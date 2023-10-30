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Что изменится в 6-НДФЛ и справке о принадлежности ЕНП, новые штрафы для бизнеса с 30 октября. 💣«Ночной бухгалтер» № 1553

Налоговая пояснила, что поменяется в расчете 6-НДФЛ с 2024 года. Справку о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП, почти не изменили, внесли только некоторые уточнения. С 30 октября вступили в силу поправки в КоАП, бизнес накажут за навязывание товаров или услуг и отказ рассматривать претензию потребителя.

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Что изменится в 6-НДФЛ и справке о принадлежности ЕНП, новые штрафы для бизнеса с 30 октября. 💣«Ночной бухгалтер» № 1553
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Новый 6-НДФЛ

Ранее мы писали, что ФНС расширила показатели удержанного налога в расчете в разделе 2. При этом из формы 6-НДФЛ исключили строки:

  • сумма дохода, исчисленная в виде дивидендов;

  • начисленная по трудовым и гражданско-правовым договорам.

В справке о доходах исключили указание перечисленной суммы НДФЛ.

Новые правила бухгалтерского учета 2023-2024: как быстро внедрить все 7 ФСБУ в работу

Главный принцип для любого бухгалтера — не набивать шишки (и штрафы), а пользоваться опытом коллег и экспертов-практиков. Внедрение ФСБУ стало настоящим испытанием даже для гуру бухучета. Но зато мы собрали бесценный опыт в один онлайн-курс, где разбираем все 7 ФСБУ, необходимых бухгалтеру в работе!

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А разговоров то было!

Изменения в справке о принадлежности ЕНП бухгалтеры обсуждали с настроженностью и надежой — вдруг решат сделать ее понятнее и проще.

Надежды оказались напрасными. Изменения, внесенные в справку — чисто косметические: добавили пояснительную сноску для графы «Дата поступления/списания» в разделе II «СПИСАНИЯ».

Новые штрафы по КоАП

С 30 октября для бизнеса вступили в силу новые штрафы.

За навязывание товаров или услуг компаниям грозит штраф от 20 до 40 тыс. рублей. При этом должностные лица будут нести ответственность от 2 до 4 тыс. рублей.

За отказ рассматривать претензию потребителя, организацию оштрафуют на сумму от 100 до 300 тыс. рублей, а должностные лица заплатят от 12 от 30 тыс. рублей.

Обратите внимание! Доказать, что клиенту было отказано в рассмотрении претензии очень просто. Достаточно иметь подтверждение отправки письма с ней в адрес продавца.

Как ФНС анализирует работу самозанятых и находит нарушения у заказчиков

Если ФНС заподозрит, что бизнесподменяет штатных сотрудников самозанятыми, то потребует подтверждающие документы. И если в документах будут признаки трудовых отношений проведёт масштабную проверку.

Как налоговая узнаёт, что компания работает с самозанятыми 

Когда юрлица готовят платёжки на оплату услуг, самозанятые никак не отличаются от физлиц. Чтобы узнать о сотрудничестве бизнеса с самозанятыми, ФНС:

  1. Сверяет выписки со счёта и отчётность по сотрудникам. Физлица, которые не попали в отчётность, вызовут вопросы.

  2. Проверяет данные от самозанятого через приложение «Мой налог» — в чеке есть информация о заказчике.

  3. Сравнивает доходы и расходы компании. 

Если у бизнеса сократились страховые взносы, НДФЛ и численность сотрудников, а доходы и расходы компании не изменились — вероятно, что бизнес нанимает исполнителей со стороны, вместо штатников.

Есть только один способ избежать доначислений и штрафов — правильно составить все документы по каждой сделке. 

Забирайте бесплатный чек-лист по работе с самозанятыми. Эксперты составили его, основываясь на практике налоговых проверок, разъяснений ФНС и Минфина, а также на судебной практике.

Друг, дай руку мне

Правило «второй руки» означает, что для совершения отдельных операций (получение займа, выдача денег) банк будет запрашивать подтверждение не только от клиента, но и его доверенных лиц.

Госдума рассмотрит законопроект, который эту опцию сделает не рекомендательной, а обязательной. Подобный механизм уже реализован у «Сбера».

Напоминалка ИП-самозанятым

Налогоплательщики НПД (самозанятые) независимо от того, простые это физлица или ИП, не платят фиксированные взносы.

Минфин напомнил в очередной раз о этом в своем письме.

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Спасибо, что дочитали выпуск № 1553 до конца! Предыдущий выпуск «Ночного бухгалтера» найдете здесь.

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