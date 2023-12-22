Гид по новой ЕФС-1: новые коды и новые правила. 🤦🏽‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1591

Новая ЕФС-1
Итак, приступим.
СФР опубликовал приказ с новой формой ЕФС-1 на федеральном портале от 17.11.2023 № 2281.
Применять форму нужно с 1 января 2024 года. Среди изменений – новые коды для ЕФС-1. Смотрите их в таблице.
На что особо нужно обратить внимание:
1. Новые коды в новой ЕФС-1 будут не только в подразделе 1.1 (бывшая СЗВ-ТД), но и на титульном листе.
Эти коды с расшифровкой мы собрали здесь.
2. В подразделе 1.1 формы ЕФС-1 есть графа 6 «Код выполняемой функции». Там, в том числе, указывают код ОКЗ. Сейчас он нужен для 7 кадровых мероприятий. Будет – для восьми.
Подробности найдете здесь.
Важно знать:
Дополнительный отчет ЕФС-1 надо будет сдавать только на декретниц, а не на все больничные листы.
Когда форма была в проекте, предполагалось, что отчет с таким основанием надо будет сдавать досрочно в таких случаях: сотрудник подал заявление о назначении пособия по уходу за ребенком, на сотрудника получен листок нетрудоспособности.
В итоговом варианте эту норму подправили.
Будут новые правила для мероприятия «Переименование» в ЕФС-1.
Надо будет сдавать ЕФС-1 на переименование при переводе сотрудника из одной обособки в другую и при закрытии обособки.
Кроме того, в отчете с таким мероприятием обязательно надо будет указывать регномер (старый и новый или действующий, но два раза). Смотрите таблицу.
Наши читатели уже вовсю иронизируют:
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