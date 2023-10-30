Что изменится в 6-НДФЛ и справке о принадлежности ЕНП, новые штрафы для бизнеса с 30 октября. 💣«Ночной бухгалтер» № 1553

Новый 6-НДФЛ
Ранее мы писали, что ФНС расширила показатели удержанного налога в расчете в разделе 2. При этом из формы 6-НДФЛ исключили строки:
сумма дохода, исчисленная в виде дивидендов;
начисленная по трудовым и гражданско-правовым договорам.
В справке о доходах исключили указание перечисленной суммы НДФЛ.
Новые правила бухгалтерского учета 2023-2024: как быстро внедрить все 7 ФСБУ в работу
Главный принцип для любого бухгалтера — не набивать шишки (и штрафы), а пользоваться опытом коллег и экспертов-практиков. Внедрение ФСБУ стало настоящим испытанием даже для гуру бухучета. Но зато мы собрали бесценный опыт в один онлайн-курс, где разбираем все 7 ФСБУ, необходимых бухгалтеру в работе!
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А разговоров то было!
Изменения в справке о принадлежности ЕНП бухгалтеры обсуждали с настроженностью и надежой — вдруг решат сделать ее понятнее и проще.
Надежды оказались напрасными. Изменения, внесенные в справку — чисто косметические: добавили пояснительную сноску для графы «Дата поступления/списания» в разделе II «СПИСАНИЯ».
Новые штрафы по КоАП
С 30 октября для бизнеса вступили в силу новые штрафы.
За навязывание товаров или услуг компаниям грозит штраф от 20 до 40 тыс. рублей. При этом должностные лица будут нести ответственность от 2 до 4 тыс. рублей.
За отказ рассматривать претензию потребителя, организацию оштрафуют на сумму от 100 до 300 тыс. рублей, а должностные лица заплатят от 12 от 30 тыс. рублей.
Обратите внимание! Доказать, что клиенту было отказано в рассмотрении претензии очень просто. Достаточно иметь подтверждение отправки письма с ней в адрес продавца.
Как ФНС анализирует работу самозанятых и находит нарушения у заказчиков
Если ФНС заподозрит, что бизнесподменяет штатных сотрудников самозанятыми, то потребует подтверждающие документы. И если в документах будут признаки трудовых отношений — проведёт масштабную проверку.
Как налоговая узнаёт, что компания работает с самозанятыми
Когда юрлица готовят платёжки на оплату услуг, самозанятые никак не отличаются от физлиц. Чтобы узнать о сотрудничестве бизнеса с самозанятыми, ФНС:
Сверяет выписки со счёта и отчётность по сотрудникам. Физлица, которые не попали в отчётность, вызовут вопросы.
Проверяет данные от самозанятого через приложение «Мой налог» — в чеке есть информация о заказчике.
Сравнивает доходы и расходы компании.
Если у бизнеса сократились страховые взносы, НДФЛ и численность сотрудников, а доходы и расходы компании не изменились — вероятно, что бизнес нанимает исполнителей со стороны, вместо штатников.
Есть только один способ избежать доначислений и штрафов — правильно составить все документы по каждой сделке.
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Друг, дай руку мне
Правило «второй руки» означает, что для совершения отдельных операций (получение займа, выдача денег) банк будет запрашивать подтверждение не только от клиента, но и его доверенных лиц.
Госдума рассмотрит законопроект, который эту опцию сделает не рекомендательной, а обязательной. Подобный механизм уже реализован у «Сбера».
Напоминалка ИП-самозанятым
Налогоплательщики НПД (самозанятые) независимо от того, простые это физлица или ИП, не платят фиксированные взносы.
Минфин напомнил в очередной раз о этом в своем письме.
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Ваша с понедельничком редакция