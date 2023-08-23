Новый формат счета-фактуры, даешь пенсию 69 тысяч, рубль упал — виноваты спекулянты, отбирать работников на госслужбу будет ИИ. 🤖«Ночной бухгалтер» № 1505

Присоединяйтесь к дружному бухгалтерскому сообществу
Зовем всех на первую масштабную Клерк.Конференцию!
Топовые спикеры, неформальное общение, кофе-брейки, подарки и полезные материалы.
Разберем самые популярные бухгалтерские вопросы: ЕНС, ФСБУ, налоговые проверки, сдача отчетности за 9 месяцев 2023 года (программа будет дополняться — следите за нашими новостями).
Мероприятие пройдет 12 сентября с 9.00 до 19.00 в Краснодаре, отель Marriott.
Не можете приехать в Краснодар — не беда, просоединяйтесь к нам онлайн.
Стоимость билетов до 1 сентября — 1 000 руб. за онлайн-участие. Поторопитесь забронировать место!
И снова седая ночь... у бухгалтера
Изменят формат электронного счета-фактуры, а с ним и УПД. Чтобы подзапутать всех побольше, будет переходный период, когда можно использовать и новый, и старый формат документов. В имя файла, например «зашьют» информацию про прослеживаемость, маркировку, алкоголь, табак и нефтепродукты.
Самые «жадные» пенсионеры в Краснодаре
Согласно исследования в России средний размер желаемой пенсии составляет 69 тыс. рублей.
При этом в Краснодарском крае запрос выше среднего — 104 тыс. рублей, а в Москве и Подмосковье «всего» 84 тыс.
Скромнее всех жители Челябинской и Свердловской областей (46 и 56 тыс. рублей соответственно).
Эксперты, видимо, несколько сомневаются в возможностях пенсионной системы РФ, поэтому советуют копить с помощью валюты, вкладываться в акции или участвовать в программе долгосрочных сбережений.
Что выбираете?
Рубль упал — виноваты спекулянты
Президент призвал ЦБ пристальнее контролировать отток капитала и работать над ограничением спекулятивного спроса на финансовых рынках, активнее пользоваться имеющимися инструментами для снижения волатильности.
Центробанк изобретает санкции для тех, кто злоупотребляет спекуляциями.
Почему с премиум-картой директору так легко
Как стать руководителем, который впечатляет партнеров по бизнесу буквально мановением руки?
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Неуправляемая зверушка
Так один из наших читателей в комментариях к новости назвал искуственный интеллект. По задумке правительства пройдет эксперимент, в ходе которого ИИ будет отбирать сотрудников на госслужбу (в Минфин в том числе).
Если думаете, что это шутка какая-то — дождитесь 1 сентября, в это день проект и стартует.
Так власти собираются противодействовать коррупции и автоматизировать ряд процессов рекрутинга.
Коротко мнение бухгалтеров о происходящем
Что еще интересного за день?
Ох, не знаем, чем переплюнуть новость выше. Вот разве что Глава Банка БРИКС объяснила приостановку операций в России. Опасаются отключения от международной финансовой системы.
Налоговики не будут оповещать об изменении кадастровой стоимости — или ждите сообщения (через полгода после срока уплаты налогов), или заказывайте выписку из ЕГРН.
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Спасибо, что дочитали выпуск до конца!
Ваша надо уходить домой пораньше редакция