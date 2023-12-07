Больше строк в справке 2-НДФЛ, больше пенсионных баллов за детей, заморозка утильсбора на авто, штрафы за воинский учет. «Ночной бухгалтер» № 1579

Работодатели знают, сколько времени и сил отнимает грамотная отправка сотрудника в рабочую поездку. Приказ о направлении в командировку, авансовый отчет, служебная записка — грамотная организация командировки требует внимательности и соответствующих знаний.

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