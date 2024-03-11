Обзоры для бухгалтера

Что вам нужно знать про работу и отдых 7 и 8 марта, интервью с главбухом «Клерка», день одеялка, мужчины рассказали, где ищут невест. 👰«Ночной бухгалтер» №1638

Поздравляем всех женщин с наступающим праздником 8 Марта. Желаем, чтобы в этот день вы полноценно отдыхали, смотрели любимые сериалы, гуляли, занимались тем, чем хочется, но на что обычно не хватает времени. И, конечно, пусть вас окружают цветы и любовь. А мы подводим итоги недели, беседуем с главбухом «Клерка», празднуем день теплого одеяла и кибер-весну.
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Что вам нужно знать про работу и отдых 7 и 8 марта, интервью с главбухом «Клерка», день одеялка, мужчины рассказали, где ищут невест. 👰«Ночной бухгалтер» №1638
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Сегодня в выпуске:

  • 5 фактов про 7 и 8 марта, которые вам нужно знать.

  • Главбух «Клерка» рассказала, почему никогда не пропускает налоговые требования и что не любит в уведомлениях по ЕНП.

  • Как в бухотчетности заполнить данные за прошлые годы, если они были исправлены.

  • Мужчина признались, где ищут себе себе невест.

  • 3 важных статьи об информационной безопасности.

  • «Клерки» участвуют в кибер-весне и расшифровывают ребусы-пожелания.

Важные факты про праздник и еще 7 марта

  • 7 марта — сокращенный рабочий день. Для всех, в том числе совместителей внешних и внутренних, у сотрудников с неполным рабочим временем и сменщиков. Исключение — работники непрерывно работающих предприятий и тех сфер, где сокращение дня невозможно.

  • Сокращенный рабочий день оплачивается как обычный, без сокращения оклада или ставки. Если же сотрудник отработает его без сокращения — вместо 7 часов все 8, то нужно сверхурочный час оплатить в полуторном размере.

  • 7 марта — это тоже праздник, пусть и скромный — День теплого одеяла. Обязательно отметьте!

  • 8 марта — праздничный день, но если работник в этот день не отдыхает, то ему положена двойная оплата или дополнительный день отдыха (тогда рабочее 8 марта надо оплатить в одинарном размере).

  • Если на 8 марта выпал отпуск, то этот день в число дней отпуска не включается. Пример смотрите здесь.

Лучше всего все вопросы про отпуска, отгулы, зарплату решать в электронном виде. Почему? Так бухгалтер тратит меньше времени на подготовку и отправку документов, отпуска проще согласовать, а работники быстро получают свои справки и расчетки.

Хотите знать и другие аргументы для директора и сотрудников, чтобы легко внедрить КЭДО у вас на работе? Тогда обязательно запишитесь на бесплатный вебинар 28 марта.

Что нравится в ЕНП главбуху «Клерка»

Оксана Лучилина — главный бухгалтер «Клерка», в предпраздничный день решили поприставать к ней с вопросами и узнать, как она относится к новшествам в налогах и как отдыхает от трудов. Оказалось, что покой главбуху только снится, а Борис Мальцев — фаундер «Клерка» так прокомментировал интервью:

Вот так поворот!

Внесли правки в прошлые года — как отразить их в текущем отчете?

Если вы внесли изменения в учет прошлых лет, то в графах баланса и отчета о финансовых результатах по этим годам вам надо указать уже откорректированные данные. А еще не забудьте — нельзя учитывать проводки, которые вы сделали 1 января для корректировок, в данных для отчета текущего года.

Где лучшие невесты? Конечно, в банке!

Работа.ру провела опрос, чтобы выяснить, в каких сферах мужчины ищут себе невест. Губа у представителей сильного пола не дура. Смотрите, как распределились голоса.

  • 40% выбирают дам из банковской и финансовой сферы;

  • 37% — работниц медицины и ветеринарии;

  • 26% предпочитают сферу красоты и здоровья;

  • 24% — журналистику (девочки-редакторы, вы читаете это? вы в топе популярных невест, если что!);

Также вторых половинок готовы искать в IT, сферах, связанных с недвижимостью и иностранными языками, культурой, искусством и других.

Что надо знать о кибер-безопасности

Отмахиваться от угроз со стороны хакеров бесполезно, а думать «меня это не коснется» очень опрометчиво. Лучше предупредить беду, чем потом разгребать возникшие проблемы. Вот три статьи, которые помогут вашему бизнесу в отражения угроз кибер-преступников.

Весна на «Клерке»

И не простая, а кибер-весна. Мы дарим скидки и подарки, запускаем самые щедрые акции, чтобы порадовать вас. Наши акции — как витаминки, только последние восполняют дефицит каких-то веществ в организме, а «Клерк» восполняет пробелы в ваших знаниях и навыках.

Сейчас вы можете с большими скидками обучаться на курсах профессиональной переподготовки и повышения квалификации, приобрести с 30% дисконтом билеты на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию в Москве, а до нее всего неделя!

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Реши ребус — получи поздравление

Сегодня вышел очередной выпуск мозгонапрягателя — на этот раз автор предлагает решить ребусы-пожелания дамам в преддверии 8 Марта. Дамы — вперед, ради праздника ребусы несложные и легко решаются.

Спасибо, что дочитали выпуск № 1638 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

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Обзоры для бухгалтера

Что вам нужно знать про работу и отдых 7 и 8 марта, интервью с главбухом «Клерка», день одеялка, мужчины рассказали, где ищут невест. 👰«Ночной бухгалтер» №1638

Поздравляем всех женщин с наступающим праздником 8 Марта. Желаем, чтобы в этот день вы полноценно отдыхали, смотрели любимые сериалы, гуляли, занимались тем, чем хочется, но на что обычно не хватает времени. И, конечно, пусть вас окружают цветы и любовь. А мы подводим итоги недели, беседуем с главбухом «Клерка», празднуем день теплого одеяла и кибер-весну.

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