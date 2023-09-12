ФНС не уменьшает налог по ПСН на неуплаченные взносы, ИП не обязан нести документы в налоговую, если его просто вызвали, Клерк.Конференция. 🐱‍🏍«Ночной бухгалтер» № 1519

Непослушная программа

ИП получают отказ при отправке заявления на зачет фиксированных взносов в счет налога на патентной системе. Причина в том. что прогармма не видит уплаты взносов, но правила по зачету изменились. Даже по спорным взносам в 1% налоговики дали «зеленый свет».

В комментариях к новости сомневаются, что отказы шлет программа и говорят — это сами инспекторы.

Но другие возражают:

Прогнозы на сентябрь: какие факторы повлияют на бизнес?

Законодательство меняется. Государство обращает особое внимание к оформлению документов с самозанятыми.

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Массовые вызовы ИП-строителей в налоговую

В Краснодаре предпринимателей, занимающихся строительством или ремонтом, массово вызывают в инспекцию и требуют принести с собой кучу документов — договоры с клиентами, акты КС-2 и другие.

Можно ли отказать инспекторам? Сегодня на Клерк.Конференции этот вопрос задала участница встречи спикеру — Людмиле Ганичевой.

Совет эксперта — ничего не носить. Если это только вызов для дачи пояснений, то достаточно будет устных «показаний» ИП.

Неутешительная статистика проверок

На Клерк.Конференции сегодня выступило много отличных спикеров. Владислав Каминский, который, к слову, регулярно читает на «Клерке» вебинары, рассказывал о налоговых проверках (о, это выступление вам точно следовало посмотреть и послушать, спикера просто завалили вопросами).

Владислав показал очень впечатляющую статистику. За последние 10 лет ФНС существенно сократила количество выездных проверок — на 85,9%(!). Но при этом размер доначислений вырос на 998% (да, это не опечатка). Средняя сумма доначислений раньше немного превышала 5 млн, а сейчас уже перешла за 50 млн рублей.

Налоговики научились грамотно проводить предпроверочный анализ и еще до ВНП добиваются уплаты в бюджет налогов и взносов.

Кстати, проверки могут прийти не только потому что вы не платите НДС или среди ваших контрагентов n-нного звена затесалась однодневка. ФНС может, например, запросить у вас документы по работе с самозанятыми. И если они оформлены неправильно, легко доначислит вашим «внештатникам» НДФЛ и взносы, которые придется заплатить в бюджет.

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Ваш билетик

Вырастет размер штрафов за нарушения в области воинского учета. Если вы примите на работу сотрудника без военного билета, то по новому законопроекту вам будет грозить штраф до 100 тысяч рублей (для юрлиц).

Или в офис, или увольнение

Работодатели не хотят оставлять сотрудников на удаленке и собираются тех, кто был переведен на работу вне офиса, вернуть обратно. При этом 30% компаний готовы уволить тех сотрудников, которые не захотят возвращаться в офлайн.

А вы работает на удаленке или в офисе?

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Бухгалтерам-новичкам: рекомендовано «Клерком»

Каждый день делаем вам подборку полезных материалов. Сегодня в нее вошли статьи, которые помогут начинающему бухгалтеру разобраться в некоторых вопросах подробнее, а опытному освежат знания.

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Ваша круто провела время на Клерк.Конференции вместе с вами редакция