У бизнеса списывают долги по налогам по два раза, ИП не могут сдать корректировки уведомлений по НДФЛ, новогодние каникулы сокращать не будут. 🌲«Ночной бухгалтер» № 1524

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ЕНС сбился со счета
Бухгалтеры пытаются разобраться, почему с расчетного счета списание долгов по ЕНС уходит дважды.
Оказалось, что данные о налоговых долгах ФНС размещает в специальном электронном реестре, доступ к которому есть у банков. Он обновляется два раза в день. При этом списание происходит до тех пор, пока сальдо ЕНС не станет положительным.
При этом сведения о погашении задолженности могут отразиться на ЕНС не сразу. Например, у организации списывают остаток долга в субботу. В понедельник утром, до того, как данные об уплате попали в систему, налоговики обновляют реестр. В нем снова отражается долг и банк списывает деньги еще раз.
До тех пор, пока не будет отработан правильный алгоритм, проблема не исчезнет.
Следуйте рекомендациям
Предприниматели на ОСНО здорово намучились с НДФЛ еще в начале года, мы писали об этом тут. Потом ФНС прислала разъяснения, но сейчас ИП столкнулись с новой проблемой — при отправке корректирующего уведомления с кодом, рекомендованным ФНС (31/04), приходит отказ в приемке.
Наша читательница пишет, что несмотря на все попытки как-то исправить ситуацию, она не может добиться результата даже вместе с налоговиками:
«Подключили местных налоговиков, в течение дня с разными показателями, кодами, ЛК и Контур — все отправляли и отправляли, а в ответ приходил отказ. Так ничего, в том числе на месте и ручным способом сделать не смогли. Прошел месяц — движений нет никаких.»
С какими проблема с ЕНС столкнулись вы? Напишите свою историю главному редактору «Клерка» прямо в личные сообщения.
Зарабатывать на успешных
Да, именно так. Какой смысл работать в бизнесе, который не приносит прибыль? Бухгалтеру стоит рассмотреть перспектинвые сейчас направления, где нужны его услуги: IT, онлайн-бизнес, маркетплейсы. Последние сейчас остро нуждаются в квалифицированной помощи.
Предприниматели на площадках, таких как Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, и так загружены продажами, работой со складами, заказами, рекламой. Им некогда рабираться еще и в бухгалтерии.
Начинать работать с селлерами (продавцами маркетплейсов) нужно уже с пониманием особенностей интернет-торговли. О них мы рассказываем в курсе Бухгалтер маркетплейса.
Преимущества курса:
Спикеры-эксперты, практики. Понятно расскажут об особенностях бухгалтерского и налогового учета. Покажут на примерах как отражать отдельные операции, в том числе в 1С.
Поддержка от куратора и преподавателей. Ответы на вопросы, чат для общения, онлайн-встречи.
Официальный документ, подтверждающий повышение квалификации.
Сейчас на курс действует скидка 30%.
Новый год не сократят
В Госдуме рассмотрели законопроект о сокращении количества выходных дней в новогодние праздники. «Лишние» дни отдыха предлагали перенести на май, чтобы там выходные были длиннее.
Проект отклонили, сославшись на то, что май — это пора активной подготовки к экзаменам. Логику поняли не все. В комментариях «клерки» возмущаются — почему ориентируются всегда на школьников? Давайте лучше на бухгалтеров!
Доходы нужно считать тщательно
Что-то много у нас сегодня законопроектов))) Вот еще один ушел на доработку. Правительство предложило тщательнее подойти к вопросу подсчета доходов для установки минимума, освобожденнного от НДФЛ.
Депутаты предлагали не облагать налогом доход в 30 000 рублей. Но, видимо, не подумали, что кроме зарплаты у человека могут быть и другие источники дохода, например, сдача в аренду жилья.
Комментаторы пишут под новостью, что для подсчета доходов могут еще и само имущество учесть:
Все(ё) в цифру
Сегодня сразу две новости про цифровизацию. Во-первых, Минфин дал разъяснения насчет бухгалтерского учета цифровых рублей. Предлагается использовать синтетический счет 53 «Счет цифрового рубля».
Во-вторых, президент подписал указ о «цифровом паспорте». Вместо бумажных документов, в определенных законом случаях, можно будет использовать электронные.
А вы готовы к кадровому ЭДО?
Многие компании сейчас стараются максимально упростить документооброт. Но если к обычному ЭДО с контрагентами все уже привыкли, то вот кадровый электронный документооборот (КЭДО) кажется довольно сложным.
На самом деле нужно разобраться только в трех вещах:
Какие документы можно перевести в КЭДО без нарушения закона.
Какие изменения в документы компании внести.
Как убедить сотрудников в пользе КЭДО и научить им пользоваться.
Об этом вы узнаете на бесплатном вебинаре 21 сентября. Сможете не только получить много полезной информации, но и задать экспертам вопросы в чате вебинара, а они на них с радостью ответят.
Раздавай через вайфай
Недавно мобильные операторы ввели плату за раздачу мобильного интернета. Например, наш главред столкнулась с этим, когда в ее офисе отключили интернет и пришлось воспользоваться телефоном в качестве модема. Оператор тут же прислал сообщение, что это платная услуга (хорошо, хоть предупредили).
Но ФАС посчитал, что раздавать интернет со своих устройств пользователи могут бесплатно. Только радоваться этому или нет — непонятно. С одной стороны, ФАС не дал операторам нарушить антимонопользое законодательство и вводить плату на ровном месте. С другой, теперь мобильный интернет, по мнению, наших читателй, может вообще пропасть из пакетов услуг связи и его придется докупать.
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Расширяем знания — читайте, что бухгалтер должен знать о криптовалюте. Автор рассказывает об особенностях налогообложения: налог на прибыль, НДС, УСН, НПД, НДФЛ.
Продолжаем готовиться к отчетности — разберитесь в нюансах заполнении РСВ за 9 месяцев.
Если ваши сотрудники ездят в командировки, вам стоит почитать статью из нового блога на «Клерке». Узнаете, как сократить расходы и сможете получить бесплатный чек-лист (проверите, все ли вы учли до отправки в командировку работника).
Спасибо, что дочитали выпуск № 1524 до конца! Предыдущий выпуск «Ночного бухгалтера» найдете здесь.
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