У бизнеса списывают долги по налогам по два раза, ИП не могут сдать корректировки уведомлений по НДФЛ, новогодние каникулы сокращать не будут. 🌲«Ночной бухгалтер» № 1524

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ЕНС сбился со счета Бухгалтеры пытаются разобраться, почему с расчетного счета списание долгов по ЕНС уходит дважды. Оказалось, что данные о налоговых долгах ФНС размещает в специальном электронном реестре, доступ к которому есть у банков. Он обновляется два раза в день. При этом списание происходит до тех пор, пока сальдо ЕНС не станет положительным. При этом сведения о погашении задолженности могут отразиться на ЕНС не сразу. Например, у организации списывают остаток долга в субботу. В понедельник утром, до того, как данные об уплате попали в систему, налоговики обновляют реестр. В нем снова отражается долг и банк списывает деньги еще раз. До тех пор, пока не будет отработан правильный алгоритм, проблема не исчезнет.

Следуйте рекомендациям Предприниматели на ОСНО здорово намучились с НДФЛ еще в начале года, мы писали об этом тут. Потом ФНС прислала разъяснения, но сейчас ИП столкнулись с новой проблемой — при отправке корректирующего уведомления с кодом, рекомендованным ФНС (31/04), приходит отказ в приемке. Наша читательница пишет, что несмотря на все попытки как-то исправить ситуацию, она не может добиться результата даже вместе с налоговиками: «Подключили местных налоговиков, в течение дня с разными показателями, кодами, ЛК и Контур — все отправляли и отправляли, а в ответ приходил отказ. Так ничего, в том числе на месте и ручным способом сделать не смогли. Прошел месяц — движений нет никаких.» С какими проблема с ЕНС столкнулись вы? Напишите свою историю главному редактору «Клерка» прямо в личные сообщения.

Зарабатывать на успешных Да, именно так. Какой смысл работать в бизнесе, который не приносит прибыль? Бухгалтеру стоит рассмотреть перспектинвые сейчас направления, где нужны его услуги: IT, онлайн-бизнес, маркетплейсы. Последние сейчас остро нуждаются в квалифицированной помощи. Предприниматели на площадках, таких как Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, и так загружены продажами, работой со складами, заказами, рекламой. Им некогда рабираться еще и в бухгалтерии. Начинать работать с селлерами (продавцами маркетплейсов) нужно уже с пониманием особенностей интернет-торговли. О них мы рассказываем в курсе Бухгалтер маркетплейса. Преимущества курса: Спикеры-эксперты, практики . Понятно расскажут об особенностях бухгалтерского и налогового учета. Покажут на примерах как отражать отдельные операции, в том числе в 1С.

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Новый год не сократят В Госдуме рассмотрели законопроект о сокращении количества выходных дней в новогодние праздники. «Лишние» дни отдыха предлагали перенести на май, чтобы там выходные были длиннее. Проект отклонили, сославшись на то, что май — это пора активной подготовки к экзаменам. Логику поняли не все. В комментариях «клерки» возмущаются — почему ориентируются всегда на школьников? Давайте лучше на бухгалтеров!

Доходы нужно считать тщательно Что-то много у нас сегодня законопроектов))) Вот еще один ушел на доработку. Правительство предложило тщательнее подойти к вопросу подсчета доходов для установки минимума, освобожденнного от НДФЛ. Депутаты предлагали не облагать налогом доход в 30 000 рублей. Но, видимо, не подумали, что кроме зарплаты у человека могут быть и другие источники дохода, например, сдача в аренду жилья. Комментаторы пишут под новостью, что для подсчета доходов могут еще и само имущество учесть:

Все(ё) в цифру Сегодня сразу две новости про цифровизацию. Во-первых, Минфин дал разъяснения насчет бухгалтерского учета цифровых рублей. Предлагается использовать синтетический счет 53 «Счет цифрового рубля». Во-вторых, президент подписал указ о «цифровом паспорте». Вместо бумажных документов, в определенных законом случаях, можно будет использовать электронные.

А вы готовы к кадровому ЭДО? Многие компании сейчас стараются максимально упростить документооброт. Но если к обычному ЭДО с контрагентами все уже привыкли, то вот кадровый электронный документооборот (КЭДО) кажется довольно сложным. На самом деле нужно разобраться только в трех вещах: Какие документы можно перевести в КЭДО без нарушения закона. Какие изменения в документы компании внести. Как убедить сотрудников в пользе КЭДО и научить им пользоваться. Об этом вы узнаете на бесплатном вебинаре 21 сентября. Сможете не только получить много полезной информации, но и задать экспертам вопросы в чате вебинара, а они на них с радостью ответят. Записаться на вебинар по КЭДО