Бухгалтеры не спят по ночам из-за писем ФНС, изменения в регистрации ИП и ООО, алименты безработных, совы и жаворонки. 🦉«Ночной бухгалтер» № 1559

Письмо совсем не из Хогвартса ФНС шлет информационные письма, у которых всего лишь извещает компании о том, что их запросы на расшифровку сумм по ЕНП могут быть не выполнены и просит продублировать их. Проблема в том, что такое письмо приходит как требование и его получение бухгалтер вынужден подтверждать. Некоторых «счастливчиков» руководители даже среди ночи будят в панике после получения уведомлений. Между прочим, среди бухгалтеров «сов» пожалуй больше, чем «жаворонков». И так хочется утром подольше поспать. А вот врачи говорят, что это вовсе не милые названия разных ритмов сна, а расстройства, которые стоит полечить. Вот тут рассказали, как это сделать.

Регистрация по-новому: что учесть, открывая ООО Для ИП изменения тоже есть и они фактически совпадают с тем, что поменялось для ООО. Например, ФНС будет исключать из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) бизнес, отнесенный к группе высокой степени риска совершения подозрительных операций в рамках платформы ЦБ РФ «Знай своего клиента». Отказать в регистрации ООО смогут, если его руководитель или учредитель были исключены из реестра из-за недостоверных сведений. Кстати, а вы уже слышали об МЧД? С помощью такой электронной доверенности можно представлять интересы компании, сдавать отчетность и подписывать документы в ЭДО. Если хотите узнать об этом больше — запишитесь на бесплатный вебинар от эксперта Дениса Воробкало, который пройдет 14 ноября.

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Безработный тоже платит Среди алиментщиков еще бытует мнение, что если нигде официально не работать, то и платить бывшей деньги на детей не придется. Но это не так. Если должник нигде не работает, то ему все равно будут начисляться алименты, только рассчитают их приставы по средней зарплате в РФ на момент взыскания задолженности. На август 2023 года по данным Росстат этот показатель был 69 439 рублей. В комментариях рассказывают, как по-разному ведут себя старые и молодые алиментщики:

Нас не посадят Предпринимателям, совершившим преступления, связанные с их бизнес-деятельностью несколько смягчили наказание и меры пересечения. Например, уголовного наказания не будет, если преступление было совершено впервые, а обвиняемый возместил причиненный ущерб. Но закон распространяется не на все виды преступлений. Кроме того, сейчас преступления более четко разделили, на «обычные» и «предпринимательские». 🔥 Всё, что надо знать бухгалтеру об изменениях 2023-2024 года Мы сделали все, чтобы вы всего за один день разобрались во всех ключевых изменениях, без которых ни один бухгалтер не может работать в этом и следующем году: пригласили топовых спикеров с большим опытом в учете, проверках, воинском учете и оптимизации;

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Цифровой кодекс Над ним будет работать Минцифры, рано ждать нового кодекса не стоит. Предполагается, что он появится не раньше 2026 года. Новый закон будет регламентировать деятельность IT и телекоммуникационных компаний.

Что включать в годовое уведомление по налогам Постарались просто и понятно объяснить, как включать в годовое уведомление по ЕНП отдельные виды налогов и надо ли вообще это делать. Например, разобрали налог на УСН, ЕСХН, земельный и другие. Собрали данные по ним в табличку — сохраняйте себе.