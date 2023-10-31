ФНС начисляет пени на отрицательное сальдо ЕНС, налоговиков осудили за слив данных из АИС «Налог-3», МФО собираются штрафовать за спам-звонки. 😱«Ночной бухгалтер» № 1554

🔥Как узнать обо всех изменениях в налогах и бухгалтерии 2023-2024 за один день?

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За просрочку — пени, и точка! Срок уплаты налогов за третий квартал истек 30 октября. С 31 октября налоговики начали начислять пени. Но если до 2023 года расчет велся отдельно для каждого налога, то сейчас ФНС смотрит на общую сумму недоимок, т.е. отрицательное сальдо ЕНС. Как считают пени? Пени = отрицательное сальдо ЕНС × кол-во календарных дней просрочки × 1/300 ключевой ставки в период просрочки. Напоминаем — с 30 октября ЦБ поднял ключевую ставку до 15%.

Поймали на взятке Кировский районный суд Саратова вынес приговор четырем сотрудникам местной налоговой инспекции. Горе-взяточники брали деньги за предоставление данных из АИС «Налог-3» — по 50-60 тыс. рублей каждую неделю. Инспекторам дали миллионные штрафы и запретили 3 гида занимать должности, связанные с организационными, управленческими и административными полномочиями. Налоговый инспектор контрольно-аналитического отдела Владимир Спиридонов получил бонусом четыре года колонии строго режима.

Микрофинансы запоют романсы В Правительстве поддержали законопроект о штрафах за спам-звонки и ненадлежащую рекламу микрофинансовых услуг. Сейчас штрафую банки — за ненадлежащую рекламу услуг по кредитам могут оштрафовать на 800 тыс. рублей. Предлагается: увеличить сумму штрафа до 1,6 млн рублей ;

распространить действие закона на МФО.

Вам не нужен график отпусков для нового бизнеса Если вы открыли компанию посреди года, то утверждать на него график отпусков не нужно. Первый график, вы составите за 2 недели до конца текущего года на следующий. Например, если бизнес зарегистрирован в 2023 году, то первый график нужно утвердить на 2024 год – за 2 недели до окончания 2023 года. При этом сотрудники, конечно, имеют право получить первый отпуск после 6 месяцев работы. Отсутствие графика на предоставление отпуска не влияет! Получается всем компаниям — не важно работают они давно или только открылись до 17 декабря надо составить график отпусков на 2024 год (фактически до 15, ведь 17 декабря — воскресенье). Как сделать это максимально быстро, не тратя недели на сбор заявлений с сотрудников-льготников, бесконечные правки и согласования вы можете узнать на бесплатном вебинаре 2 ноября в 11.00.

ГОЗ — ваша личная проблема. Или нет? ГОЗ — это непросто. Вот было бы здорово передать часть ответственности кому-то заслуживающему доверия, правда? Чтобы кто-то другой, а не вы: знал все правила и следил за всеми изменениями в законодательстве;

вел раздельный учет по контрактам;

разбирался с ОБС — кому, куда и что платить можно, а кому ни-ни;

составлял отчетность, как по волшебству;

помогал в принятии важных решений. А если придет проверка — сопровождал ее и подсказывал, что делать. Экспертная компания “Гид по ГОЗ” представляет новую услугу — аутсорсинг в части ГОЗ для торговых организаций! Позвольте опытным специалистам решать задачи, связанные с ГОЗ, пока вы занимаетесь всем остальным. Заманчиво? Оставьте заявку на бесплатную консультацию — расскажем подробнее! Передайте сопровождение ГОЗ нам — мы это любим. Узнать подробнее



За скупку лома — только безнал Рассчитываться с физлицами за скупку металлолома по новым правилам можно только безналом. Это должно положительно повлиять на экологическую обстановку — проще будет отслеживать движение отходов. А еще улучшит непростые отношения ломозаготовителей с банками. Последние с подозрением относились к операциям с наличкой и блокировали счета.