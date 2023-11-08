Бухгалтеры не спят по ночам из-за писем ФНС, изменения в регистрации ИП и ООО, алименты безработных, совы и жаворонки. 🦉«Ночной бухгалтер» № 1559

Письмо совсем не из Хогвартса
ФНС шлет информационные письма, у которых всего лишь извещает компании о том, что их запросы на расшифровку сумм по ЕНП могут быть не выполнены и просит продублировать их.
Проблема в том, что такое письмо приходит как требование и его получение бухгалтер вынужден подтверждать. Некоторых «счастливчиков» руководители даже среди ночи будят в панике после получения уведомлений.
Между прочим, среди бухгалтеров «сов» пожалуй больше, чем «жаворонков». И так хочется утром подольше поспать. А вот врачи говорят, что это вовсе не милые названия разных ритмов сна, а расстройства, которые стоит полечить.
Вот тут рассказали, как это сделать.
Регистрация по-новому: что учесть, открывая ООО
Для ИП изменения тоже есть и они фактически совпадают с тем, что поменялось для ООО.
Например, ФНС будет исключать из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) бизнес, отнесенный к группе высокой степени риска совершения подозрительных операций в рамках платформы ЦБ РФ «Знай своего клиента».
Отказать в регистрации ООО смогут, если его руководитель или учредитель были исключены из реестра из-за недостоверных сведений.
Кстати, а вы уже слышали об МЧД? С помощью такой электронной доверенности можно представлять интересы компании, сдавать отчетность и подписывать документы в ЭДО. Если хотите узнать об этом больше — запишитесь на бесплатный вебинар от эксперта Дениса Воробкало, который пройдет 14 ноября.
Доставка — это просто, говорили они…
Если вы:
не знаете, как быстро подключить доставку к имеющимся каналам продаж;
тратите много денег на кассы и терминалы для курьеров;
не знаете, как грамотно интегрировать учет продаж с доставки в общую отчетность;
ваша программа не поддерживает учет курьерских продаж.
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Безработный тоже платит
Среди алиментщиков еще бытует мнение, что если нигде официально не работать, то и платить бывшей деньги на детей не придется. Но это не так.
Если должник нигде не работает, то ему все равно будут начисляться алименты, только рассчитают их приставы по средней зарплате в РФ на момент взыскания задолженности. На август 2023 года по данным Росстат этот показатель был 69 439 рублей.
В комментариях рассказывают, как по-разному ведут себя старые и молодые алиментщики:
Нас не посадят
Предпринимателям, совершившим преступления, связанные с их бизнес-деятельностью несколько смягчили наказание и меры пересечения.
Например, уголовного наказания не будет, если преступление было совершено впервые, а обвиняемый возместил причиненный ущерб. Но закон распространяется не на все виды преступлений.
Кроме того, сейчас преступления более четко разделили, на «обычные» и «предпринимательские».
🔥 Всё, что надо знать бухгалтеру об изменениях 2023-2024 года
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Цифровой кодекс
Над ним будет работать Минцифры, рано ждать нового кодекса не стоит. Предполагается, что он появится не раньше 2026 года. Новый закон будет регламентировать деятельность IT и телекоммуникационных компаний.
Что включать в годовое уведомление по налогам
Постарались просто и понятно объяснить, как включать в годовое уведомление по ЕНП отдельные виды налогов и надо ли вообще это делать. Например, разобрали налог на УСН, ЕСХН, земельный и другие.
Собрали данные по ним в табличку — сохраняйте себе.
Чем себя занять бухгалтеру?
Можно разобраться с давно наболевшими вопросами про дебиторку и кредиторку. Конец года не за горами, пора делать инвентаризацию расчетов, находить долги с истекшим сроком исковой давности, безнадежные и списывать их. Только проверяющим такие манипуляции не очень нравятся, особенно если вы списываете крупные суммы.
Когда списание дебиторской или кредиторской задолженности приведет к налоговым претензиям расскажет один из экспертов Клерк.Конференции — Светлана Беляева* на своем практикуме.
А еще будут подарки:
Чек-лист «9 типовых ошибок по учету дебиторской и кредиторской задолженности».
Тест на закрепление знаний по учету дебиторской задолженности с обратной связью от кураторов.
Сертификат и рабочая тетрадь участника практикума.
*Светлана Беляева, основатель и руководитель Учебно-консалтингового центра «Разобраться в налогах», налоговый аудитор, консультант, бухгалтер с опытом работы более 20 лет.
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Если вы руководитель, а не бухгалтер, то вам стоит прочитать эту статью — Пропал бухгалтер: как восстановить учет. Мы вас не пугаем, просто конец года — это стрессовое время для любого бухгалтера, иногда нервы просто не выдерживает и специалист покидает компанию, громко хлопнув дверью и оставив после себя хаос в документах. Статья научит, как спасти ситуацию и не пропустить сдачу важной отчетности.
Спасибо, что дочитали выпуск № 1559 до конца! Предыдущий выпуск «Ночного бухгалтера» найдете здесь.
Ваша стрессует во время отчетного периода, до и после редакция