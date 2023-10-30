Что изменится в 6-НДФЛ и справке о принадлежности ЕНП, новые штрафы для бизнеса с 30 октября. 💣«Ночной бухгалтер» № 1553

Новый 6-НДФЛ Ранее мы писали, что ФНС расширила показатели удержанного налога в расчете в разделе 2. При этом из формы 6-НДФЛ исключили строки: сумма дохода, исчисленная в виде дивидендов;

начисленная по трудовым и гражданско-правовым договорам. В справке о доходах исключили указание перечисленной суммы НДФЛ.

Новые правила бухгалтерского учета 2023-2024: как быстро внедрить все 7 ФСБУ в работу Главный принцип для любого бухгалтера — не набивать шишки (и штрафы), а пользоваться опытом коллег и экспертов-практиков. Внедрение ФСБУ стало настоящим испытанием даже для гуру бухучета. Но зато мы собрали бесценный опыт в один онлайн-курс, где разбираем все 7 ФСБУ, необходимых бухгалтеру в работе! В курсе семь модулей с тестами и практическими примерами, особое внимание мы уделили двум самым сложным стандартам — ФСБУ 5/2019 «Запасы» и ФСБУ 25/2018 «Аренда». Вы будете заниматься в удобное для вас время и после прохождения получите сертификат Центра обучения «Клерка» на 40 часов. Купить курс по акции за 4 990 руб.

А разговоров то было! Изменения в справке о принадлежности ЕНП бухгалтеры обсуждали с настроженностью и надежой — вдруг решат сделать ее понятнее и проще. Надежды оказались напрасными. Изменения, внесенные в справку — чисто косметические: добавили пояснительную сноску для графы «Дата поступления/списания» в разделе II «СПИСАНИЯ».

Новые штрафы по КоАП С 30 октября для бизнеса вступили в силу новые штрафы. За навязывание товаров или услуг компаниям грозит штраф от 20 до 40 тыс. рублей. При этом должностные лица будут нести ответственность от 2 до 4 тыс. рублей. За отказ рассматривать претензию потребителя, организацию оштрафуют на сумму от 100 до 300 тыс. рублей, а должностные лица заплатят от 12 от 30 тыс. рублей. Обратите внимание! Доказать, что клиенту было отказано в рассмотрении претензии очень просто. Достаточно иметь подтверждение отправки письма с ней в адрес продавца.

Как ФНС анализирует работу самозанятых и находит нарушения у заказчиков Если ФНС заподозрит, что бизнесподменяет штатных сотрудников самозанятыми, то потребует подтверждающие документы. И если в документах будут признаки трудовых отношений — проведёт масштабную проверку. Как налоговая узнаёт, что компания работает с самозанятыми Когда юрлица готовят платёжки на оплату услуг, самозанятые никак не отличаются от физлиц. Чтобы узнать о сотрудничестве бизнеса с самозанятыми, ФНС: Сверяет выписки со счёта и отчётность по сотрудникам. Физлица, которые не попали в отчётность, вызовут вопросы. Проверяет данные от самозанятого через приложение «Мой налог» — в чеке есть информация о заказчике. Сравнивает доходы и расходы компании. Если у бизнеса сократились страховые взносы, НДФЛ и численность сотрудников, а доходы и расходы компании не изменились — вероятно, что бизнес нанимает исполнителей со стороны, вместо штатников. Есть только один способ избежать доначислений и штрафов — правильно составить все документы по каждой сделке. Забирайте бесплатный чек-лист по работе с самозанятыми. Эксперты составили его, основываясь на практике налоговых проверок, разъяснений ФНС и Минфина, а также на судебной практике.

Друг, дай руку мне Правило «второй руки» означает, что для совершения отдельных операций (получение займа, выдача денег) банк будет запрашивать подтверждение не только от клиента, но и его доверенных лиц. Госдума рассмотрит законопроект, который эту опцию сделает не рекомендательной, а обязательной. Подобный механизм уже реализован у «Сбера».

Напоминалка ИП-самозанятым Налогоплательщики НПД (самозанятые) независимо от того, простые это физлица или ИП, не платят фиксированные взносы. Минфин напомнил в очередной раз о этом в своем письме.