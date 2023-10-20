Самозанятым напомнили о праве на вычет, для китайцев и вьетнамцев есть свой РСВ, Минфин и ФНС возьмутся за сделки с взаимозависимыми лицами. 🤯«Ночной бухгалтер» № 1547

Мы по вам соскучились!
«Клерк» провел свою первую конференцию 12 сентября и уже соскучился по своим любимым бухгалтерам.
Поэтому мы организуем целых две новые конференции для бухгалтеров! Одна пройдет 5 декабря в Москве, а другая состоится 14 декабря в Краснодаре!
Гарантируем интересное живое общение с известными экспертами и вкусный фуршет. Будет масса подарков от «Клерка» и партнеров! А главное мы разберем самые важные для бухгалтера темы — изменения в учете и налогах 2023-2024, годовая отчетность и 1 квартал 2024, налоговые проверки, практика применения ФСБУ, воинский учет и другие.
Сейчас у вас есть уникальная возможность принять участие сразу в двух конференциях:
Онлайн-билет на две конференции можно купить по специальному тарифу.
Вычет на НПД ФНС считает сама
Возможно о вычете забывают именно потому, что налоговики сами применяют его при расчете налога. И все же о своих правах надо знать (вдруг ФНС обсчитается?).
Предоставляют вычет один раз, но он бессрочный и будет применяться, пока вся сумма вычета (10 000 рублей) не будет использована.
Считают вычет так:
для доходов от физлиц по ставке 4% вычет дают в сумме 1% от дохода;
для доходов от юрлиц и ИП по ставке 6% вычет дают в сумме 2% от дохода.
Мы привели пример расчета налога с применением вычета — проверяйте, не обсчитала ли вас налоговая.
Старая-новая РСВ
ФНС рекомендована форма РСВ (письмо от 26.09.2023 № БС-4-11/12322@), которую нужно сдавать по отдельным категориям сотрудников. Это граждане Китая, Вьетнама и некоторые сотрудники руководящих органов ЕАЭС.
Если в вашем штате такие есть, на них нужно сдать РСВ по рекомендованной форме.
Как организовать информационную безопасность в компании?
Риски утечки важной коммерческой информации, персональных и банковских данных и других сведений есть у каждого бизнеса. Узнайте, как построить систему информационной безопасности для компании, как узнать, откуда вам угрожает опасность из вебинара.
На тематическом вебинаре разобрали:
✅ Аудит информационной безопасности с примерами: основные проекты и результаты аудита.
✅ Анализ угроз и уязвимостей основных активов на примерах:
Категоризация/приоритезация активов;
Определение угроз в отношении активов;
Определение уязвимостей.
✅ Разработка контрмер с примерами.
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А цены то у вас нерыночные!
Налоговики совместно с Минфином хотят плотно заняться проверкой тех компаний, которые применяют трансферное ценообразование. Поправки планируют внести в статью 129.3 Налогового кодекса.
Сейчас штраф составляет 40% от суммы недоимки по сделкам, а хотят применять его к облагаемой базе.
Обоснованной будет считаться не максимальная и минимальная граница интервала рыночных цен, а медианное значение.
Кой-чего подорожает
С хиханьками и хаханьками сегодня бухгалтеры обсуждают новость про подорожание…презервативов. Особо выделяется причина, по которой придется покупать у поставщиков из Азии только латекс — у них нет форм, подходящих размеров (простите, но сегодня все же пятничный Ночной бухгалтер, можно немного пошалить).
Новая справка о заработке
Минтруд утвердил единую форму справки о заработке. Выдавать ее нужно, если в течение 12 месяцев перед увольнением работница была в декрете или в отпуске по уходу за ребенком либо за этот период у нее нет ни одного полностью отработанного месяца.
С чего начать воинский учет?
Бухгалтеры помимо налоговой и бухгалтерской отчетности вынуждены сдавать и другую, например, статистическую, экологическую, а теперь еще и отчетность по воинскому учету.
Мы создали курс повышения квалификации Воинский учет в организации: ведение, заполнение документов и работа в 1С. Он поможет бухгалтеру и кадровику разобраться в воинском учете с основ до операций в 1С. Подготовили для вас документы, которые точно понадобятся, не придется искать их в интернете. Научим, как с ними работать с учетом последних изменений.
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Одобрили МРОТ на 2024 год
В 2024 году его размер предлагают увеличить до 19 242 рублей. Госдума одобрила проект.
Напомним, что при установлении заработной платы сотрудникам, надо не забывать сравнивать ее с федеральным МРОТ и региональным (по местному соглашению). Кроме того, МРОТ не включает в себя районные коэффициенты и северную надбавку.
Главред рекомендует
Сегодня подобрала вам материалы, которые помогут подготовить и без ошибок сдать отчетность за 3 квартал.
Для начала напоминалки со ссылками на бланки отчетов от нашего эксперта Надежды Камышевой:
ОСНО организации: что сдаем за 3 квартал (9 месяцев) 2023 года
Отчетность организаций на УСН и ЕСХН за 3 квартал (9 месяцев) 2023 год
А теперь несколько разборов по отдельным отчетам:
Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в октябре 2023 года
Спасибо, что дочитали выпуск № 1547 до конца! Предыдущий выпуск «Ночного бухгалтера» найдете здесь.
Ваша растерялась от новости про латекс редакция