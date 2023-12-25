Поволновались и расслабились? Рано! Реестр воинского учета запустят раньше срока.📜«Ночной бухгалтер» № 1590

Осенью всех порядком напугали новые штрафы по воинскому учету до 500 тыс. рублей. Эксперты успокоили директоров и бухгалтеров: пока штрафовать компании не планируют. Военкоматы ждут бизнес с распростертыми объятиями и планомерно наводят порядок. Единого реестра воинского учета пока нет и разработать его Минцифры смогут только к 2025 году. А пока его нет — автоматом штрафы никому не прилетят.

Но ситуация изменилась. Президент поручил Минобороны провести осенний призыв в 2024 года уже с использованием единого реестра воинского учета и общедоступного реестра повесток. Это значит, что запуск реестра произойдет намного раньше. Рекомендуем не откладывать наведение порядка в воинском учете в долгий ящик.