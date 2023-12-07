Больше строк в справке 2-НДФЛ, больше пенсионных баллов за детей, заморозка утильсбора на авто, штрафы за воинский учет. «Ночной бухгалтер» № 1579

Еще больше строк в еще более новой 6-НДФЛ
ФНС разработала новую форму 6-НДФЛ, которая еще новей той новой, которую еще ни разу не применяли. Вчера мы рассказывали про новые строки в разделе 1 и 2.
Но новая строка будет и в справке (бывшей 2-НДФЛ). В ней надо указывать иностранный налог с дохода физлица, чтобы не было двойного налогообложения. Но норма работает только если с этой страной есть СИДН.
Командировки с комфортом и всеми нужными документами
Работодатели знают, сколько времени и сил отнимает грамотная отправка сотрудника в рабочую поездку. Приказ о направлении в командировку, авансовый отчет, служебная записка — грамотная организация командировки требует внимательности и соответствующих знаний.
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Лишился земли – плати за это налог
Если у компании изъяли недвижимость для нужд государства, то бонусом к этому прилагается налог, а если не повезет – еще и утрата права на УСН.
Как говорится, получите и распишитесь. Вы нам землю, мы вам компенсацию минус налог плюс слет с УСН на ОСНО.
Когда ждать штрафов за воинский учет
В следующем году реестр воинского учета будет оцифрован и военкоматы начнут получать сведения напрямую из государственных ведомств (ЗАГС, ФНС, СФР и т.д.).
Если сотрудник устроился на работу, военкомат получит эту информацию от госорганов, а от работодателя – тишина. Нарушение на лицо. Будет штраф, предупреждает эксперт Елена Пономарева.
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Больше детей = больше пенсия
За детей хотят давать еще больше пенсионных баллов. Сейчас начисляют стаж и баллы только за 4 детей и только по 1,5 года за каждого.
Хотят учитывать по 3 года на каждого, а количество детей вообще любое.
Наши читатели в комментариях отмечают, что работающим мамам получить эти баллы можно, только сделав выбор – или баллы за работу, или за детей. И то, и другое не дадут.
Заморозка ультсбора
В Думе предложили ввести до конца года мораторий на применение нового порядка взимания утилизационного сбора на ввезенные физлицами автомобили.
С 29 октября тариф для людей стал таким же, как для бизнеса. Люди в шоке. Человек заказал авто, рассчитывал уплатить сбор в 5 тыс. рублей, а с него требуют больше миллиона.
Немного полезностей от главреда
Бизнес все чаще привлекает самозанятых, а мы не устаем писать полезные инструкции, как их правильно оформлять и как им платить.
А здесь рассказали, как отражать в бухгалтерском и налоговом учете операции по договору лизинга.
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Спасибо, что дочитали выпуск № 1579 до конца💗! Все выпуски «Ночного бухгалтера» найдете здесь.
Ваша с детьми, но без пенсии редакция
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