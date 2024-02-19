Требование от ФНС? Помогут Таро и заповеди бухгалтера. Схема или модель — нюансы налоговой оптимизации. Банки ходят по домам. 🃏«Ночной бухгалтер» №1625

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О, да у вас Колесница…
Гадание на Таро — это уж не такой и мистический способ узнать, что делать с требованием из ФНС. Смех смехом, но в бизнес-среде обращаться с гадалкам, чтобы узнать «чем сердце успокоится» — это норма.
Один из самых нетривиальных блогов для бухгалтеров Бухгалтерия ада слушает опубликовал пост о заповедях бухгалтера. Предлагают назначить нам богом — Баланс, а Сатаной — Налоговый кодекс. Восемь заповедей уже готовы, а еще две надо придумать.
Ну вот вам пара заповедей, для затравочки:
Главное не перепутать
Если вы, например, используете пониженную ставку налога на УСН, потому что она действует в вашем регионе для вашего вида деятельности — это законная налоговая оптимизация. Если дробите бизнес на десяток ИП для того, чтобы каждый из них работал на УСН, а весь бизнес в целом не платил НДС и налог на прибыль, то это уже схематоз.
Причем банальные схемы ФНС давно известны, а бизнес все никак не остановится и продолжает их применять. Как налоговики легко отличают одно от другого — читайте тут.
Откройте, это банк!
Банкиры отчаялись убеждать граждан не отдавать деньги мошенникам. Они перепробовали все — смс-ки с предупреждениями, разъяснительные плакаты в отделениях, предупреждающие ролики в интернете и по тв, даже блокировали платежи. Теперь они действуют более решительно и настойчиво — отправляют своих представителей на дом к потенциальной жертве мошенников и убеждают не совершать перевод.
Такую практику уже внедрил банк Тинькофф. Представитель приходит домой, включает человеку записи таких же бесед или показывает диалоги в соцсетях, чтобы доказать, что злоумышленники действуют по одним и тем же схемам со многими людьми.
Остается надеется, что мошенники не решат тоже ходить по домам и представляться сотрудниками банков…
Как защитить IT?
В защите нуждаются не только люди, но и технологии, программы и другие интеллектуальные активы. Защита авторских и интеллектуальных прав — это сложный процесс. Лучше сразу правильно оформить права, чем потом мучительно долго бороться в суде и тратить сотни тысяч рублей, если не миллионы на доказательства.
О том, как IT-бизнесу защититься от посягательств на свою собственность, расскажет эксперт на вебинаре 20 февраля в 11.00 мск.
Поменяли адрес? Меняйте и ставку налога
Для УСН действует правило — применять нужно ту ставку УСН, которая установлена для бизнеса на 31 декабря. Если в течение года организация поменяла «прописку» и в новом регионе действует другая ставка, то нужно применять именно ее.
Приятности для бухгалтера
Вечер пятницы — время отдохнуть и подумать о чем-то приятном. Например, о том, что поесть. Обсуждают сегодняшнем посте Что ест бухгалтер различия между макаронами и пастой.
Традиционный мозгонапрягатель предлагает нам вспомнить школьные годы и заняться математикой — нужно решить задачку про возраст корабля.
А еще можно бесплатно попробовать и оценить удобство СЭД — системы электронного документооборота. Давно уже пора упорядочить работу с документами, чтобы не терять первичку и точно знать, кто отвечает, если каких-то документов нет, а уже пора сдавать декларацию по НДС.
На заметку
Для трудоголиков, три важных новости дня, которые вы могли пропустить:
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