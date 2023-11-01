ФНС отразит данные декларации на ЕНС только после проверки, право на УСН не сохранить, если вернуть аванс в другом году, утвердили новый РСВ. ✅«Ночной бухгалтер» № 1555

Без проверки не пройдет
С 1 октября ФНС должна проводить данные из декларации на ЕНС только тогда, когда проверит контрольные соотношения.
Любопытный факт — самих утвержденных контрольных соотношений пока нет, только проект. Можете забрать табличку-подсказку вот тут.
Контрольные соотношения будут проверять для деклараций по НДС, налогу на прибыль, УСН, водному налогу, расчету 6-НДФЛ и т. д. Всего по 19 отчетам.
В 6-НДФЛ, например, будут проверять только раздел 1. При этом КС описаны отдельно для отчета за периоды до 2023 года, за 2023 год и с 01.01.2024.
Когда пора восстанавливать бухгалтерский учет в 1С:ERP
О том, что в учете что-то не так часто узнают по факту налоговой проверки или аудита. Но все ошибки можно устранить гораздо раньше, без ущерба для компании.
Когда пора восстанавливать учет в 1С:ERP:
Программа выдает ошибки и никто не знает, как их исправить..
Нет инструментов контроля за вводом данных, а у ответственных лиц не хватает компетенций.
Расчет налогов происходит в другой программе, ошибки накапливаются.
Менялась структура компании: произошла реорганизация, добавились новые виды деятельности, нужен расчет себестоимости для ГОЗ, но в 1С эти изменения не отражались.
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Главный бухгалтер и руководитель получат инструмент для самоконтроля и проверки результатов. В вашей 1С:ERP, наконец, появится порядок.
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Когда вернул — тогда и учел
На УСН в доходах учитывают авансы, поступившие от покупателей, в отчетном (налоговом) периоде их получения. Т.е. пришла предоплата в декабре 2022 года, а товар покупателю отдали в феврале 2023 — выручку продавец обязан отразить в декабре.
Если же вернуть аванс, то скоректировать нужно налогооблагаемую базу в периоде возврата. Например, в декабре 2022 получили аванс, а вернули его в январе 2023 года — уменьшится выручка 2023 года.
Из-за этого правила, если продавец на УСН превысил лимит выручки и хочет скорректировать доход, вернув аванс покупателю, он должен сделать это в том же году, иначе ничего не выйдет.
Новый РСВ за год
За третий квартал бухгалтеры отчитались по старой форме РСВ, некоторые использовали рекомендованную. Наконец, новую форму утвердили и теперь все дружно будем сдавать ее за 2023 год.
Что поменяли?
Изменился раздел 1 со сводными данными.
Добавился подраздел 4 со взносами по отдельным видам страхования.
Добавился подраздел 5 с данными о физлицах, за которых такие взносы (из подраздела 4) начислены.
Напомним, что изменения связаны в том числе с наличием отдельных тарифов взносов (на ОПС, ОМС, ОСС) для сотрудников-иностранцев.
Как Ирина Петровна зарплату считала
Эта история могла произойти с любым бухгалтером.
Ирина Петровна работала только на участке материалов и ОС. Но когда освободилось место в отделе расчета зарплаты решила рискнуть (+ 10 000 к заработку они не лишние). Тем более в компании одни окладники.
В первый же месяц Ирина Петровна пожалела о своем решении. Шел июль и 9 человек разом уходили в отпуск. Заболели начальник склада, главбух и два грузчика. Главный бухгалтер пригрозила Ирине Петровне, что лично проверит расчет по своему больничному листу.
«За что мне все это?»—, сетовала бухгалтер, но упорно пыталась разобраться с расчетами. Для полного счастья болеющие грузчики решили уволиться (возможно, потому что директор рассмотрел в их «болезни» влияние зеленого змия).
К концу августа Ирина Петровна готова была и сама уйти (то ли в запой вслед за грузчиками, то ли с работы) и не нести этого позора.
На самом деле несчастному бухгалтеру перед переходом на новый участок нужно было пройти курс Бухгалтер по зарплате. Эксперты научили бы Ирину Петровну разбираться в тонкостях расчетов больничных и отпускных, оформлять увольнение и прием сотрудников, правильно считать и платить НДФЛ и страховые взносы и много чему еще.
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Налоговые штрафы в субсидиарку не включаются: решил Конституционный суд
Учредители несут ответственность за ущерб от неуплаты налогов по компании, а вот налоговые штрафы не входят в субсидиарную ответственность.
Конституционный суд рассматривал дело, где фигурировала субсидиарная ответственность по неуплаченным налогам на 117,3 млн рублей, а также штраф в 11 млн рублей и решил, что штрафы учредитель платить не должен.
Выгоним иностранный бизнес и ка-а-а-к заживем
Депутат Госдумы Николай Арефьев предлагает выгнать из страны иностранные компании, тогда экномика страны сразу пойдет в гору. Развивать нужно отечественный бизнес. Параллельный импорт, кстати, тоже отменить.
Согласны с утверждением? Поделитесь в комментариях, поможет ли запрет иностранному бизнесу работать в РФ развить наш собственный рынок товаров и услуг.
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Ваша а за окном совсем зима редакция