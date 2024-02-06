С 1 апреля ИП смогут сдавать отчеты через ЛК ФНС. Какую сумму нельзя указывать в уведомлении по ЕНП. Что делать, если работник уходит в армию. 🔥«Ночной бухгалтер» №1617

Как за фото скрепок получить билет на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» в Москве
Креативный конкурс проводит шеф-редактор Трибуны — для участия вам нужно просто выложить из скрепок слово Клерк.Конференция, сфотографировать и выложить фото в комментариях к посту о конкурсе. Творческий подход только приветствуется!
Если у вас вдруг кончились скрепки (ходят слухи, они стали таинственно стали пропадать из магазинов, наверное все бухгалтеры страны решили поучаствовать в конкурсе), то коллеги готовы вам помочь.
Лень возится? Тогда просто кликаем воооот сюда и покупаем билет, какой захотим — хоть на офлайн участие, хоть на онлайн.
На конференции обещаем вам не будет скучно, хотя разбирать будем серьезные темы: новую квартальную отчетность, изменения по налогам, новшества от СФР в части ЕФС-1 и от Конституционного суда (кадровики в шоке), пройдемся по трендам налоговых проверкок.
Вы встретитесь со своими любимыми экспертами-спикерами: Надеждой Самковой, Верой Сокуренко, Еленой Воробьевой, Владиславом Каминским и другими. И сможете пообщаться с ними — задать лично волнующие вопросы.
А еще, конечно, сделаете крутые фото, получите полезные рабочие материалы, просто расслабитесь и познакомитесь с коллегами, с которыми есть, что обсудить.
Это не шутка
1 апреля конечно День смеха, но ФНС не шутит, когда говорит, что ИП смогут отправлять декларацию по УСН, НДПИ, сведения о полученных разрешениях на добычу (вылов) водных биологических ресурсов и суммах сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов, которые подлежат уплате в виде разового и регулярных взносов, через личный кабинет на сайте налоговой.
Перечень отчетов, которые можно будет отправлять новым способом, будут расширять. Но квалифицированная электронная подпись ИП обязательно нужна — только ей можно заверить отчеты. А вот сформировать их можно в любой программе, например, в бесплатном Налогоплательщике ЮЛ.
Ты не пройдешь!
Если в уведомлении по ЕНП, которое подается по налогу на УСН, указать сумму больше, чем предусмотрено контрольными соотношениями, то уведомление не будет принято.
На УСН существуют лимиты доходов, если их немного превысить, придется платить повышенную ставку налога, а если намного — слетите с упрощенки на ОСНО. Вот на основании этих лимитов и считают контрольные соотношения.
Представьте: ваши сотрудники все успевают и никогда не теряют документы. Сказка? Нет
Каждый день ваша компания создает, получает, подшивает, переправляет море бумаг: от служебных записок и заявок на закупку товаров до договоров с клиентами и партнерами. Руководство тратит сотни тысяч в год на канцелярию, документы теряются, рабочие процессы тормозят или просто не работают. А если нагрянула проверка? Аврал во всех отделах и нервный срыв у руководства.
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Если пришла повестка
Как быть бухгалтеру, если сотрудника призывают в армию. В организацию может прийти повестка, которую нужно вручить и зафиксировать этот факт, а еще уходящего в армию работника надо уволить. В отличие от трудового договора с мобилизованным, договор с призывником не приостанавливают.
В статье мы еще напомнили, кого призывать не будут и как именно вручить повестку, чтобы не получить штраф от военкомата.
Расширили реестр отечественного ПО
За последние несколько лет в реестре стало в 2,5 раза больше продуктов. Благодаря поддержке и проекту по импортозамещению промышленного и общесистемного софта, уже сейчас разработчики заняты созданием почти двухсот новых проектов.
Если вы заняты разработкой, стоит позаботиться о защите своей интеллектуальной собственности, иначе вы рискуете остаться без наработок, в которые вложили и деньги, и силы.
Что нельзя делать с премиями
Директор часто считает, что может лишить премии сотрудника, если тот совершил какой-то проступок. Например, часто опаздывал и у него есть дисцплинарное взыскание. Но это не так.
Конституционный суд решил, что снижать размер премии на том основании, что у работника есть нарушения трудовой дисциплины, нельзя. В ближайшее время соответствующие поправки внесут в ТК, а кадровикам уже пора позаботиться об изменении локальных актов.
А еще нельзя лишать премии на какой-то продолжительный период времени. Например, у сотрудника есть дисциплинарное взыскание и его лишают премии на весь год — так делать недопустимо.
МЧС будет сторожить Wildberries
Сотрудники МЧС будут дежурить на складах компании, чтобы следить за пожарной безопасностью. Также было увеличено количество огнетушителей на всех складских объектах.
В комментариях удивляются — как присутствие мчс-ников может спасти от пожара и почему вообще они там будут дежурить.
13 января на складе компании в Шушарах произошел масштабный пожар, в результате которого Wildberries получила миллиардные убытки. Ей пришлось компенсировать продавцам сгоревший товар.
Маркетплейсы — это сегмент, в котором вращаются огромные средства. Практически любой бизнес, занимающийся продажей любого товара, может выйти на площадку и начать продавать, хоть завтра. Но такому бизнесу отчаянно нужен бухгалтер, который не даст ему прогореть.
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Контрольные соотношения по НДФЛ — помогаем разобраться
Во-первых, налоговики замучили бухгалтеров требованиями по РСВ и 6-НДФЛ. Смириться с тем, что эти отчеты больше не проверяются по межотчетным контрольным соотношениям, они не могут. В требованиях просят пояснить расхождения в суммах дохода.
Подсказываем, на что сослаться в ответе. Игнорировать требование не стоит — из-за этого могут даже заблокировать счет.
Во-вторых, в контрольных соотношениях по уведомлениям по ЕНП прописано, когда можно подавать уведомления с отрицательными суммами. Такое право дано по налогу на УСН и по НДФЛ. Мы рассказали, когда допустимы отрицательные суммы и для каких кодов периодов. Будьте внимательны!
Спасибо, что дочитали выпуск № 1617 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете здесь.
Ваша отчаянно контролирует соотношение коньяка в кофе редакция
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