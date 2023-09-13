Какие отчеты в военкомат в сентябре можно не сдавать, предпринимателям-нелегалам не должны начислять фиксвзносы. Wildberries урезал выплаты ПВЗ⚡«Ночной бухгалтер» № 1520

Минобороны: соберем всё сами Работодатели могут не сдавать списки сотрудников-подростков и тех, кто должен встать на воинский учет в следующем 2024 году. Нужные сведения министерство получит из госреестров. Напоминаем, что в 2023 году обновились штрафы за непредоставление отчетности в военкоматы и бизнес спешно старается наладить учет, ведение которого игнорировал годами. По этому поводу «Клерк» уже выпустил мега-популярный разбор и запланировал вебинар на 3 октября. Как раз разбираем формы документов, что вести, когда и куда сдавать.

При ВНП горе-бизнесменам нельзя начислить взносы Налоговики сами так сказали в своем письме. Фиксированные взносы начисляют ИП с момента регистрации и до момента снятия с учета. Но нелегальный предприниматель работает без регистрации, потому и нелегальный. Доначислить ему налоги — можно, а вот взносы — нет.

Внимание, все пользователи! Если вы являетесь юридическим лицом, то обратите внимание на следующую информацию. Не теряйте время, ведь все юридические лица обязаны публиковать свои сведения в Единый федеральный реестр (ЕФРСФДЮЛ). Юридические лица должны сдать финансовую отчетность до конца сентября. Несоблюдение этого требования может привести к штрафу до 50 000 рублей, дисквалификации должностных лиц и субсидиарной ответственности. Федресурс готовы сделать все необходимое, чтобы отчет был отправлен вовремя. Узнать подробнее

Wildberries будет меньше платить ПВЗ Новые тарифы на комиссии для собственников ПВЗ действуют с 13 сентября и распространяются на пункты выдачи заказов с оборотом больше 6 млн рублей. Теперь чем больше товаров выдает ПВЗ, тем меньший процент вознаграждения получает предприниматель. Оборот для расчета тарифа будет учитываться за последние 30 дней.

Разрешаете внештатнику отдыхать в выходные — доначислят НДФЛ и взносы Если нанятый вами самозанятый подчиняется внутреннему трудовому распорядку компании — работает в будни и отдыхает в выходные, то для налоговиков это означает признак трудовых отношений. К документам по самозанятым вообще надо относится внимательно, ведь налоговики в первую очередь по ним определят, стоит ли идти в компанию с проверкой. ФНС оценивает различные параметры, например, «Признаки зарплаты», «Периодичность выплат», «Продолжительность работы» и другие. В начале проверку проводит программа, она выявляет «красные флажки» и дает сигнал инспектору, а дальше уже он принимает решение о проверке. Чтобы не рисковать, важно правильно составлять документы — договор, акт, счет, чек и другие. Вот здесь найдете бесплатный чек-лист, который поможет проверить, все ли документы с самозанятыми у вас есть и правильно ли они составлены.

Госдума обсудит родительские собрания и их полномочия Родителям хотят дать больше прав в принятии решений: выбор поставщика питания и меню завтраков и обедов, защита учителя от увольнения, вопрос с введением школьной формы. Кому-то такой законопроект понравился, а другие читатели «Клерка» считают, что это совсем неправильно: Как вы считате, стоит ли делать родительские собрания фактически вторым органом управления в школе?