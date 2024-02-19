Шок-контент: бухгалтеры сравнили количество отчетов до и после ЕНС. За месяцы без дохода тоже положен вычет. Бухсленг пугает работников. 🤐«Ночной бухгалтер» №1624

Это мы сейчас цитируем комментарий под постом Трибуны, где привели таблицу с соотношением количества отчетов в 2022 / 2023 / 2024 годах. Даже редакция «Клерка» немного в шоке от цифр.

Например, у ИП без работников на УСН в 2022 году был один отчет (декларация на УСН), а в 2024 — 4.

У ООО на УСН в 2022 году — 28 отчетов, а в 2024 — 74!

Чувствуете атмосферу благодарности к ФНС, которая упростила нам работу? А бухгалтеры в комментариях еще и просят обновить список.