, разъяснено, что он подсчитывается со дня, когда о нарушении узнал (должен был узнать) директор (единоличный или один из коллективных). Если же, как это часто бывает, директор и сам не без греха (т. е. сговорился с другой стороной), то срок исчисляется с даты, когда о нарушении узнал (должен был узнать) другой директор. На дату подачи иска нет иного директора – срок считается со дня, когда член совета директоров или участник узнал об этом.

Нередко с иском собираются обращаться несколько участников. В таком случае важно, чтобы хотя бы один из них не пропустил срока, и чтобы у истца (-ов) имелось необходимое количество голосующих акций:

до 31.12.2023 (включительно) – в совокупности не менее чем от 5% от голосующих акций общества;

не менее 1% голосующих акций общества.

Отметим, что даже если на дату совершения сделки истец еще не был участником общества, это не основание отказывать в приеме иска (п. 7 постановления).

Днем, когда участники могут узнать о негодной для общества сделке, может стать или дата раскрытия сведений о сделке или день проведения по итогам года общего собрания участников.

Кому выгодно?

Немало вопросов возникает в связи с тем, является ли то или иное лицо заинтересованным. Упрощает задачу пребывание в родстве или свойстве, – супруг (-а), родители и дети (в том числе усыновленные), братья и сестры (полнородные и неполнородные).

Однако ВС напоминает о том, что заинтересованными могут выступать и (или) подконтрольные им общества, которые:

получают выгоду по сделке (или являются лицами, контролирующими выгодоприобретателя);

занимают должности в органах управления фирмы, получающей выгоду (или управляющей им организации).

Выгодоприобретателем является лицо, которое, во-первых, не является стороной сделки, во-вторых:

по итогам сделки может освободиться от каких-либо обязанностей перед обществом (или третьим лицом);

по данной сделке получит какие-то права;

иным образом извлекает имущественную выгоду от сделки.

Следует помнить также о том, что в обязанности третьих лиц не входит ни проверка того, есть ли в той или иной сделке заинтересованность для контрагента, ни факт получения (неполучения) одобрения (п. 27).

Важные нюансы

Как уже было сказано, вам может быть очевидно, что имеет место сделка с заинтересованностью, но суд, в частности, может счесть, что ваш случай подпадает под условия ст. 81 закона об АО, т. е. под перечень случаев, когда сделка в принципе не может считаться совершенной с заинтересованностью. Пример: если ее сумма составляет не более 0,1% от балансовой стоимости активов. Или размер сделки не превышает порогов, определенных ЦБ.

Но есть и менее очевидные случаи, например, суд также вряд ли признает сделкой с заинтересованностью выдачу доверенности (см. постановление АС Поволжского округа от 13.11.2018 по делу № А55-33679/2017).

Предположим, что ваш случай не относится к вышеуказанным и что вы смогли, преодолев препятствия получить данные о чувствительной для вас сделке, причем в пределах срока исковой давности. Специалист, сведущий в корпоративных тонкостях, способен обнаружить, что экономические последствия той или иной сделки невыгодны обществу (и усмотреть в действиях менеджеров признаки неразумности, недобросовестности).

Очевидное для истца не всегда очевидно для суда. К тому же, даже доказав убыточность сделки, не стоит рассчитывать на положительное решение, ведь суд может указать, в частности, на то, что:

невыгодность сделки не 100% основание для признания ее недействительной;

совершение внешне убыточной сделки «при определенных обстоятельствах» может преследовать некую бизнес-цель, достижение некоего благоприятного результата;

убыточность – не основание для признания сделки недействительной.

И потому суду недостаточно указать на конкретные (негативные) последствия совершения сделки. Он будет учитывать и обстоятельства ее совершения, и цели (постановления АС Дальневосточного округа от 19.03.2019 по делу № А51-26890/2017, от 20.01.2017 по делу № А40-248190/2015).

Возможно, вам все-таки удастся убедить суд в том, что сделка не просто убыточная, невыгодная, но и менеджеры неэффективны. Тогда могут последовать указания на то, что:

Возможно, что органы управления нарушили свою обязанность разумно и добросовестно действовать в интересах общества и совершили невыгодные сделки.

В самом деле, сделка убыточна, и цена договора занижена.

Но и это не говорит о злоупотреблении правом и не дает оснований для признания сделки ничтожной (постановления ФАС Северо-Западного округа от 19.12.2012 по делу № А56-55038/2011, Московского округа от 15.05.2012 по делу № А40-20674/2011-142-178).

При грамотном подходе ваши оппоненты могут доказать, например, что общество получило адекватное возмещение, что сделка была совершена для того, чтобы предотвратить еще большие убытки и т. п.

В общем, на самом деле заключение убыточной сделки преследовало какую-то перспективную, блестящую цель, о которой вы не догадываетесь.

Конечно, если получится доказать суду, что на самом деле имела место не единичная сделка с заинтересованностью, а одна из многих, направленных, например, на то, чтобы имущество за бросовую цену (ниже рыночной) приобрел кто-то из топ-менеджмента, например, руководитель, то сделку можно признать ничтожной (см. пример из Обзора, утв. Президиумом Арбитражного суда Северо-Кавказского округа 28.05.18).

Также есть шанс добиться возмещения убытков, причиненных обществу – это право не зависит от отказа в иске о признании недействительной сделки с заинтересованностью, или тот факт, что она вообще не оспаривалась. На это указал Пленум ВС в п. 8 вышеуказанного постановления, напомнив также о том, что участник (акционер), заключивший убыточную сделку (давший указание ее заключить, голосовавший за ее одобрение), может быть исключен из общества.

В любой ситуации необходим полноценный анализ обстоятельств и выбор стратегии защиты своей позиции. Без профессиональной юридической поддержки доказать свою правоту сложно, практически невозможно. Обратитесь в АКГ «Созидание и Развитие» – мы в любом случае найдем оптимальный для вас вариант решения проблемы.

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