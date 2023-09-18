Расчет базы для 1% взносов ИП поменяют и передвинут срок уплаты НДФЛ, лишить сотрудника премии станет сложнее. 🤹‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1523

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Взносы на взносы не считают Как сейчас считают 1% взносов ИП на ОСНО: ИП берет сумму доходов, уменьшает ее на профессиональные вычеты, из разницы вычитает 300 000 и получившуюся базу умножает на 1%. И делает он это по разъяснениям ФНС, а не по НК, ведь в кодексе этот порядок толком не прописан. Новые поправки вносят изменения в НК, при этом расширяют ограничения (простите за каламбур). Уменьшать доходы можно будет на профвычеты, за исключением взносов на пенсионное медицинское и социальное страхование. Раньше этой оговорки не было, а значит база для 1% станет больше, налоговая нагрузка на ИП вырастет. При этом для ИП на УСН «доходы минус расходы» никаких изменений в Налоговый кодекс вносить не собираются. Они тоже ориентируются на разъяснения налоговиков и еще на судебную практику по расчету облагаемой базы.

Справедливость дня Ради разнообразия хорошая новость — для ИП на ОСНО изменят срок для уплаты НДФЛ, он будет таким же, как и по другим налогам — 28 число. Смещение небольшое — буквально на три дня (с 25 числа), но все равно это хорошо. Работать с общей системой сложно, не важно ведет бухгалтер учет у ИП или у компании. Легко запутаться в отчетах, что-то пропустить или неверно заполнить. На курсе повышения квалификации Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность получите практические навыки работы с отчетностью в самых разных ситуациях. Пять экспертов-практиков разберут для вас отчеты, которые актуальны прямо сейчас. Во время обучения вы получите постоянную поддержку от куратора, а после аттестации вас ждут официальное удостоверение и помощь с карьерой. Купить курс по акции за 9100 руб.

Опоздал — не значит неэффективный Работодателям жестко ограничат возможности для лишения сотрудника премии. Многие руководители устанавливают такую систему выплат, в которой бОльшая часть заработка — это премия. За небольшой дисциплинарный проступок (например, опоздание) работника могут лишить значительной части его зарплаты. Минтруд внесет изменения в ТК — работодатель не сможет уменьшить размер месячной зарплаты более чем на 20%. Манипулировать сотрудниками с помощью премий станет гораздо сложнее.

Внимание бухгалтерам, которые работают с ВЭД! Банк для предпринимателей и предприятий Точка проведет первую масштабную конференцию по ВЭД. Мероприятие пройдет в онлайн-формате 19 октября. Эксперты отрасли и партнёры банка расскажут про текущее положение международных расчётов, особенности импорта, экспорта и логистики в 2023 году. Спикеры поделятся опытом и честно ответят на все вопросы о ВЭД. Когда: 19 октября 2023 года с 10:00 до 18:00 мск. Участников ждут призы и скидки на сервисы по ВЭД от Точки, личные консультации и подарки от партнёров. Записаться

Ликвидация — это просто Об это на своей промо-странице рассказала ФНС. Сроки про упрощенной ликвидации бизнеса короче, процедура легче (про мнению налоговиков), без неприятных последствий, как в случае с ликвидацией по решению налоговой службы. Но для кого-то процесс закрытия организации проще не стал, даже наоборот. Разъяснений от ФНС так и нет, зато уже работает сервис по приему заявлений. Кто на добровольца — опробовать новинку?

Следите за руками Вернее за тем, что эти руки делают. Если подписать счет-фактуру без соответствующих полномочий, то такой документ не примут для вычета. Чтобы у работника было право на подпись первички, нужны приказ и доверенность. Если в ваших документах царит беспорядок, а главный бухгалтер вообще куда-то запропастился, готовьтесь к тому, что придется восстанавливать учет. Наши коллеги из Первой Экспертной Бухгалтерии рассказали в своей статье об алгоритме восстановления учета.