Обзоры для бухгалтера

Требование от ФНС? Помогут Таро и заповеди бухгалтера. Схема или модель — нюансы налоговой оптимизации. Банки ходят по домам. 🃏«Ночной бухгалтер» №1625

Как не впасть в уныние, когда требования от налоговиков так и сыплются? Погадайте на картах, почитайте заповеди бухгалтера и расслабьтесь. Между ними тонкая грань, но ее нужно понимать, чтобы потом вас не обвинили в нарушении закона — учимся отличать схематоз от модели оптимизации. Банки по-новому борются с мошенниками — проводят беседы с клиентами на дому.

Доступ к базе онлайн-курсов и вебинаров с подпиской Клерк.Премиум

Клерк.Премиум — это комплекс полезных материалов, которые пригодятся каждому бухгалтеру.

В подписке Клерк.Премиум вы найдете огромную библиотеку по разным областям знаний: налоговые проверки, отчетность, кадры, ВЭД, госзакупки, 1С, работа на аутсорсе, личный бренд бухгалтера, самые нужные функции Excel и т. д.

Подписка — это онлайн-курсы, пополняемая база вебинаров, разборы нововведений (вы можете читать готовые разборы или заказать свой собственный главному редактору). Все новые экспертные статьи, онлайн-курсы и вебинары, которые будут выходить во время действия подписки, будут вам доступны без дополнительной оплаты.

Сейчас вы можете оформить подписку со скидкой 50% за 9 900 рублей вместо 19 800 рублей и подарком, курсом повышения квалификации «Годовая бухгалтерская отчетность 2024: практикум по всем формам» с удостоверением ФИС ФРДО, чтобы вы сдали отчетность без ошибок и штрафов!

Купить подписку

О, да у вас Колесница…

Гадание на Таро — это уж не такой и мистический способ узнать, что делать с требованием из ФНС. Смех смехом, но в бизнес-среде обращаться с гадалкам, чтобы узнать «чем сердце успокоится» — это норма.

Один из самых нетривиальных блогов для бухгалтеров Бухгалтерия ада слушает опубликовал пост о заповедях бухгалтера. Предлагают назначить нам богом — Баланс, а Сатаной — Налоговый кодекс. Восемь заповедей уже готовы, а еще две надо придумать.

Ну вот вам пара заповедей, для затравочки:

Главное не перепутать

Если вы, например, используете пониженную ставку налога на УСН, потому что она действует в вашем регионе для вашего вида деятельности — это законная налоговая оптимизация. Если дробите бизнес на десяток ИП для того, чтобы каждый из них работал на УСН, а весь бизнес в целом не платил НДС и налог на прибыль, то это уже схематоз.

Причем банальные схемы ФНС давно известны, а бизнес все никак не остановится и продолжает их применять. Как налоговики легко отличают одно от другого — читайте тут.

Откройте, это банк!

Банкиры отчаялись убеждать граждан не отдавать деньги мошенникам. Они перепробовали все — смс-ки с предупреждениями, разъяснительные плакаты в отделениях, предупреждающие ролики в интернете и по тв, даже блокировали платежи. Теперь они действуют более решительно и настойчиво — отправляют своих представителей на дом к потенциальной жертве мошенников и убеждают не совершать перевод.

Такую практику уже внедрил банк Тинькофф. Представитель приходит домой, включает человеку записи таких же бесед или показывает диалоги в соцсетях, чтобы доказать, что злоумышленники действуют по одним и тем же схемам со многими людьми.

Остается надеется, что мошенники не решат тоже ходить по домам и представляться сотрудниками банков…

Как защитить IT?

В защите нуждаются не только люди, но и технологии, программы и другие интеллектуальные активы. Защита авторских и интеллектуальных прав — это сложный процесс. Лучше сразу правильно оформить права, чем потом мучительно долго бороться в суде и тратить сотни тысяч рублей, если не миллионы на доказательства.

О том, как IT-бизнесу защититься от посягательств на свою собственность, расскажет эксперт на вебинаре 20 февраля в 11.00 мск.

Записаться

Поменяли адрес? Меняйте и ставку налога

Для УСН действует правило — применять нужно ту ставку УСН, которая установлена для бизнеса на 31 декабря. Если в течение года организация поменяла «прописку» и в новом регионе действует другая ставка, то нужно применять именно ее.

Приятности для бухгалтера

Вечер пятницы — время отдохнуть и подумать о чем-то приятном. Например, о том, что поесть. Обсуждают сегодняшнем посте Что ест бухгалтер различия между макаронами и пастой.

Традиционный мозгонапрягатель предлагает нам вспомнить школьные годы и заняться математикой — нужно решить задачку про возраст корабля.

А еще можно бесплатно попробовать и оценить удобство СЭД — системы электронного документооборота. Давно уже пора упорядочить работу с документами, чтобы не терять первичку и точно знать, кто отвечает, если каких-то документов нет, а уже пора сдавать декларацию по НДС.

На заметку

Для трудоголиков, три важных новости дня, которые вы могли пропустить:

Спасибо, что дочитали выпуск № 1625 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

Ваша утомленная зимой редакция

Начать дискуссию

Отчеты по прослеживаемости

Какие операции нужно включать в отчет по прослеживаемости бизнесу на УСН

Компании и ИП, которые не являются плательщиками НДС, подают отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости.

25

Календарь вебинаров

21
Лучшие спикеры, новый каждый день
Фиксированные взносы ИП

Полный обзор для ИП по фиксированным взносам за 2024 год: сколько и как платить, как уменьшать налоги

Фиксированные взносы в 2024 году – 49 500 рублей +1% с дохода свыше 300 тыс. рублей. Рассказываем, как считать, когда платить и как.

Полный обзор для ИП по фиксированным взносам за 2024 год: сколько и как платить, как уменьшать налоги
68
Обзоры для бухгалтера

💡Нужен ли чек при займе, лизинг авто в учете по шагам, отчетность НКО и казначейские счета: разборы от экспертов по вашему заказу

Каждый пользователь Клерк.Премиума может заказать нашим экспертам разбор своей проблемной ситуации. Смотрите, какие материалы мы подготовили по просьбам наших подписчиков.

42

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Обзоры для бухгалтера

Как заполнить персонифицированные сведения в 1С, доначисления за серую зарплату, изменения в валютном регулировании-2024. Дайджест разборов

Подготовили для вас обзор экспертных материалов за неделю. Забирайте в закладки!

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
11
Бесплатно с Налоговые споры

Могут ли доначислить налоги на основании свидетельских показаний в 2024 году

Налоговики вправе вызвать для дачи свидетельских показаний любых лиц, осведомленных об обстоятельствах, которые имеют значение для налогового контроля. Но сами по себе свидетельские показания мало что доказывают, и арбитражные суды не всегда принимают их по налоговым спорам. Разберем, когда суды встают на сторону налогоплательщика.

Могут ли доначислить налоги на основании свидетельских показаний в 2024 году
43
УСН

Как считать УСН–налог по году, если фирма переехала в регион с пониженной ставкой

Компания на УСН, сменившая место регистрации и своей деятельности, уплачивает налог по ставке, которая установлена в регионе переезда и сдает декларацию по новому месту учета. Сменить налоговую для сдачи отчетности нужно после того, как в ЕГРЮЛ будут внесены новые данные об адресе.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
15

Онлайн-курсы

45
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
НДФЛ

ЛДПР снова предлагают отменить НДФЛ для доходов меньше 30 тысяч в месяц

Меньше 27 тысяч рублей получают 53,7% населения страны. Депутаты считают, что при таких доходах взимать налог в размере 13% — это бесчеловечно.

3
76
Маркетплейсы

Как продавцам избежать кассового разрыва

Бывает, что продавец вроде бы все просчитал и должен закрыть месяц с положительным балансом, но в нужный момент не хватает денег на зарплаты работникам или новую партию товара. В таком случае говорят, что у магазина кассовый разрыв. Рассказываем, почему он возникает и как решить проблему.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
24
Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: газеты и журналы вернутся в сетевые магазины, АвтоВАЗ выпустит три новые модели, а цены на «вторичку» снизятся

Подготовили в конце рабочего дня для вас дайджест с событиями, которые вы могли пропустить из-за рабочей рутины. Все, о чем говорили сегодня в сети, в одной подборке.

3
78
Логотип Клерк
Клерк

Три абсолютных показателя устойчивости предприятия и как их посчитать

Для долгосрочного планирования необходимо постоянно контролировать состояние бизнеса, чтобы понимать, какие ресурсы у него есть — на что он может рассчитывать, а где появляются проблемы. Помочь в прогнозирование могут показатели устойчивости, а как их определить — разбираемся в статье.

Три абсолютных показателя устойчивости предприятия и как их посчитать
64
Зарплата

Второй аванс по заработной плате в 1С:ЗУП ред. 3.1

В деятельности организаций и ИП могут быть ситуации, когда нужно выплатить несколько авансов по заработной плате сотруднику.

Иллюстрация: George Milton/pexels
20
Бухгалтеры

Бухгалтеры обсуждают, как как отмена платежек уменьшила бухгалтеру нагрузку

В рамках борьбы с большим числом платежек бизнесу придумали много новых форм и сроков отчетности. В конечном итоге число сдаваемых в разные госорганы отчетов выросло кратно.

1
142

Разборы законов

1 170
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Инвестиции

Больше 100 тысяч человек принимают участие в программе долгосрочных сбережений

Программа долгосрочных сбережений начала действовать с 1 января, чтобы в ней участвовать нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом.

1
49
Логотип Клерк
Клерк
Обзоры для бухгалтера

Бухгалтеров увольняют из-за НДС. БухТуб пошел в народ! Оцените наш новый формат

Уволить бухгалтерию, чтобы сэкономить НДС, как устроиться на работу, ничего не делать и получать деньги, как не спалить вычет по взносам — горячая подборка новостей. И это не всё! Встречайте новый формат выпуска: БухТуб вышел на улицу и спросил людей, что такое ЕНС. Угадайте, сколько правильных ответов мы получили?

62
Логотип proffnalog
proffnalog
Судебная практика по налоговым спорам

Возможно ли узаконить взаимоотношения с фирмой-однодневкой через гражданско-правовой спор в суде. Позиция ВС

Решение суда по гражданско-правовому спору, не может иметь преюдициального значения при разрешении вопроса о фактах, связанных с оценкой действий налогоплательщика при уплате налогов. Что скажет Верховный суд РФ.

21
Кредитование

Займ в микрофинансовой организации VS банковский кредит. Что нужно знать обывателю

Обширная реклама услуг банков и МФО, удобство пользования и быстрота оформления делают продукт популярным у россиян. Расскажем, в чем разница займов в банках и микрокредитных организациях и на что следует обращать внимание при выборе формы кредитования, чтобы обезопасить себя от крайне невыгодных условий. 

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
44
Общество

Учреждения дополнительного образования смогут выдавать электронные дипломы и аттестаты

В эксперименте по выдаче цифровых документов об образовании будут принимать участие учреждения дополнительного образования. Пока ведутся тесты, дипломы и аттестаты не будут иметь юридической силы.

40
Логотип QRService
QRService
Система быстрых платежей

СБП для бизнеса 2024: как настроить прием платежей по QR-коду

Предприниматели, которые принимают оплату по СБП, экономят на комиссии банка и могут распоряжаться средствами сразу же, как только покупатель перевел оплату за товары и услуги. Расскажем, как настроить прием платежей по QR-коду для разных видов бизнеса.

СБП для бизнеса 2024: как настроить прием платежей по QR-коду
56

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Обзоры для бухгалтера

🌹 Бухгалтерам приготовили новую форму 6-НДФЛ и новые отчеты в ЦЗН. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные новости прошлой недели, которые вы могли пропустить.

91
Госзакупки

Госзакупки у малого и среднего бизнеса выросли до рекордных 8 трлн рублей

Государственные компании на 13,5% увеличили объемы закупок у МСП-поставщиков.

36