Новый формат счета-фактуры, даешь пенсию 69 тысяч, рубль упал — виноваты спекулянты, отбирать работников на госслужбу будет ИИ. 🤖«Ночной бухгалтер» № 1505

Присоединяйтесь к дружному бухгалтерскому сообществу Зовем всех на первую масштабную Клерк.Конференцию! Топовые спикеры, неформальное общение, кофе-брейки, подарки и полезные материалы. Разберем самые популярные бухгалтерские вопросы: ЕНС, ФСБУ, налоговые проверки, сдача отчетности за 9 месяцев 2023 года (программа будет дополняться — следите за нашими новостями). Мероприятие пройдет 12 сентября с 9.00 до 19.00 в Краснодаре, отель Marriott. Не можете приехать в Краснодар — не беда, просоединяйтесь к нам онлайн. Стоимость билетов до 1 сентября — 1 000 руб. за онлайн-участие. Поторопитесь забронировать место! Купить билет

И снова седая ночь... у бухгалтера Изменят формат электронного счета-фактуры, а с ним и УПД. Чтобы подзапутать всех побольше, будет переходный период, когда можно использовать и новый, и старый формат документов. В имя файла, например «зашьют» информацию про прослеживаемость, маркировку, алкоголь, табак и нефтепродукты.

Самые «жадные» пенсионеры в Краснодаре Согласно исследования в России средний размер желаемой пенсии составляет 69 тыс. рублей. При этом в Краснодарском крае запрос выше среднего — 104 тыс. рублей, а в Москве и Подмосковье «всего» 84 тыс. Скромнее всех жители Челябинской и Свердловской областей (46 и 56 тыс. рублей соответственно). Эксперты, видимо, несколько сомневаются в возможностях пенсионной системы РФ, поэтому советуют копить с помощью валюты, вкладываться в акции или участвовать в программе долгосрочных сбережений. Что выбираете?

Рубль упал — виноваты спекулянты Президент призвал ЦБ пристальнее контролировать отток капитала и работать над ограничением спекулятивного спроса на финансовых рынках, активнее пользоваться имеющимися инструментами для снижения волатильности. Центробанк изобретает санкции для тех, кто злоупотребляет спекуляциями.

Почему с премиум-картой директору так легко Как стать руководителем, который впечатляет партнеров по бизнесу буквально мановением руки? Для этого идеально подходит премиальная банковская карта от Ак Барс Банка. С ее помощью можно нести все бизнес-расходы, не дожидаясь, пока бухгалтер создаст платежку в интернет-банке. Рассчитывайтесь ей как обычной картой за материалы, оборудование, в командировке и совершая любые другие бизнес-покупки. Получайте кэшбэк до 48 000 бонусов в год. Премиум услуги: бесплатное посещение бизнес-залов аэропортов, личный помощник 24/7, страхование от рисков во время путешествий. Бесплатное обслуживание! Оставить заявку на открытие премиальной карты Мир Supreme Business Реклама: ПАО «АК БАРС» БАНК, ИНН 1653001805, erid:LjN8Jzehy

Неуправляемая зверушка Так один из наших читателей в комментариях к новости назвал искуственный интеллект. По задумке правительства пройдет эксперимент, в ходе которого ИИ будет отбирать сотрудников на госслужбу (в Минфин в том числе). Если думаете, что это шутка какая-то — дождитесь 1 сентября, в это день проект и стартует. Так власти собираются противодействовать коррупции и автоматизировать ряд процессов рекрутинга. Коротко мнение бухгалтеров о происходящем