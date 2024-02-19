Шок-контент: бухгалтеры сравнили количество отчетов до и после ЕНС. За месяцы без дохода тоже положен вычет. Бухсленг пугает работников. 🤐«Ночной бухгалтер» №1624

Плачу, подтирая слезы отчетами
Это мы сейчас цитируем комментарий под постом Трибуны, где привели таблицу с соотношением количества отчетов в 2022 / 2023 / 2024 годах. Даже редакция «Клерка» немного в шоке от цифр.
Например, у ИП без работников на УСН в 2022 году был один отчет (декларация на УСН), а в 2024 — 4.
У ООО на УСН в 2022 году — 28 отчетов, а в 2024 — 74!
Чувствуете атмосферу благодарности к ФНС, которая упростила нам работу? А бухгалтеры в комментариях еще и просят обновить список.
Вычет положен
Если в январе и феврале работник не получает зарплату, а потом в марте ему платят за два месяца сразу, то вычет за них тоже надо предоставить. Причем, если сумма выплаченного дохода сразу превысила лимит (для стандартных вычетов на детей это 350 000 рублей), то за те месяцы, когда доход не превышал лимита, надо дать вычеты. Пример смотрите здесь.
Вы о чем это?
Бухгалтеры привыкли общаться на своем языке, если заглянуть в бухгалтерию в неудачное время, можно услышать интригующие слова вроде «шлепнуть». Причем бухгалтеры вовсе не садо-мазо занимаются (если не вспоминать про отчеты), а просто текущими делами.
Почитайте, почему Юрий Петрович — работник автобазы, испугался двух бухгалтеров, которые всего лишь готовились к годовой отчетности.
Завис сайт или напали хакеры: первые признаки настоящей DoS-атаки
В 2023 году в России было зафиксировано почти 400 тыс. DDoS-атак.
Эксперты предупреждают, что в 2024 году число нападений будет только расти. Для того, чтобы не стать жертвой атаки, нужно иметь прочную систему безопасности данных. Убедитесь, что вашей компании ничего не угрожает с помощью консультантов DAS Group.
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Не забывайте про персональные данные
В Трибуне вышел полезный пост про персданные. Автор не только напоминает, когда и почему нужно их собирать и как уведомить об этом сотрудника, а еще прикладывает бланк уведомления — пользуйтесь.
Три подсказки бухгалтеру
Для бухгалтера и кадровика: когда сдавать ЕФС-1 на беременных и будущих пенсионеров.
Для бухгалтера ИП: ИП на УСН может учитывать расходы, даже если оплата идет с личной карты.
Для бухгалтера, работающего с ВЭД: Что такое Инкотермс и как в нем разобраться.
А еще сегодня на «Клерке» вышло сразу два крутых интервью. Об изнанке КЭДО и о том, почему стоит задуматься об электронных кадрах уже сейчас рассказал Денис Куликов, генеральный директор компании-создателя сервиса Easy Docs.
О том, как идти с позитивом по жизни, хорошо разбираться в управленческом учете и получать любовь аудитории от блога на «Клерке», рассказал главный мозгонапрягатель бухгалтеров Владислав Савушкин.
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Ваша сколько, сколько отчетов на УСН?! редакция
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