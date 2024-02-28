Что бухгалтеры дарят мужчинам на 23 февраля. «Ночной бухгалтер» №1629

Носки, пена для бритья...это все не для дам-бухгалтеров. Они поздравляют своих мужчин куда как креативнее.

Сегодня в выпуске:

Лучшие подарки на 23 февраля по мнению мужчин и …что им подарят в реальности.

Перевозчики будут передавать личные данные пассажиров в единую информационную базу.

SAP разрешили в России.

Блиновской чуть скостили задолженность перед ФНС.

Что там с «Точкой» — расследование от наших блогеров.

Война с борщевиком — власти взялись за него всерьез.

Пятничные развлекушки с мозгонапрягателем.

Подарки для настоящих мужчин

Шеф-редактор Трибуны устроила опрос мужчинам в возрасте от 5 до 57 лет и выяснила, что же они хотят получить на праздник.

Между прочим вкусы с возрастом у них не особенно меняются ;)

Например, мужчины и мальчишки будут рады получить приставку PlayStation, XBox, Nintendo и видеоигры к ним, световой меч (неожиданно), смартфон. Дети еще не откажутся от лего, домашнего любимца или похода в игровой центр.

А вот взрослые дяди также предпочтут день отдыха без забот (ну это не только их мечта), гаджеты: умную колонку, смарт часы, ноутбук, планшет, смартфон, конечно, аксессуары для рыбалки.

Теперь посмотрим, чем же поздравляют своих мужчин женщины-бухгалтеры (и не только).

А еще женщины рассказывают, как выкручивались, когда работали в коллективе, где было ооочень много мужчин (на всех подарков не напокупаешь).

А вы что подарили?

Персданные уже не такие и личные

Перевозчики на воздушном, водном и железнодорожном транспорте, а также автотранспорте при междугородном и международном сообщении будут передавать данные пассажиров (о банковских картах, IP-адресах, телефонах, адресах электронной почты и пароли учетных записей) в единую информационную систему (ЕГИС ОТБ).

SAP вернется

Германия разрешила экспортировать в РФ немецкое программное обеспечение до 31 марта 2025 года. ПО SAP использовалось в половине крупных компании РФ, большой бизнес вынужден был срочно переходить на отечественные решения после введения санкций и ухода компании-разрабочика из России.

Долг Блиновской сократили, но не на много

Недоимка в бюджет блогера и ведущей марафонов успеха Елены Блиновской достигала 918 млн рублей. Долг пересчитали и теперь дива должна ФНС 906 млн. Легче, конечно, не стало.

Раздвоение «Точки»

В блогах пользователей Виктория Хорцева провела целое расследование, связанное с Банком «Точка» и Банком КИВИ. Больше всего волновал вопрос — отобрали ли у банка лицензию и у какого именно? С КИВИ было понятно — ЦБ лицензию забрал. А что с «Точкой».

Оказалось, что банков «Точка» несколько. Цитируем автора:

Лицензию отозвали у КИВИ банка. Это головная организация, у которой есть филиал, который называется Точка Банк. Таким образом, если у вашего счета в Точке в реквизитах написано Филиал Точка Банк КИВИ Банк (АО) — примите наши сочувствие и теплоту и проходите прямиком в Агентство по Страхованию Вкладов. Там вам вернут до 1’400’000₽. А если в реквизитах вашего счета в Точке написано ООО Банк Точка — то поздравляем, это, хоть и аффилированное, но абсолютно независимое юридическое лицо и у него лицензию не отозвали (по состоянию на сейчас).

За борщевик в ответе

Не дает это растение покою властям. Депутаты приняли решение бороться с ним на федеральном уровне и собираются обязать владельцев участков отвечать за охрану земель от вредителя.

За нарушения будут штрафовать: юридических лиц — от 150 тысяч до 1 миллиона рублей, должностных лиц — до 20 до 50 тысяч рублей, физических лиц — от 2 тысяч до 5 тысяч рублей.

Почти что пятница

Это как в прогнозе погоды… сегодня -10, но ощущается, как -40. А у нас — сегодня четверг, но ощущается, как пятница. Поэтому традиционный пятничный мозгонапрягатель вышел именно сегодня. Предлагаем задействовать нейроны и решить ряд примеров — в них разные числа, но при манипуляции с ними и правильной расстановке знаков в результате всегда должно получаться число шесть. Дерзайте!

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Ваша поздравляет всех мужчин, независимо от возраста и профессии с наступающим праздником 💗 редакция