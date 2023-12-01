Как лизингодателю отражать в бухгалтерском и налоговом учете операции по договору лизинга основных средств

Бухгалтерский и налоговый учет лизинговых операций у лизингодателя и лизингополучателя различается и часто зависит от года заключения договора и его содержания. Разбираемся в учете лизинга основных средств у лизингодателя.

Что такое лизинг основных средств

Лизинг — это вид финансовых услуг, при котором одна из сторон передает имущество в долгосрочную аренду другой стороне с последующим правом выкупа. Предметом договора лизинга является именно имущество, которое может быть использовано в бизнесе, а не деньги.

Сторонами в договоре лизинга являются:

лизингополучатель — юрлицо или физлицо;

лизингодатель — лизинговые компании, банки, физлица, которые приобретают и передают в аренду имущество, которое нужно клиенту;

продавец — поставщик.

Приобретение предмета лизинга и передача лизингополучателю

Бухгалтерский учет

В бухгалтерском учете лизингодателя в качестве актива отражается не объект лизинга, а инвестиция в аренду по ее чистой стоимости (п. 32, 33 ФСБУ 25/2018).

ЧСА = СС + ЗДЛ - ЛАП,

где:

ЧСА — чистая стоимость инвестиции в аренду;

СС — справедливая стоимость предмета лизинга;

ЗДЛ — затраты по договору лизинга;

ЛАП — лизинговые авансовые платежи, полученные к моменту передачи объекта лизингополучателю.

Учет инвестиции в аренду ведут на счете 76:

Дт 76.Инв Кт 60 — отражена чистая стоимость инвестиции в аренду (за вычетом НДС);

Дт 19 Кт 60 — отражен НДС.

Если предмет лизинга приобретен на нерыночных условиях, на счете 60 может образовываться разница как результат расчета чистой стоимости инвестиции в аренду. Эта разница подлежит включению в состав прочих расходов или прочих доходов:

Дт 60 Кт 91.1 — на доходы отнесена разница между чистой стоимостью инвестиции и стоимостью приобретения предмета лизинга.

Дт 91.2 Кт 60 — на расходы отнесена разница между расходами по передаче предмета лизинга и чистой стоимости инвестиции.

Налоговый учет

Начиная с 2022 года, при заключении договора лизингодатель обязан начислять амортизацию в отношении предмета лизинга, начиная с первого числа месяца следующего за месяцем передачи объекта лизингополучателю (п. 4 ст. 259 НК).

Амортизация рассчитывается по норме, исходя из амортизационной группы передаваемого имущества и первоначальной стоимости.

Последняя состоит из расходов на приобретение, сооружение, доставку, изготовление предмета лизинга и доведения его до состояния, пригодного для эксплуатации. Нельзя включать в первоначальную стоимость налоги, которые учитываются в составе расходов или подлежат вычету (п. 1 ст. 257 НК).

Если договор лизинга заключен до 2022 года, то налоговый учет лизингодателя зависит от того, у кого на балансе стоит лизинговое имущество:

На балансе лизингодателя — значит он начисляет амортизацию по общим правилам.

На балансе лизингополучателя — амортизация начисляться не будет. Вместо этого расходы на приобретение лизингового имущества следует списывать в течение действия договора лизинга как прочие расходы, связанные с производством и реализацией (пп. 10 п. 1 ст. 264 НК), с периодичностью, которая предусмотрена условиями договора для лизинговых платежей, и пропорционально их сумме (п. 8.1 ст. 272 НК в редакции до 01.01.2022).

Лизинговые платежи

Бухгалтерский учет

Полученные лизингодателем лизинговые платежи — это не доход лизингодателя. Они лишь уменьшают чистую стоимость инвестиции в аренду (п. 7, 36 ФСБУ 25/2018). Доходом же будут проценты от инвестиции в аренду (п. 37 ФСБУ 25/2018).

Бухгалтерские записи выглядят так:

Дт 51 Кт 76.Инв — от лизингополучателя поступил ежемесячный лизинговый платеж;

Дт 51 Кт 76.НДС с лизинга — отражен НДС в составе ежемесячного лизингового платежа;

Дт 76.Инв Кт 90.1 — начислены проценты от инвестиций за период;

Дт 76.НДС с лизинга Кт 68 — начислен НДС с суммы лизингового платежа.

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Налоговый учет

Лизинговые платежи за вычетом суммы НДС в налоговом учете лизингодателя необходимо включать в состав доходов от реализации (п. 1 ст. 248, п. 1 ст. 249 НК). Периодичность включения лизингодатель определяет самостоятельно:

на последний день каждого месяца (другого расчетного периода в соответствии с договором);

на последний день отчетного (налогового) периода (п. 2, пп. 3 п. 4 ст. 271 НК).

Выбранный способ необходимо закрепить в учетной политике налогоплательщика.

Доходы в виде процентов от инвестиции в аренду необходимо признавать в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, вне зависимости от поступления платежа от лизингополучателя (п. 1 ст. 271 НК).

Лизинговые авансовые платежи для целей налогообложения доходом не признают.

Если договором в составе лизинговых платежей выделена выкупная цена, она также не признается доходом на дату получения (пп. 1 п. 1 ст. 251 НК).

Затраты на содержание лизингового имущества

Если условиями договора предусмотрено, что расходы по обслуживанию, содержанию и ремонту лизингового имущества лежат на лизингодателе, то он включает их в состав внереализационных расходов (п. 1 ст. 252, пп. 1 п. 1 ст. 265 НК, п. 3 ст. 17 закона от 29.10.1998 № 164-ФЗ).

Выкуп имущества лизингополучателем

Бухгалтерский учет

Если лизингополучатель выкупил предмет лизинга в сроки, предусмотренные договором, то факт выкупа в бухучете отдельной операцией не отражается. Дело в том, что лизинговые платежи уменьшают чистую стоимость инвестиции в аренду на счете 76, и при переходе права собственности в оговоренные сроки, сальдо счета 76 обнуляется.

Если выкуп произошел раньше установленного договором срока, то возникшую на счете 76 разницу между стоимостью выкупа и балансовой стоимостью чистой инвестиции в аренду, включают в доходы или расходы по обычным видам деятельности.

Налоговый учет

По договорам лизинга, заключенным начиная с 2022 года, налоговый учет выкупа осуществляется по разному в зависимости от условий договора:

Если выкупная стоимость не выделена в сумме лизинговых платежей и прописана отдельно, то лизинговые платежи расцениваются лизингодателем как доходы от лизинга (ст. 249 НК). А выкупная цена будет признана доходом только в момент перехода права собственности к лизингополучателю в сумме, зафиксированной в договоре (п. 1 ст. 39, п. 3 ст. 271 НК).

Если выкупная цена выделена в составе платежей, то ее величина в доходы не включается, так как в учете лизингодателя это аванс. А выкупная цена подлежит включению в состав доходов от реализации в момент перехода права собственности на имущество от лизингодателя к лизингополучателю. Остаточную стоимость разрешается включить в расходы в момент выкупа (п. 1 ст. 248, п. 1 ст. 249 НК).

Если договор заключен до 2022 года и предусматривает учет лизингового имущества на балансе лизингополучателя, то цена приобретения объекта, не учтенная к моменту выкупа, учитывается в расходах (пп. 2 п. 1 ст. 268 НК).

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Возврат имущества лизингодателю

Бухгалтерский учет

Полученное назад от лизингополучателя имущество лизингодатель принимает к учету как актив, а оставшуюся чистую стоимость инвестиции в аренду списывает (п. 40 ФСБУ 25/2018).

Налоговый учет

Для целей налогообложения возврата лизингового имущества по договору, заключенному с 2022 года, имеют значение планы лизингодателя на его дальнейшее использование:

Если лизингодатель продавать возвращенный предмет лизинга не планирует и будет использовать его в основной деятельности, то необходимо продолжить начислять амортизацию, если уже начисленная не достигла 100%. Повышающий коэффициент не применяется, так как объект больше не является предметом лизинга .

Если лизингодатель будет продавать имущество, то с первого числа месяца следующего за месяцем окончания срока действия лизингового договора амортизацию начислять не нужно. А остаточную стоимость необходимо списать в расходы при продаже (пп. 1 п. 1 ст. 268 НК).

Аналогичным образом осуществляется и налоговый учет возврата лизингового имущества по договору, заключенному до 2022 года, если предмет лизинга стоит на балансе лизингодателя.

А если на балансе лизингополучателя, то возможны варианты:

Продажа — не списанные во время действия договора затраты на приобретение объекта, списываются в момент продажи (пп. 2 п. 1 ст. 268 НК).

Использование в коммерческих целях, за исключением продажи — необходимо оценить соответствие объекта критериям амортизируемого имущества (п. 1 ст. 256 НК).

Стоимость определяется как расходы на приобретение бывшего объекта лизинга, не списанные ранее, но в пределах остаточной стоимости по данным лизингополучателя (п. 1 ст. 257 НК, письмо Минфина от 11.01.2005 № 03-03-01-04/2/2).

На амортизируемое имущество лизингодатель продолжает начислять амортизацию.

Стоимость неамортизируемого имущества полностью списывается на материальные расходы в момент ввода в эксплуатацию (пп. 3 п. 1 ст. 254 НК).

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