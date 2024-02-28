ТОП пять проблемных отчетов у бухгалтеров с начала 2024 года. «Ночной бухгалтер» №1630

Сегодня в выпуске:
В каких отчетах и какие именно проблемы возникают у бухгалтеров. И не забудьте сегодня отчитаться (список отчетов).
Хотят увеличить лимиты суточных…для избранных.
За призывниками будут сохранять рабочие места.
Меняются правила по накопительной пенсии и ее единовременной выплате.
Фунт лиха: пять самых частых проблем с отчетами у бухгалтеров
Разбили все проблемы по типам отчетов и даем вам подсказки, как их избежать.
Уведомления
По ним вопросы в чатах, на форуме и нашим экспертам в Клерк.Консультациях сыплются каждый день. Чаще всего путаются в новых сроках по НДФЛ. Вот вам шпаргалка с табличкой со сроками подачи уведомлений и сроком уплаты.
Еще бухгалтеры не понимают подавать ли уведомление с налогом по УСН за год или только декларацию. Вот вам ответ — подавать уведомление не нужно.
Несмотря на то, что уведомления сдаем еще с 2023 года, до сих пор бухгалтеры спрашивают — подавать ли отдельные уведомления по каждому налогу и взносам или можно включить их в одно (по срокам, разумеется). Например, в уведомление 26 февраля 2024 года включить сразу и взносы за январь, и НДФЛ с 1 по 22 января, или подавать два разных уведомления.
Ответ — можно в одно уведомление включать сразу несколько налогов. Но и сдавать отдельные уведомления тоже никто не запрещает.
Также много вопросов о корректировке уведомлений. Главные правила:
Новое уведомление с верными реквизитами надо сдать только в отношении обязанности, по которой допущена ошибка (если в уведомлении было указано несколько налогов, выбираете только тот, что с ошибкой): повторите данные ошибочной строки, а в сумме укажите ноль, а верные данные приведите в новой строке.
Если неверно указана сумма обязанности, то уведомление представляется с теми же реквизитами, нос верной суммой.
Существуют также отрицательные уведомления — читайте о них тут. Все самое важное, что надо знать о ЕНП и ЕНС в 2024 году, в большом обзоре «Клерка».
6-НДФЛ
Чаще всего бухгалтеры говорят, что отчет сложно корректно сформировать даже в программе. Поэтому самая большая проблема — ручное заполнение.
Бухгалтеры также путались в форме отчета — ее умудрились поменять несколько раз. За 2023 год сдаем отчет по форме из приказа ЕД-7-11/753@ от 15.10.20 в редакции 29.09.2022 г. А за 1 квартал отчитываться можно аж по двум формам, в зависимости от того, когда будете сдавать отчет — подробности тут. Все формы 6-НДФЛ и инструкции по заполнению найдете здесь.
Вишенка на торте — налоговики сравнивают уведомления по НДФЛ и расчеты 6-НДФЛ и рассылают требования. Мы рассказывали об этом в одном из недавних выпусков «Ночного бухгалтера».
РСВ
Уже классическая ошибка — бухгалтер сдавал отчет без льготы по тарифу взносов для малых предприятий весь год и теперь хочет сдать корректировки. Но тут есть одна важная «засада». Исправить придется не один вид отчетности. Вот, например, коллега напоминает бухгалтеру, что ему придется уточнить и декларацию по УСН или налогу на прибыль, потому что изменятся расходы на взносы.
Бухгалтеры также предпочитают перестраховаться и подают персонифицированные сведения за последний месяц квартала (79% по данным нашего опроса), хотя это не требуется — все данные будут в РСВ. Это не ошибка, но лишняя работа.
ЕФС-1
Больше всего споров вызывали новые правила подачи данных о стаже за год. Теперь их нужно показывать по работникам, у которых есть «отклонения», например, работа в районах Крайнего Севера или отпуск по уходу за ребенком. Бухгалтеры, как и в случае с перссведениями за последний месяц квартала, поделились на два лагеря — одни сдали стаж по всем, другие только по «отклонистам». Интересно, что и позиции СФР на местах отличались.А как у вас отразились сведения о стаже в лицевом счете? Корректно?
Отчеты маркетплейсов
Забавно, но мы решили включить их в ТОП. Слишком часто вопросы про отчеты маркетплейсов стали мелькать в наших телеграм-каналах. Просто бухгалтеров, работающих с селлерами, становится все больше, а вот со спецификой работы с площадками не все разобрались.
Видимо не только в бухгалтерской и налоговой отчетности все стремительно меняется.
А еще площадки любят «зажать» часть первички.
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Напоминалочка
Кстати, про отчеты. Сегодня их как раз нужно сдать. Вот какие отчеты нужно сдать бухгалтеру до 26 февраля:
6-НДФЛ за 2023 год;
уведомление по ЕНП на НДФЛ за период с 01.02.2024 по 22.02.2024;
уведомление по ЕНП на страховые взносы за январь;
уведомление по ЕНП на налог на имущество за 2023 год (по кадастровой стоимости);
уведомление по ЕНП на транспортный налог за 2023 год;
уведомление по ЕНП на земельный налог за 2023 год;
персонифицированные сведения за январь;
подраздел 1.1 ЕФС-1 на кадровые мероприятия в январе (переводы, пролонгация трудового договора и т. д.).
Вырастут суточные у транспортников
Президент поручил увеличить размер суточных для тех, у кого работа носит разъездной характер. Водители жалуются, что 700 рублей — необлагаемый лимит, слишком маленький для них, ведь те же обеды в пути обходятся минимум в 500 рублей.
Призывникам сохранят место работы на время службы
Сейчас призывников по ТК увольняют, а согласно новому законопроекту за ними будут сохранять рабочие места, по аналогии с мобилизованными.
Вот если работник вернется, но после дембеля не выйдет на работу в течение двух недель, то его можно будет уволить.
Как будут выплачивать накопительную пенсию
Изменяют правила по выплатам из накопительной пенсии. Получить ее можно двумя способами — в виде прибавки к обычной пенсии (страховой) или единовременно, при соблюдении определенных условий.
Единовременную выплату сейчас можно получить, если размер накопительной пенсии – менее 5% от размера страховой пенсии. По новым правилам выплата будет производиться при условии, что размер накопительной пенсии меньше 10% от прожиточного минимума пенсионера.
Примеры расчетов ищите тут.
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Ваша радуется, что только пишет про отчеты, но не сдает редакция
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