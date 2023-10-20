Обзоры для бухгалтера

Самозанятым напомнили о праве на вычет, для китайцев и вьетнамцев есть свой РСВ, Минфин и ФНС возьмутся за сделки с взаимозависимыми лицами. 🤯«Ночной бухгалтер» № 1547

Самозанятые вправе использовать вычет, чтобы уменьшить налог, он дается после регистрации. Иностранцев поделили на тех, у кого обычные взносы и тех, кому положены только отдельные виды страхования. По разным сотрудникам разные формы РСВ. НК грозят новые поправки — Минфин и налоговики хотят по-новому считать штрафы по сделкам с трансфертным ценообразованием.

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Самозанятым напомнили о праве на вычет, для китайцев и вьетнамцев есть свой РСВ, Минфин и ФНС возьмутся за сделки с взаимозависимыми лицами. 🤯«Ночной бухгалтер» № 1547
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Мы по вам соскучились!

«Клерк» провел свою первую конференцию 12 сентября и уже соскучился по своим любимым бухгалтерам.

Поэтому мы организуем целых две новые конференции для бухгалтеров! Одна пройдет 5 декабря в Москве, а другая состоится 14 декабря в Краснодаре!

Гарантируем интересное живое общение с известными экспертами и вкусный фуршет. Будет масса подарков от «Клерка» и партнеров! А главное мы разберем самые важные для бухгалтера темы — изменения в учете и налогах 2023-2024, годовая отчетность и 1 квартал 2024, налоговые проверки, практика применения ФСБУ, воинский учет и другие.

Купить билет

Сейчас у вас есть уникальная возможность принять участие сразу в двух конференциях:

Онлайн-билет на две конференции можно купить по специальному тарифу.

Вычет на НПД ФНС считает сама

Возможно о вычете забывают именно потому, что налоговики сами применяют его при расчете налога. И все же о своих правах надо знать (вдруг ФНС обсчитается?).

Предоставляют вычет один раз, но он бессрочный и будет применяться, пока вся сумма вычета (10 000 рублей) не будет использована.

Считают вычет так:

  • для доходов от физлиц по ставке 4% вычет дают в сумме 1% от дохода;

  • для доходов от юрлиц и ИП по ставке 6% вычет дают в сумме 2% от дохода.

Мы привели пример расчета налога с применением вычета — проверяйте, не обсчитала ли вас налоговая.

Старая-новая РСВ

ФНС рекомендована форма РСВ (письмо от 26.09.2023 № БС-4-11/12322@), которую нужно сдавать по отдельным категориям сотрудников. Это граждане Китая, Вьетнама и некоторые сотрудники руководящих органов ЕАЭС.

Если в вашем штате такие есть, на них нужно сдать РСВ по рекомендованной форме.

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Как организовать информационную безопасность в компании?

Риски утечки важной коммерческой информации, персональных и банковских данных и других сведений есть у каждого бизнеса. Узнайте, как построить систему информационной безопасности для компании, как узнать, откуда вам угрожает опасность из вебинара.

На тематическом вебинаре разобрали:

Аудит информационной безопасности с примерами: основные проекты и результаты аудита.

✅ Анализ угроз и уязвимостей основных активов на примерах:

  • Категоризация/приоритезация активов;

  • Определение угроз в отношении активов;

  • Определение уязвимостей.

✅ Разработка контрмер с примерами.

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А цены то у вас нерыночные!

Налоговики совместно с Минфином хотят плотно заняться проверкой тех компаний, которые применяют трансферное ценообразование. Поправки планируют внести в статью 129.3 Налогового кодекса.

Сейчас штраф составляет 40% от суммы недоимки по сделкам, а хотят применять его к облагаемой базе.

Обоснованной будет считаться не максимальная и минимальная граница интервала рыночных цен, а медианное значение.

Кой-чего подорожает

С хиханьками и хаханьками сегодня бухгалтеры обсуждают новость про подорожание…презервативов. Особо выделяется причина, по которой придется покупать у поставщиков из Азии только латекс — у них нет форм, подходящих размеров (простите, но сегодня все же пятничный Ночной бухгалтер, можно немного пошалить).

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Новая справка о заработке

Минтруд утвердил единую форму справки о заработке. Выдавать ее нужно, если в течение 12 месяцев перед увольнением работница была в декрете или в отпуске по уходу за ребенком либо за этот период у нее нет ни одного полностью отработанного месяца.

С чего начать воинский учет?

Бухгалтеры помимо налоговой и бухгалтерской отчетности вынуждены сдавать и другую, например, статистическую, экологическую, а теперь еще и отчетность по воинскому учету.

Мы создали курс повышения квалификации Воинский учет в организации: ведение, заполнение документов и работа в 1С. Он поможет бухгалтеру и кадровику разобраться в воинском учете с основ до операций в 1С. Подготовили для вас документы, которые точно понадобятся, не придется искать их в интернете. Научим, как с ними работать с учетом последних изменений.

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Одобрили МРОТ на 2024 год

В 2024 году его размер предлагают увеличить до 19 242 рублей. Госдума одобрила проект.

Напомним, что при установлении заработной платы сотрудникам, надо не забывать сравнивать ее с федеральным МРОТ и региональным (по местному соглашению). Кроме того, МРОТ не включает в себя районные коэффициенты и северную надбавку.

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Сегодня подобрала вам материалы, которые помогут подготовить и без ошибок сдать отчетность за 3 квартал.

Для начала напоминалки со ссылками на бланки отчетов от нашего эксперта Надежды Камышевой:

А теперь несколько разборов по отдельным отчетам:

Спасибо, что дочитали выпуск № 1547 до конца! Предыдущий выпуск «Ночного бухгалтера» найдете здесь.

Ваша растерялась от новости про латекс редакция

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Обзоры для бухгалтера

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Засыпаете на скучных семинарах? Получите заряд настоящего драйва! Посетите главное событие года — Бухгалтерскую Клерк.Конференцию, которая пройдет 14 декабря в Краснодаре и онлайн. Вас ждет масса полезной информации, а еще новогодняя атмосфера и подарки, общение с коллегами и экспертами, кофе-брейки и сюрпризы от Деда Мороза.

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Кто сталкивался с проблемой округления НДС в 1С БП?

Здравствуйте, коллеги, подскажите у кого была проблема с округлением ндс в 1с БП? За 3 кВ 2023 почему-то 55 копеек не округляет в большую сторону, соответственно не проходит проверку КС 1.27. Все обновления последние . Подскажите есть ли решениемкроме ручного исправления стр 010 раздела 3.

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