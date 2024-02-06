С 1 апреля ИП смогут сдавать отчеты через ЛК ФНС. Какую сумму нельзя указывать в уведомлении по ЕНП. Что делать, если работник уходит в армию. 🔥«Ночной бухгалтер» №1617

Креативный конкурс проводит шеф-редактор Трибуны — для участия вам нужно просто выложить из скрепок слово Клерк.Конференция, сфотографировать и выложить фото в комментариях к посту о конкурсе. Творческий подход только приветствуется!

Если у вас вдруг кончились скрепки (ходят слухи, они стали таинственно стали пропадать из магазинов, наверное все бухгалтеры страны решили поучаствовать в конкурсе), то коллеги готовы вам помочь.

Лень возится? Тогда просто кликаем воооот сюда и покупаем билет, какой захотим — хоть на офлайн участие, хоть на онлайн.

На конференции обещаем вам не будет скучно, хотя разбирать будем серьезные темы: новую квартальную отчетность, изменения по налогам, новшества от СФР в части ЕФС-1 и от Конституционного суда (кадровики в шоке), пройдемся по трендам налоговых проверкок.

Вы встретитесь со своими любимыми экспертами-спикерами: Надеждой Самковой, Верой Сокуренко, Еленой Воробьевой, Владиславом Каминским и другими. И сможете пообщаться с ними — задать лично волнующие вопросы.

А еще, конечно, сделаете крутые фото, получите полезные рабочие материалы, просто расслабитесь и познакомитесь с коллегами, с которыми есть, что обсудить.