Обзоры для бухгалтера

ФНС отразит данные декларации на ЕНС только после проверки, право на УСН не сохранить, если вернуть аванс в другом году, утвердили новый РСВ. ✅«Ночной бухгалтер» № 1555

Пока налоговики не проверят контрольные соотношения, сведения из декларации о налогах не будут отражены на ЕНС. Если вы превысили лимит выручки по УСН, можно сохранить право на спецрежим, вернув покупателям авансы, главное сделать это в том же году. Новую форму расчета по страховых взносам нужно сдавать уже за 2023 год.

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ФНС отразит данные декларации на ЕНС только после проверки, право на УСН не сохранить, если вернуть аванс в другом году, утвердили новый РСВ. ✅«Ночной бухгалтер» № 1555
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Без проверки не пройдет

С 1 октября ФНС должна проводить данные из декларации на ЕНС только тогда, когда проверит контрольные соотношения.

Любопытный факт — самих утвержденных контрольных соотношений пока нет, только проект. Можете забрать табличку-подсказку вот тут.

Контрольные соотношения будут проверять для деклараций по НДС, налогу на прибыль, УСН, водному налогу, расчету 6-НДФЛ и т. д. Всего по 19 отчетам.

В 6-НДФЛ, например, будут проверять только раздел 1. При этом КС описаны отдельно для отчета за периоды до 2023 года, за 2023 год и с 01.01.2024.

Когда пора восстанавливать бухгалтерский учет в 1С:ERP

О том, что в учете что-то не так часто узнают по факту налоговой проверки или аудита. Но все ошибки можно устранить гораздо раньше, без ущерба для компании.

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  • Программа выдает ошибки и никто не знает, как их исправить..

  • Нет инструментов контроля за вводом данных, а у ответственных лиц не хватает компетенций.

  • Расчет налогов происходит в другой программе, ошибки накапливаются.

  • Менялась структура компании: произошла реорганизация, добавились новые виды деятельности, нужен расчет себестоимости для ГОЗ, но в 1С эти изменения не отражались.

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Когда вернул — тогда и учел

На УСН в доходах учитывают авансы, поступившие от покупателей, в отчетном (налоговом) периоде их получения. Т.е. пришла предоплата в декабре 2022 года, а товар покупателю отдали в феврале 2023 — выручку продавец обязан отразить в декабре.

Если же вернуть аванс, то скоректировать нужно налогооблагаемую базу в периоде возврата. Например, в декабре 2022 получили аванс, а вернули его в январе 2023 года — уменьшится выручка 2023 года.

Из-за этого правила, если продавец на УСН превысил лимит выручки и хочет скорректировать доход, вернув аванс покупателю, он должен сделать это в том же году, иначе ничего не выйдет.

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Новый РСВ за год

За третий квартал бухгалтеры отчитались по старой форме РСВ, некоторые использовали рекомендованную. Наконец, новую форму утвердили и теперь все дружно будем сдавать ее за 2023 год.

Что поменяли?

  • Изменился раздел 1 со сводными данными.

  • Добавился подраздел 4 со взносами по отдельным видам страхования.

  • Добавился подраздел 5 с данными о физлицах, за которых такие взносы (из подраздела 4) начислены.

Напомним, что изменения связаны в том числе с наличием отдельных тарифов взносов (на ОПС, ОМС, ОСС) для сотрудников-иностранцев.

Как Ирина Петровна зарплату считала

Эта история могла произойти с любым бухгалтером.

Ирина Петровна работала только на участке материалов и ОС. Но когда освободилось место в отделе расчета зарплаты решила рискнуть (+ 10 000 к заработку они не лишние). Тем более в компании одни окладники.

В первый же месяц Ирина Петровна пожалела о своем решении. Шел июль и 9 человек разом уходили в отпуск. Заболели начальник склада, главбух и два грузчика. Главный бухгалтер пригрозила Ирине Петровне, что лично проверит расчет по своему больничному листу.

«За что мне все это?»—, сетовала бухгалтер, но упорно пыталась разобраться с расчетами. Для полного счастья болеющие грузчики решили уволиться (возможно, потому что директор рассмотрел в их «болезни» влияние зеленого змия).

К концу августа Ирина Петровна готова была и сама уйти (то ли в запой вслед за грузчиками, то ли с работы) и не нести этого позора.

На самом деле несчастному бухгалтеру перед переходом на новый участок нужно было пройти курс Бухгалтер по зарплате. Эксперты научили бы Ирину Петровну разбираться в тонкостях расчетов больничных и отпускных, оформлять увольнение и прием сотрудников, правильно считать и платить НДФЛ и страховые взносы и много чему еще.

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Налоговые штрафы в субсидиарку не включаются: решил Конституционный суд

Учредители несут ответственность за ущерб от неуплаты налогов по компании, а вот налоговые штрафы не входят в субсидиарную ответственность.

Конституционный суд рассматривал дело, где фигурировала субсидиарная ответственность по неуплаченным налогам на 117,3 млн рублей, а также штраф в 11 млн рублей и решил, что штрафы учредитель платить не должен.

Выгоним иностранный бизнес и ка-а-а-к заживем

Депутат Госдумы Николай Арефьев предлагает выгнать из страны иностранные компании, тогда экномика страны сразу пойдет в гору. Развивать нужно отечественный бизнес. Параллельный импорт, кстати, тоже отменить.

Согласны с утверждением? Поделитесь в комментариях, поможет ли запрет иностранному бизнесу работать в РФ развить наш собственный рынок товаров и услуг.

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Ваша а за окном совсем зима редакция

Как налоговая пересчитает, если сумма страховых взносов превышает патент?

Добрый день! ИП без сотрудников на патенте, оплата на ЕНП, 1/3 суммы патента (20 000) учтена налоговой из положительного сальдо ЕНП в начале года, сейчас планируем закинуть денег на ЕНП и написать уведомление об уменьшении суммы патента на всю сумму фиксированных страховых взносов.

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Могу ли я провести инвентаризацию и изменить годовой отчет?

Здравствуйте. Я новый бухгалтер на работе. Проблема - 41 счет весь красный, продается то, чего нет в программе, по факту есть на складе. Скажите, могу ли я сейчас сделать инвентаризацию, оприходовать излишки, чтобы ушла вся эта краснота хотя бы сейчас. И можно ли не трогать предыдущие кварталы в плане уточнения прибыли? А все изменения учесть в годовом отчете?

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Воинский учет, сальдо ЕНС, зарезервированные налоги, лимиты по УСН: обзор разъяснений от экспертов

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