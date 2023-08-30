Нестандартные случаи формирования первоначальной стоимости ОС

Объединение ОС

Вспомним базовые правила.

К амортизируемым основным средствам в налоговом учете относится часть имущества, используемого для производства и реализации либо для управления фирмой, первоначальной стоимостью свыше 100 000 рублей (п. 1 ст. 257 НК).

Первоначальная стоимость определяется как сумма расходов на приобретение актива, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором он пригоден для эксплуатации (за исключением НДС и акцизов).

Имущество распределяют по амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного использования.

Срок полезного использования компания определяет самостоятельно на дату ввода объекта в эксплуатацию, с учетом положений статьи 258 Кодекса и Классификации основных средств, утвержденной постановлением Правительства от 1 января 2002 г. № 1.

При линейном методе месячную амортизацию рассчитывают, умножая первоначальную стоимость ОС на определенную для него норму. Норму рассчитывают, как отношение единицы (1) к сроку полезного использования объекта (в месяцах), умноженное на 100% (п. 2 ст. 259.1 НК).

Обратите внимание! Законом от 21 декабря 2021 г. № 430-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» ГК дополнен специальными положениями о недвижимости. В частности, установлен способ образования ОС — в результате раздела или объединения других недвижимых вещей. Новшества начали действовать с 1 марта 2023 года.

Что делать с ОС, образованными в результате объединения

Если в результате объединения нескольких объектов образуется новое основное средство, то оно считается вновь созданным, и для него в налоговом учете необходимо определить:

первоначальную стоимость;

норму амортизации.

Чтобы получить первоначальную стоимость вновь созданного ОС, надо сложить остаточные стоимости сформировавших его объектов.

Этому активу, с помощью Классификации основных средств, нужно установить срок полезного использования.

Если результат, полученный суммированием остаточных стоимостей объединенных объектов, будет меньше 100 000 руб., новое ОС не будет считаться амортизируемым имуществом.

С 1 числа месяца, идущего за тем, в котором произошло объединение начинайте амортизировать возникшее основное средство. Одновременно прекратите начислять амортизацию по исходным ОС.

В письме от 22 октября 2021 г. № 03-03-06/2/85549, в котором Минфин расписал этот порядок, есть уточнение. Процедуры, связанные с переоформлением в системе кадастрового учета и (или) госрегистрации прав на недвижимость объектов, назначение и использование которых осталось неизменным, на налоговый учет не влияют.

Расходы на ликвидацию объекта: списывать или...

Организация может строить объект недвижимости, предназначенный для ведения деятельности, на месте ликвидированного (разобранного) здания.

В общем случае при ликвидации объекта основных средств сумма расходов на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, а также сумма недоначисленной амортизации включаются в состав внереализационных расходов.

В аналогичном порядке учитываются расходы на ликвидацию объектов незавершенного строительства и иного имущества, монтаж которого не завершен — расходы на демонтаж, разборку, вывоз разобранного имущества (подп. 8 п. 1 ст. 265 НК).

Обратите внимание! Указанная норма не применяется, если ликвидация объекта осуществляется в целях создания нового амортизируемого имущества. В этом случае остаточная стоимость ликвидируемого объекта включается в первоначальную стоимость создаваемого основного средства.

Так считает Минфин. Затраты на ликвидацию объекта для последующего строительства являются расходами, связанными с изготовлением (сооружением) и доведением до состояния, пригодного к эксплуатации объекта основных средств. А согласно пункту 1 статьи 257 НК такие расходы формируют первоначальную стоимость основного средства.

Об этом писал Минфин в письме от 2 июня 2021 г. № 03-03-06/1/42998, а ФНС — в письме от 27 августа 2018 г. № СД-4-3/16501@.

Такой подход поддерживают суды (см. постановление АС Восточно-Сибирского округа от 29 сентября 2017 г. № Ф02-5060/2017 по делу № А19-22028/2016).

Новшество в определении первоначальной стоимости ОС по закону № 389-ФЗ

Закон от 31 июля 2023 года № 389-ФЗ установил в НК единый порядок определения первоначальной стоимости ОС, как приобретенного за деньги, так и безвозмездно полученного, а также выявленного при инвентаризации.

В ней нужно учитывать расходы, связанные с получением этого имущества и доведением его до состояния, пригодного для использования.

По сути, поправка сблизила порядок формирования в налоговом учете первоначальной стоимости любого амортизируемого имущества, как приобретенного за деньги, так и безвозмездно полученного.

До сих пор стоимость безвозмездно полученных и выявленных при инвентаризации объектов определяли равной размеру внереализационного дохода от их получения (п. 8, 20 ст. 250 НК).

Теперь в стоимость такого имущества надо включать расходы на доведение таких объектов до состояния, при котором их возможно использовать (п. 1 ст. 257 НК, п. 36 ст. 2 закона № 389-ФЗ).

Остается «старое» требование: для налогового учета такое имущество не должно стоить меньше остаточной стоимости по данным передающей стороны (п. 8 ст. 250 НК).