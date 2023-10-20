Самозанятым напомнили о праве на вычет, для китайцев и вьетнамцев есть свой РСВ, Минфин и ФНС возьмутся за сделки с взаимозависимыми лицами. 🤯«Ночной бухгалтер» № 1547

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Вычет на НПД ФНС считает сама Возможно о вычете забывают именно потому, что налоговики сами применяют его при расчете налога. И все же о своих правах надо знать (вдруг ФНС обсчитается?). Предоставляют вычет один раз, но он бессрочный и будет применяться, пока вся сумма вычета (10 000 рублей) не будет использована. Считают вычет так: для доходов от физлиц по ставке 4% вычет дают в сумме 1% от дохода;

для доходов от юрлиц и ИП по ставке 6% вычет дают в сумме 2% от дохода. Мы привели пример расчета налога с применением вычета — проверяйте, не обсчитала ли вас налоговая.

Старая-новая РСВ ФНС рекомендована форма РСВ (письмо от 26.09.2023 № БС-4-11/12322@), которую нужно сдавать по отдельным категориям сотрудников. Это граждане Китая, Вьетнама и некоторые сотрудники руководящих органов ЕАЭС. Если в вашем штате такие есть, на них нужно сдать РСВ по рекомендованной форме.

Как организовать информационную безопасность в компании? Риски утечки важной коммерческой информации, персональных и банковских данных и других сведений есть у каждого бизнеса. Узнайте, как построить систему информационной безопасности для компании, как узнать, откуда вам угрожает опасность из вебинара. На тематическом вебинаре разобрали: ✅ Аудит информационной безопасности с примерами: основные проекты и результаты аудита. ✅ Анализ угроз и уязвимостей основных активов на примерах: Категоризация/приоритезация активов;

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А цены то у вас нерыночные! Налоговики совместно с Минфином хотят плотно заняться проверкой тех компаний, которые применяют трансферное ценообразование. Поправки планируют внести в статью 129.3 Налогового кодекса. Сейчас штраф составляет 40% от суммы недоимки по сделкам, а хотят применять его к облагаемой базе. Обоснованной будет считаться не максимальная и минимальная граница интервала рыночных цен, а медианное значение.

Кой-чего подорожает С хиханьками и хаханьками сегодня бухгалтеры обсуждают новость про подорожание…презервативов. Особо выделяется причина, по которой придется покупать у поставщиков из Азии только латекс — у них нет форм, подходящих размеров (простите, но сегодня все же пятничный Ночной бухгалтер, можно немного пошалить).

Новая справка о заработке Минтруд утвердил единую форму справки о заработке. Выдавать ее нужно, если в течение 12 месяцев перед увольнением работница была в декрете или в отпуске по уходу за ребенком либо за этот период у нее нет ни одного полностью отработанного месяца.

С чего начать воинский учет? Бухгалтеры помимо налоговой и бухгалтерской отчетности вынуждены сдавать и другую, например, статистическую, экологическую, а теперь еще и отчетность по воинскому учету. Мы создали курс повышения квалификации Воинский учет в организации: ведение, заполнение документов и работа в 1С. Он поможет бухгалтеру и кадровику разобраться в воинском учете с основ до операций в 1С. Подготовили для вас документы, которые точно понадобятся, не придется искать их в интернете. Научим, как с ними работать с учетом последних изменений. Посмотреть программу курса Купите курс по цене 13 490 рублей, получите ценные навыки + пакет необходимых документов, а также удостоверение, занесенное в реестр Рособрнадзора, подтверждающее повышение квалификации в объеме 16 ак. часов. Купить курс