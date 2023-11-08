Обзоры для бухгалтера

Бухгалтеры не спят по ночам из-за писем ФНС, изменения в регистрации ИП и ООО, алименты безработных, совы и жаворонки. 🦉«Ночной бухгалтер» № 1559

Налоговики рассылают информационные письма и называют их требованиями, директора нервничают и будят из-за них бухгалтеров. Из ЕГРЮЛ и ЕГРИП будут исключать компании, подозреваемые в отмывании доходов. «Клерки» обсуждают пост о том, что «сова» и «жаворонок» — это на самом деле синдромы расстройства сна. Безработные алиментщики будут удивлены своим долгам.

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Бухгалтеры не спят по ночам из-за писем ФНС, изменения в регистрации ИП и ООО, алименты безработных, совы и жаворонки. 🦉«Ночной бухгалтер» № 1559
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Письмо совсем не из Хогвартса

ФНС шлет информационные письма, у которых всего лишь извещает компании о том, что их запросы на расшифровку сумм по ЕНП могут быть не выполнены и просит продублировать их.

Проблема в том, что такое письмо приходит как требование и его получение бухгалтер вынужден подтверждать. Некоторых «счастливчиков» руководители даже среди ночи будят в панике после получения уведомлений.

Между прочим, среди бухгалтеров «сов» пожалуй больше, чем «жаворонков». И так хочется утром подольше поспать. А вот врачи говорят, что это вовсе не милые названия разных ритмов сна, а расстройства, которые стоит полечить.

Вот тут рассказали, как это сделать.

Регистрация по-новому: что учесть, открывая ООО

Для ИП изменения тоже есть и они фактически совпадают с тем, что поменялось для ООО.

Например, ФНС будет исключать из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) бизнес, отнесенный к группе высокой степени риска совершения подозрительных операций в рамках платформы ЦБ РФ «Знай своего клиента».

Отказать в регистрации ООО смогут, если его руководитель или учредитель были исключены из реестра из-за недостоверных сведений.

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Безработный тоже платит

Среди алиментщиков еще бытует мнение, что если нигде официально не работать, то и платить бывшей деньги на детей не придется. Но это не так.

Если должник нигде не работает, то ему все равно будут начисляться алименты, только рассчитают их приставы по средней зарплате в РФ на момент взыскания задолженности. На август 2023 года по данным Росстат этот показатель был 69 439 рублей.

В комментариях рассказывают, как по-разному ведут себя старые и молодые алиментщики:

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Нас не посадят

Предпринимателям, совершившим преступления, связанные с их бизнес-деятельностью несколько смягчили наказание и меры пересечения.

Например, уголовного наказания не будет, если преступление было совершено впервые, а обвиняемый возместил причиненный ущерб. Но закон распространяется не на все виды преступлений.

Кроме того, сейчас преступления более четко разделили, на «обычные» и «предпринимательские».

🔥 Всё, что надо знать бухгалтеру об изменениях 2023-2024 года

Мы сделали все, чтобы вы всего за один день разобрались во всех ключевых изменениях, без которых ни один бухгалтер не может работать в этом и следующем году:

  • пригласили топовых спикеров с большим опытом в учете, проверках, воинском учете и оптимизации;

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  • подготовили призы и подарки от «Клерка» и партнеров мероприятия.

Вы сможете лично пообщаться с нашими экспертами, задать им вопросы, поучаствовать в нетворкинге.

Приходите на II всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» 5 декабря в Москве.

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Цифровой кодекс

Над ним будет работать Минцифры, рано ждать нового кодекса не стоит. Предполагается, что он появится не раньше 2026 года. Новый закон будет регламентировать деятельность IT и телекоммуникационных компаний.

Что включать в годовое уведомление по налогам

Постарались просто и понятно объяснить, как включать в годовое уведомление по ЕНП отдельные виды налогов и надо ли вообще это делать. Например, разобрали налог на УСН, ЕСХН, земельный и другие.

Собрали данные по ним в табличку — сохраняйте себе.

Чем себя занять бухгалтеру?

Можно разобраться с давно наболевшими вопросами про дебиторку и кредиторку. Конец года не за горами, пора делать инвентаризацию расчетов, находить долги с истекшим сроком исковой давности, безнадежные и списывать их. Только проверяющим такие манипуляции не очень нравятся, особенно если вы списываете крупные суммы.

Когда списание дебиторской или кредиторской задолженности приведет к налоговым претензиям расскажет один из экспертов Клерк.Конференции — Светлана Беляева* на своем практикуме.

А еще будут подарки:

  • Чек-лист «9 типовых ошибок по учету дебиторской и кредиторской задолженности».

  • Тест на закрепление знаний по учету дебиторской задолженности с обратной связью от кураторов.

  • Сертификат и рабочая тетрадь участника практикума.

*Светлана Беляева, основатель и руководитель Учебно-консалтингового центра «Разобраться в налогах», налоговый аудитор, консультант, бухгалтер с опытом работы более 20 лет.

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Если вы руководитель, а не бухгалтер, то вам стоит прочитать эту статью — Пропал бухгалтер: как восстановить учет. Мы вас не пугаем, просто конец года — это стрессовое время для любого бухгалтера, иногда нервы просто не выдерживает и специалист покидает компанию, громко хлопнув дверью и оставив после себя хаос в документах. Статья научит, как спасти ситуацию и не пропустить сдачу важной отчетности.

Спасибо, что дочитали выпуск № 1559 до конца! Предыдущий выпуск «Ночного бухгалтера» найдете здесь.

Ваша стрессует во время отчетного периода, до и после редакция

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