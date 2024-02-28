Обзоры для бухгалтера

ТОП пять проблемных отчетов у бухгалтеров с начала 2024 года. «Ночной бухгалтер» №1630

Не успел начаться год, а бухгалтерам уже пришлось перестроиться в работе с отчетностью, например, по-новому подавать уведомления по НДФЛ. Из-за того, что приходится параллельно с текучкой следить за изменениями и через день практически что-то сдавать, возникают ошибки, а еще и ФНС не дает продохнуть. Собрали топ самых-самых бесячих отчетов.
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ТОП пять проблемных отчетов у бухгалтеров с начала 2024 года. «Ночной бухгалтер» №1630
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Сегодня в выпуске:

  • В каких отчетах и какие именно проблемы возникают у бухгалтеров. И не забудьте сегодня отчитаться (список отчетов).

  • Хотят увеличить лимиты суточных…для избранных.

  • За призывниками будут сохранять рабочие места.

  • Меняются правила по накопительной пенсии и ее единовременной выплате.

Фунт лиха: пять самых частых проблем с отчетами у бухгалтеров

Разбили все проблемы по типам отчетов и даем вам подсказки, как их избежать.

Уведомления

По ним вопросы в чатах, на форуме и нашим экспертам в Клерк.Консультациях сыплются каждый день. Чаще всего путаются в новых сроках по НДФЛ. Вот вам шпаргалка с табличкой со сроками подачи уведомлений и сроком уплаты.

Еще бухгалтеры не понимают подавать ли уведомление с налогом по УСН за год или только декларацию. Вот вам ответ — подавать уведомление не нужно.

Несмотря на то, что уведомления сдаем еще с 2023 года, до сих пор бухгалтеры спрашивают — подавать ли отдельные уведомления по каждому налогу и взносам или можно включить их в одно (по срокам, разумеется). Например, в уведомление 26 февраля 2024 года включить сразу и взносы за январь, и НДФЛ с 1 по 22 января, или подавать два разных уведомления.

Ответ — можно в одно уведомление включать сразу несколько налогов. Но и сдавать отдельные уведомления тоже никто не запрещает.

Также много вопросов о корректировке уведомлений. Главные правила:

  • Новое уведомление с верными реквизитами надо сдать только в отношении обязанности, по которой допущена ошибка (если в уведомлении было указано несколько налогов, выбираете только тот, что с ошибкой): повторите данные ошибочной строки, а в сумме укажите ноль, а верные данные приведите в новой строке.

  • Если неверно указана сумма обязанности, то уведомление представляется с теми же реквизитами, нос верной суммой.

Существуют также отрицательные уведомления — читайте о них тут. Все самое важное, что надо знать о ЕНП и ЕНС в 2024 году, в большом обзоре «Клерка».

6-НДФЛ

Чаще всего бухгалтеры говорят, что отчет сложно корректно сформировать даже в программе. Поэтому самая большая проблема — ручное заполнение.

Бухгалтеры также путались в форме отчета — ее умудрились поменять несколько раз. За 2023 год сдаем отчет по форме из приказа ЕД-7-11/753@ от 15.10.20 в редакции 29.09.2022 г. А за 1 квартал отчитываться можно аж по двум формам, в зависимости от того, когда будете сдавать отчет — подробности тут. Все формы 6-НДФЛ и инструкции по заполнению найдете здесь.

Вишенка на торте — налоговики сравнивают уведомления по НДФЛ и расчеты 6-НДФЛ и рассылают требования. Мы рассказывали об этом в одном из недавних выпусков «Ночного бухгалтера».

РСВ

Уже классическая ошибка — бухгалтер сдавал отчет без льготы по тарифу взносов для малых предприятий весь год и теперь хочет сдать корректировки. Но тут есть одна важная «засада». Исправить придется не один вид отчетности. Вот, например, коллега напоминает бухгалтеру, что ему придется уточнить и декларацию по УСН или налогу на прибыль, потому что изменятся расходы на взносы.

Бухгалтеры также предпочитают перестраховаться и подают персонифицированные сведения за последний месяц квартала (79% по данным нашего опроса), хотя это не требуется — все данные будут в РСВ. Это не ошибка, но лишняя работа.

ЕФС-1

Больше всего споров вызывали новые правила подачи данных о стаже за год. Теперь их нужно показывать по работникам, у которых есть «отклонения», например, работа в районах Крайнего Севера или отпуск по уходу за ребенком. Бухгалтеры, как и в случае с перссведениями за последний месяц квартала, поделились на два лагеря — одни сдали стаж по всем, другие только по «отклонистам». Интересно, что и позиции СФР на местах отличались.А как у вас отразились сведения о стаже в лицевом счете? Корректно?

Отчеты маркетплейсов

Забавно, но мы решили включить их в ТОП. Слишком часто вопросы про отчеты маркетплейсов стали мелькать в наших телеграм-каналах. Просто бухгалтеров, работающих с селлерами, становится все больше, а вот со спецификой работы с площадками не все разобрались.

Видимо не только в бухгалтерской и налоговой отчетности все стремительно меняется.

А еще площадки любят «зажать» часть первички.

Есть ли универсально лекарство от всех этих проблем? Да, у нас оно есть — это подписка Клерк.Премиум. В ней мы собрали вебинары, онлайн-курсы, экспертный журнал разборов и безлимитные консультации. Пользуйтесь целой базой видео, статей, вопросов и ответов, чтобы отчеты вас больше не бесили. А сейчас новым подписчикам мы дарим годовой абонемент на все конференции «Клерка».

Напоминалочка

Кстати, про отчеты. Сегодня их как раз нужно сдать. Вот какие отчеты нужно сдать бухгалтеру до 26 февраля:

  • 6-НДФЛ за 2023 год;

  • уведомление по ЕНП на НДФЛ за период с 01.02.2024 по 22.02.2024;

  • уведомление по ЕНП на страховые взносы за январь;

  • уведомление по ЕНП на налог на имущество за 2023 год (по кадастровой стоимости);

  • уведомление по ЕНП на транспортный налог за 2023 год;

  • уведомление по ЕНП на земельный налог за 2023 год;

  • персонифицированные сведения за январь;

  • подраздел 1.1 ЕФС-1 на кадровые мероприятия в январе (переводы, пролонгация трудового договора и т. д.).

Вырастут суточные у транспортников

Президент поручил увеличить размер суточных для тех, у кого работа носит разъездной характер. Водители жалуются, что 700 рублей — необлагаемый лимит, слишком маленький для них, ведь те же обеды в пути обходятся минимум в 500 рублей.

Призывникам сохранят место работы на время службы

Сейчас призывников по ТК увольняют, а согласно новому законопроекту за ними будут сохранять рабочие места, по аналогии с мобилизованными.

Вот если работник вернется, но после дембеля не выйдет на работу в течение двух недель, то его можно будет уволить.

Как будут выплачивать накопительную пенсию

Изменяют правила по выплатам из накопительной пенсии. Получить ее можно двумя способами — в виде прибавки к обычной пенсии (страховой) или единовременно, при соблюдении определенных условий.

Единовременную выплату сейчас можно получить, если размер накопительной пенсии – менее 5% от размера страховой пенсии. По новым правилам выплата будет производиться при условии, что размер накопительной пенсии меньше 10% от прожиточного минимума пенсионера.

Примеры расчетов ищите тут.

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Ваша радуется, что только пишет про отчеты, но не сдает редакция

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