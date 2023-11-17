Обзоры для бухгалтера

Ошибка на миллион — перевод ушел незнакомцу, банк вернуть деньги отказался. Сим-карты появятся на Госуслугах, бухгалтеры решают головоломки. 🏃‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1565

Пятничный выпуск в эфире. Женщина перевела миллион рублей вместо подрядчика незнакомому человеку, но банк не стал возвращать деньги, а таинственный незнакомец успел снять их со счета. Вступился за несчастную Верховный суд. Скоро получить информацию о сим-картах можно будет на Госуслугах. Бухгалтеры играют в игру — проверяют, внимательны ли они к деталям.

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Ошибка на миллион — перевод ушел незнакомцу, банк вернуть деньги отказался. Сим-карты появятся на Госуслугах, бухгалтеры решают головоломки. 🏃‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1565
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Вот это привалило

Наверняка так подумал клиент банка, когда ему на счет внезапно упал миллион рублей. Это точно судьба, видимо решил он, и все деньги со счета снял. В это время женщина, которая по ошибке сделала перевод из Тинькофф в Сбер на 1 млн рублей безуспешно пыталась отменить транзакцию и вернуть средства.

В итоге суды первой, апелляционной и кассационной инстанции требования клиентки вернуть деньги не удовлетворили, а вот Верховный суд напомнил, что есть такое понятие, как неосновательное обогащение и человек обязан отдать полученное незаконным путем.

Все об изменениях в учете и налогах и сдаче годовой отчетности в 2024 году!

Ждем вас на главном событии года для «Клерка» II всероссийской бухгалтерской конференции. Мы собрали топовых спикеров, которые нескучно расскажут обо всех актуальных изменениях в учете и налогах, о воинском учете, проверках, самозанятых, оптимизации и ФСБУ.

Ждем вас в Москве 5 декабря! Торопитесь купить билеты, пока все не разобрали!

Будут не только выступления спикеров, но и неформальное общение, фуршет, подарки и хорошее предновогоднее настроение!

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Проверять «симки» станет проще

Минцифры хотят создать на Госуслугах возможность видеть информацию об оформленных на человека сим-картах. Можно будет убедиться, что на вас не зарегистрированы левые «симки» и не пользуются ли вашими старыми номерами мошенники.

При необходимости номера можно будет заблокировать.

Найди пять отличий

В эту игру сегодня охотно играют бухгалтеры. Традиционный уже пятничный пост с головоломкой выложил блогер с ником vladsavushkin. Нужно посмотреть на картинки и найти в них различия — проверьте, сколько времени вам на это понадобится.

«Синергия» приглашает на юбилейную конференцию TECH WEEK

В Технопарке «Сколково» 28-30 ноября состоится 10-я юбилейная конференция TECH WEEK, посвященная инновационным технологиям для решения бизнес-задач. Мероприятие организует Корпорация «Синергия», а «Клерк» стал информационным партнером события.

Кроме 18 тематических потоков вы также сможете посетить нетворкинг-сессии, практические занятия, экспертные консультации и мастермайнды. Участники смогут расслабиться в единственной в России TECH бане. Завершится программа документальным бизнес-спектаклем по биографии основателя ГК ABBYY Давида Яна.

Забронировать билет можно на сайте конференции.

Бухгалтерам предлагают за работу… 50 рублей

Оригинальные вакансии нашел наш редактор. Кандидатам предлагают полноценную работу, но при этом устанавливают оплату в 50-70 рублей. То ли намек, что тут особо разжиться будет нечем, то ли опечатка, но выглядит непривлекательно.

Наш главред тоже нашла пару любопытных объявлений в духе:

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Посменный график для главбуха надо?

Домашние огурчики — признак бедности

Консервы, которые граждане крутят в домашних услвиях — признак бедности, считает Андрей Милехин, доктор социологических наук, профессор МГУ. С ним не согласятся наши подписчики, которые охотно делают домашние заготовки.

Например, Виктория делится, что у нее свой огород и она постоянно делает такие консервы. Тогда у нее спрашивают — а вот если бы не было своего, стала бы она крутить банки?

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А у вас есть сад или огород, заготовки делаете? Поделитесь с нами в комментариях.

Зачем вам прогрессивный консалтинг? 

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  1. Знать все о своем бизнесе. 

  2. Успевать внедрять автоматизацию бизнес-процессов. 

  3. Избегать проблем с налоговой и другими проверяющими.

  4. Не допускать рисков доначислений налогов и судов с контрагентами и работниками. 

Сотрудничество с DAS group поможет сделать процесс внедрения новых инструментов более легким и эффективным.

Для вас будет работать целая команда экспертов: 

Применение этого комплексного подхода поможет повысить эффективность вашего бизнеса и занять ведущую позицию на рынке, легко обойдя конкурентов.

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Полезность дня

Помогаем бухгалтерам на ОСНО качественно вести учет, платить налоги и сдавать отчетность. Сегодня делимся полезной таблицей по расчету ежемесячных авансов по налогу на прибыль.

Платить ежемесячные авансы по налогу на прибыль должны компании, у которых доходы в среднем более 15 млн рублей в квартал.

Заемщики и кредиторы смогут договориться

ЦБ хочет запустить платформу, на которой должники и кредиторы смогут урегулировать вопрос погашения долгов. С помощью платформы можно будет уведомить о наличии просрочки и реструктуризировать кредиты.

Тренды в проверках на дробление

Налоговики стараются вычислять схемы с участием групп компаний, подконтрольных одним и тем же собственникам, когда такая группа создается исключительно в целях неуплаты налогов (например, для сохранения права применять спецрежим вместо ОСНО).

Обычно ФНС собирает доказательства дробления в ходе выездных проверок. Но судебная практика не всегда складывается в пользу налоговиков. Суды неформально подходят к оценке доказательств и регистрация по одному адресу, единый IP-адрес, централизованный налоговый и кадровый учет уже не могут стать безусловными свидетельствами того, что речь идет о дроблении и уходе от налоговых обязательств.

Такой подход судей радует, но все же лучше оптимизировать расходы законными методами и не только путем экономии на налогах. В таком непростом деле директору может помочь бухгалтер.

Онлайн-курс Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования помогает разобраться в процессах происходящих в бизнесе, финансовых потоках, грамотно распланировать расходы, избежать кассовых разрывов. Современный бухгалтер должен развиваться профессионально и получать навыки, востребованные работодателями.

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Ваша в обмороке от зарплат бухгалтеров редакция

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Эффективность коммуникаций и роль PR Value в них

AVE (Advertising Value Equivalent), или EAV, рекламный эквивалент, или PR Value, — способ оценить эффективность PR, используя потенциальные или реальные затраты на рекламу в СМИ в качестве мерила. Как и у всякого инструмента, у AVE есть свои ограничения и достоинства.

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Легко купить, но сложно починить. С китайскими автомобилями начались проблемы

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