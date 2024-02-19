Обзоры для бухгалтера

Шок-контент: бухгалтеры сравнили количество отчетов до и после ЕНС. За месяцы без дохода тоже положен вычет. Бухсленг пугает работников. 🤐«Ночной бухгалтер» №1624

Как «уменьшилось» количество отчетов после введения системы ЕНС посчитали в Трибуне. Комично, но хуже всего, видимо, приходится упрощенцам. Если в какие-то месяцы вам не платили доход, а потом выдали за несколько месяцев сразу, то стандартный вычет надо предоставить за все время. Бухгалтерский сленг стал для нас привычным, а других он может даже напугать.

Плачу, подтирая слезы отчетами

Это мы сейчас цитируем комментарий под постом Трибуны, где привели таблицу с соотношением количества отчетов в 2022 / 2023 / 2024 годах. Даже редакция «Клерка» немного в шоке от цифр.

Например, у ИП без работников на УСН в 2022 году был один отчет (декларация на УСН), а в 2024 — 4.

У ООО на УСН в 2022 году — 28 отчетов, а в 2024 — 74!

Чувствуете атмосферу благодарности к ФНС, которая упростила нам работу? А бухгалтеры в комментариях еще и просят обновить список.

Вычет положен

Если в январе и феврале работник не получает зарплату, а потом в марте ему платят за два месяца сразу, то вычет за них тоже надо предоставить. Причем, если сумма выплаченного дохода сразу превысила лимит (для стандартных вычетов на детей это 350 000 рублей), то за те месяцы, когда доход не превышал лимита, надо дать вычеты. Пример смотрите здесь.

Вы о чем это?

Бухгалтеры привыкли общаться на своем языке, если заглянуть в бухгалтерию в неудачное время, можно услышать интригующие слова вроде «шлепнуть». Причем бухгалтеры вовсе не садо-мазо занимаются (если не вспоминать про отчеты), а просто текущими делами.

Почитайте, почему Юрий Петрович — работник автобазы, испугался двух бухгалтеров, которые всего лишь готовились к годовой отчетности.

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В 2023 году в России было зафиксировано почти 400 тыс. DDoS-атак.

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Ваша сколько, сколько отчетов на УСН?! редакция

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