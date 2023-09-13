Обзоры для бухгалтера

Какие отчеты в военкомат в сентябре можно не сдавать, предпринимателям-нелегалам не должны начислять фиксвзносы. Wildberries урезал выплаты ПВЗ⚡«Ночной бухгалтер» № 1520

Военкоматы сами соберут данные о гражданах мужского пола 15- и 16-летнего возраста и тех, кто должен встать на первичный учет в следующем году. Если нелегального предпринимателя поймают, то могут доначислить налоги, но не фиксированные взносы. Продаешь больше - получаешь меньше. Wildberries сократил комиссию собственникам ПВЗ с большими оборотами.

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Какие отчеты в военкомат в сентябре можно не сдавать, предпринимателям-нелегалам не должны начислять фиксвзносы. Wildberries урезал выплаты ПВЗ⚡«Ночной бухгалтер» № 1520
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Минобороны: соберем всё сами

Работодатели могут не сдавать списки сотрудников-подростков и тех, кто должен встать на воинский учет в следующем 2024 году. Нужные сведения министерство получит из госреестров.

Напоминаем, что в 2023 году обновились штрафы за непредоставление отчетности в военкоматы и бизнес спешно старается наладить учет, ведение которого игнорировал годами. По этому поводу «Клерк» уже выпустил мега-популярный разбор и запланировал вебинар на 3 октября. Как раз разбираем формы документов, что вести, когда и куда сдавать.

При ВНП горе-бизнесменам нельзя начислить взносы

Налоговики сами так сказали в своем письме. Фиксированные взносы начисляют ИП с момента регистрации и до момента снятия с учета. Но нелегальный предприниматель работает без регистрации, потому и нелегальный. Доначислить ему налоги — можно, а вот взносы — нет.

Внимание, все пользователи!

Если вы являетесь юридическим лицом, то обратите внимание на следующую информацию. Не теряйте время, ведь все юридические лица обязаны публиковать свои сведения в Единый федеральный реестр (ЕФРСФДЮЛ).

Юридические лица должны сдать финансовую отчетность до конца сентября. Несоблюдение этого требования может привести к штрафу до 50 000 рублей, дисквалификации должностных лиц и субсидиарной ответственности.

Федресурс готовы сделать все необходимое, чтобы отчет был отправлен вовремя.

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Wildberries будет меньше платить ПВЗ

Новые тарифы на комиссии для собственников ПВЗ действуют с 13 сентября и распространяются на пункты выдачи заказов с оборотом больше 6 млн рублей. Теперь чем больше товаров выдает ПВЗ, тем меньший процент вознаграждения получает предприниматель.

Оборот для расчета тарифа будет учитываться за последние 30 дней.

Разрешаете внештатнику отдыхать в выходные — доначислят НДФЛ и взносы

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К документам по самозанятым вообще надо относится внимательно, ведь налоговики в первую очередь по ним определят, стоит ли идти в компанию с проверкой.

ФНС оценивает различные параметры, например, «Признаки зарплаты», «Периодичность выплат», «Продолжительность работы» и другие.

В начале проверку проводит программа, она выявляет «красные флажки» и дает сигнал инспектору, а дальше уже он принимает решение о проверке.

Чтобы не рисковать, важно правильно составлять документы — договор, акт, счет, чек и другие. Вот здесь найдете бесплатный чек-лист, который поможет проверить, все ли документы с самозанятыми у вас есть и правильно ли они составлены.

Госдума обсудит родительские собрания и их полномочия

Родителям хотят дать больше прав в принятии решений: выбор поставщика питания и меню завтраков и обедов, защита учителя от увольнения, вопрос с введением школьной формы.

Кому-то такой законопроект понравился, а другие читатели «Клерка» считают, что это совсем неправильно:

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Как вы считате, стоит ли делать родительские собрания фактически вторым органом управления в школе?

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Спасибо, что дочитали выпуск № 1520 до конца! Предыдущий выпуск «Ночного бухгалтера» найдете здесь.

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