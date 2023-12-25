Поволновались и расслабились? Рано! Реестр воинского учета запустят раньше срока.📜«Ночной бухгалтер» № 1590

Снова за валокордин?
Осенью всех порядком напугали новые штрафы по воинскому учету до 500 тыс. рублей. Эксперты успокоили директоров и бухгалтеров: пока штрафовать компании не планируют. Военкоматы ждут бизнес с распростертыми объятиями и планомерно наводят порядок. Единого реестра воинского учета пока нет и разработать его Минцифры смогут только к 2025 году. А пока его нет — автоматом штрафы никому не прилетят.
Но ситуация изменилась. Президент поручил Минобороны провести осенний призыв в 2024 года уже с использованием единого реестра воинского учета и общедоступного реестра повесток. Это значит, что запуск реестра произойдет намного раньше. Рекомендуем не откладывать наведение порядка в воинском учете в долгий ящик.
Как эффективно решать проблемы с учетом, отчетностью и 1С?
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НДФЛ жене не отдадут
По заявлению сотрудника компания должна перечислить ему излишне удержанный НДФЛ. Но перечислить деньги можно только самому сотруднику и никому больше, поясняет ФНС.
Возврат НДФЛ может потребоваться, например, если сотрудник в середине года заявил о своем праве на имущественный или социальный налоговые вычеты. Возможность возврата на счет иного лица, даже близкого родственника, НК РФ не предусмотрена.
Все, или ничего
Вычет по НДС на товары, работы, услуги при наличии счета-фактуры от продавца можно применять в течение 3 лет. Но только не по основным средствам, разъясняет Минфин.
Растянуть вычет по НДС на основании одного счета-фактуры частями в разных кварталах в течение 3 лет после принятия ОС на учет нельзя. Это противоречит нормам НК.
Полезности для бухгалтера
Продолжаем готовить для вас полезные инструкции и чек-листы.
Вот списочек на сегодня:
Что важно сделать бухгалтеру до конца декабря: чек-лист.
С 2024 года для ЕНП-уведомлений на НДФЛ будут новые коды. Забирайте таблицу, в ней собраны все коды, сроки сдачи уведомлений и уплаты налога.
Частые ошибки продавцов при оформлении чека, обзор.
А если ваша компания хочет перейти на УСН с 2024 года, не пропустите срок подчи уведомления — до 9 января 2024. Перейти на УСН с 2024 года можно, если доход за 9 месяцев 2023 года не превышает 149,51 млн рублей.
Правильно вести учет на УСН научат на курсе профессиональной переподготовки «Главный бухгалтер на УСН». До конца этого года цена на курс снижена на 75% – до 6 499 руб. По итогам обучения вы получите официальный красный диплом на 256 ак. часов. Внесем его в госреестр Рособрнадзора и отправим вам оригинал по почте.
Оливье подорожал
Во всем виноваты яйца, которые входят в рецепт салата и стали дороже более чем на 40%.
Средняя стоимость салата составила 204 рубля 83 копейки. Дешевле всего приготовление оливье обойдется жителям Мордовии (около 161 рубля), а дороже всего салат стоит на Чукотке (около 478 рублей).
Придется россиянам подзатянуть пояса — в 2024 году цены на продукты продолжат расти. Производители и дистрибьюторы уже уведомили о повышении на 5-20% отпускных цен на широкий перечень товаров — от молочной продукции, кофе, соков, риса до кондитерских изделий.
Давайте все же о приятном
Новогодние каникулы на этот раз будут длиться 10 дней: с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.
Самое приятное, что 30 декабря — выходной. Наконец-то появится время и у бухгалтеров спокойно нарядить елку и подсуетиться к новогоднему столу не в самый последний момент, падая от усталости после тяжелого рабочего дня.
И закончим на этой позитивной ноте).
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Узнаете как платить меньше налогов, избежать проверок, разбираться в новых законах
Ночной бухгалтер
Узнаете как платить меньше налогов, избежать проверок, разбираться в новых законах
Ваша ура, скоро каникулы редакция
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