Гид по новой ЕФС-1: новые коды и новые правила. 🤦🏽‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1591

Новая ЕФС-1

Итак, приступим.

СФР опубликовал приказ с новой формой ЕФС-1 на федеральном портале от 17.11.2023 № 2281.

Применять форму нужно с 1 января 2024 года. Среди изменений – новые коды для ЕФС-1. Смотрите их в таблице.

На что особо нужно обратить внимание:

1. Новые коды в новой ЕФС-1 будут не только в подразделе 1.1 (бывшая СЗВ-ТД), но и на титульном листе.

Эти коды с расшифровкой мы собрали здесь.

2. В подразделе 1.1 формы ЕФС-1 есть графа 6 «Код выполняемой функции». Там, в том числе, указывают код ОКЗ. Сейчас он нужен для 7 кадровых мероприятий. Будет – для восьми.

Подробности найдете здесь.

Важно знать:

Дополнительный отчет ЕФС-1 надо будет сдавать только на декретниц, а не на все больничные листы.

Когда форма была в проекте, предполагалось, что отчет с таким основанием надо будет сдавать досрочно в таких случаях: сотрудник подал заявление о назначении пособия по уходу за ребенком, на сотрудника получен листок нетрудоспособности.

В итоговом варианте эту норму подправили.

Будут новые правила для мероприятия «Переименование» в ЕФС-1.

Надо будет сдавать ЕФС-1 на переименование при переводе сотрудника из одной обособки в другую и при закрытии обособки.

Кроме того, в отчете с таким мероприятием обязательно надо будет указывать регномер (старый и новый или действующий, но два раза). Смотрите таблицу.

Наши читатели уже вовсю иронизируют: