Обзоры для бухгалтера

Новый формат счета-фактуры, даешь пенсию 69 тысяч, рубль упал — виноваты спекулянты, отбирать работников на госслужбу будет ИИ. 🤖«Ночной бухгалтер» № 1505

Утвердят новый формат электронного счета-фактуры, народ хочет пенсию 69 тысяч рублей, эксперты говорят — придется копить самим, ЦБ думает, как наказывать нарушителей-спекулянтов на финансовом рынке. На фоне всего этого особенно феерично выглядит новость о том, что при найме госслужащих будут использовать искусственный интеллект.

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Новый формат счета-фактуры, даешь пенсию 69 тысяч, рубль упал — виноваты спекулянты, отбирать работников на госслужбу будет ИИ. 🤖«Ночной бухгалтер» № 1505
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

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И снова седая ночь... у бухгалтера

Изменят формат электронного счета-фактуры, а с ним и УПД. Чтобы подзапутать всех побольше, будет переходный период, когда можно использовать и новый, и старый формат документов. В имя файла, например «зашьют» информацию про прослеживаемость, маркировку, алкоголь, табак и нефтепродукты.

Самые «жадные» пенсионеры в Краснодаре

Согласно исследования в России средний размер желаемой пенсии составляет 69 тыс. рублей.

При этом в Краснодарском крае запрос выше среднего — 104 тыс. рублей, а в Москве и Подмосковье «всего» 84 тыс.

Скромнее всех жители Челябинской и Свердловской областей (46 и 56 тыс. рублей соответственно).

Эксперты, видимо, несколько сомневаются в возможностях пенсионной системы РФ, поэтому советуют копить с помощью валюты, вкладываться в акции или участвовать в программе долгосрочных сбережений.

Что выбираете?

Рубль упал — виноваты спекулянты

Президент призвал ЦБ пристальнее контролировать отток капитала и работать над ограничением спекулятивного спроса на финансовых рынках, активнее пользоваться имеющимися инструментами для снижения волатильности.

Центробанк изобретает санкции для тех, кто злоупотребляет спекуляциями.

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Неуправляемая зверушка

Так один из наших читателей в комментариях к новости назвал искуственный интеллект. По задумке правительства пройдет эксперимент, в ходе которого ИИ будет отбирать сотрудников на госслужбу (в Минфин в том числе).

Если думаете, что это шутка какая-то — дождитесь 1 сентября, в это день проект и стартует.

Так власти собираются противодействовать коррупции и автоматизировать ряд процессов рекрутинга.

Коротко мнение бухгалтеров о происходящем

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Что еще интересного за день?

Ох, не знаем, чем переплюнуть новость выше. Вот разве что Глава Банка БРИКС объяснила приостановку операций в России. Опасаются отключения от международной финансовой системы.

Налоговики не будут оповещать об изменении кадастровой стоимости — или ждите сообщения (через полгода после срока уплаты налогов), или заказывайте выписку из ЕГРН.

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В налоговом учете амортизируется имущество со стоимостью более 100 тыс. рублей и сроком использования более 12 месяцев. Амортизация начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором объект был введен в эксплуатацию.

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