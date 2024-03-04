Пришла весна: бухгалтерам хотят вручать Оскар, очередное уведомление по НДФЛ, пятничные игры для ума. 🌷«Ночной бухгалтер» №1634

Первый день весны...еще и пятница. Вот это чудесное совпадение. Немного поговорим о работе и потом расслабимся, ведь сегодня день кошек и еще можно немного поиграть. Главное не забыть вовремя сдать уведомление по НДФЛ.

Сегодня в выпуске:

Бухгалтерский Оскар — за что бы его вручали?

Не пропустите — 4 марта надо сдать уведомление по ЕНП.

Берегись сосульки — что делать если ваша машина пострадала от падения ледяного монстра.

ИП можно не платить в этом квартале взносы.

Дайджест других важных новостей дня.

78 отчетов — новый бомбический выпуск БухТуба.

Пятничный мозгонапрягатель для бухгалтера.

Вы это заслужили

Необычный пост сегодня появился на «Клерке» в нем предлагают давать бухгалтерам Оскар за удивительную и неповторимую актерскую игру во время проведения налоговых проверок и не только.

Еще можно вручать премию за невозмутимость и уверенность в своем учете или за стальные нервы во время сдачи отчетности. Хотели бы себе такую награду?

НДФЛ подъехал

Вообще-то сдать уведомление по НДФЛ за период с 23 по 29 февраля нужно до 3 марта, но 3-е число — воскресенье, так что срок перенесен на 4 марта, не пропустите.

Бац! А кто виноват?

Сейчас как раз то самое время, когда сосульки коварно нападают на припаркованные в неудачном месте автомобили. Если и вас постигло такое несчастье — вот вам советы адвоката, как действовать.

Денег не надо

Если вы ИП, то можете не платить фиксированные взносы в марте, да хоть весь год можете не платить. Раньше до конца квартала предприниматели стремились заплатить взносы, чтобы уменьшить на них налог на УСН, теперь уплата фиксированных взносов не имеет значения, налог и так можно уменьшить на них.

Что еще интересного?

Йо-хо-хо и 78 отчетов!

Новый выпуск БухТуба — самые нескучные бухгалтерские новости, шок недели, а еще мы попробовали челллендж — достань товарища перепиской в стиле песни (выбрали конечно «Бухгалтер, мой бухгалтер»).

Идите смотреть прямо сейчас.

Напряги мозги, расслабь булки

Пятница — повод немного отпустить эмоции, выдохнуть и представить себе два приятных дня за любимыми занятиями ( вот у редакции это — поспать, а у вас?). Но сначала — мозгонапрягатель недели, на этот раз придется искать спрятанные предметы на картинке с долматинцами. Непростая задачка.

За какие ошибки в трудовом договоре можно получить штраф

Единой типовой формы трудового договора нет, поэтому каждая компания сама выбирает шаблоны из интернета, которые не защищают интересы работодателя.

Составить безопасный договор вам помогут эксперты компании ПрощеБизнес. Опытные юристы проведут анализ текущих документов, оценят риски и дадут рекомендации по ведению кадрового учета.

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Ваша неторопливая сегодня, как ленивец редакция