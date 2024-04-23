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Обзоры для бухгалтера

Налоговая подсмотрит за вами через камеры, если понадобится. 🎥«Ночной бухгалтер» № 1668

Улыбнитесь, вас скрывает скрытая камера! А может и не скрытая, а просто камера наблюдения на улице. Корреспондент «Клерка» узнала о любопытном способе налоговиков проверять ваш бизнес.
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Налоговая подсмотрит за вами через камеры, если понадобится. 🎥«Ночной бухгалтер» № 1668
Иллюстрация: создана при помощи ИИ playground.com / Елена Балаклицкая

Сегодня в выпуске:

  • ФНС может получать доступ к записям камер наружного наблюдения.

  • Бухгалтеры голосуют за онлайн-бухгалтерии.

  • При сверке данных по НДС бухгалтеры находят псевдопокупателей — новый вид мошенничества?

  • Самозанятые смогут получать больничные.

  • Ликбез для бухгалтера — что такое нонкоринг?

  • Обсуждения дня — картины великих, котики, дети должны добиваться всего сами.

  • В помощь бухгалтеру.

  • Счет за ноль рублей в Сбере.

  • Мем дня.

За вами наблюдают

В самом прямом смысле слова налоговики могут за вами следить. Чтобы проверить — находится ли офис компании по указанному адресу, ведет ли она строительство реально объекта или существует ли указанный в документах склад, проверяющие имеют право запрашивать доступ к камерам наружного видеонаблюдения и видеозаписям с них.

Бухгалтеры в комментариях обсуждают — законно ли использовать подобные доказательства и почему бы усилия налоговиков не направить на решение проблем самой службы, например с ЕНС.

А вы их знаете?

Привычно считать, что главная бухгалтерская программа — 1С, но на практике компании используют и другой софт, причем весьма успешно. Мы просим бухгалтеров поделиться с нами опытом и ответить на два вопроса.

Посмотрим, кто составляет конкуренцию гиганту рынка.

Вас тут не стояло!

Бухгалтер проводит сверку через ТКС по данным журналов счетов-фактур и с удивлением обнаруживает, что какая-то компания сделала покупку и включила ее в свой журнал. Только вот никаких продаж этому контрагенту не было, бухгалтер о нем даже не слышал.

Что происходит? Коллеги-бухгалтеры подсказывают, что это давно известная форма незаконного получения вычетов по налогу — фактически так подделывают документы, прикрываясь реально существующими контрагентами и данными их счетов-фактур.

Самозанятым больничные светят только в 2026 году

Пока законодатели не решили, какими сделать условия для выплат самозанятым-не ИП больничных. Индивидуальные предприниматели могут сейчас уплачивать взносы и получать выплаты пособий по нетрудоспособности, и не важно самозанятые они и платят НПД или применяют другой режим. А вот обычные физики-самозанятые такой возможности лишены.

Предполагается, что такое право появится у плательщиков НПД с 2026 года, но не ясно, какими будут требования для участия в таком проекте. Ждемс.

Здравствуй, слово незнакомое

Сегодня даже редакция «Клерка» с интересом прочитала статью — что же такое нонкоринг. Оказывается, мы все это хорошо знаем, просто не знакомы с самим понятием.

Просвещайтесь)

Обсуждения дня: о чем говорят бухгалтеры

Сегодня пятница и поэтому обсуждения несколько отдалены от работы.

Например, интересная для дискуссии тема — как долго готовы родители содержать своих детей? Нужна ли постоянная финансовая поддержка или это мешает развитию самостоятельности, да и вообще желанию элементарно найти работу?

Пост с мемами на тему картин известных художников уже снискал большой интерес бухгалтеров, они с удовольствием и сами придумывают к ним забавные подписи.

Между прочим — скоро пора будет поздравлять главбухов с профессиональным праздником, помните? А мы вот помним и даже запустили акцию по этому случаю — даем скидки на обучение! Так что, если вы еще не главбух — пора подтянуть знания, повысить квалификацию и в следующем году с этим праздником будут поздравлять уже вас!

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В помощь бухгалтеру

Если вы работаете с иностранцами — нужно знать нюансы выплаты зарплаты, оформления документов, следить, чтобы не нарушить что-то, ведь штрафы просто огромные. А что если вы собираетесь работать с иностранцем-самозанятым?

Здесь вопросов у бухгалтеров не меньше — во-первых, надо ли подавать уведомление в МВД, как с обычными работниками? Оказывается, да, надо. Как это сделать, по какой форме, куда и как отправить, разобрали эксперты в этой статье.

Для бизнеса финансовый директор — дорогое удовольствие. А большинство даже не представляет себе, что такое финансовая модель, зачем она нужна и как поможет сделать компанию прибыльнее. Но для этого существуют эксперты — прямо сейчас вы можете записаться на бесплатную встречу, где вам помогут разобрать вашу финансовую модель найти в ней риски и уязвимости.

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Мем дня

Девиз для этой пятницы

Спасибо, что дочитали выпуск № 1668 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

Ваша давайте уже по домам, а? редакция

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Налоговая подсмотрит за вами через камеры, если понадобится. 🎥«Ночной бухгалтер» № 1668

Улыбнитесь, вас скрывает скрытая камера! А может и не скрытая, а просто камера наблюдения на улице. Корреспондент «Клерка» узнала о любопытном способе налоговиков проверять ваш бизнес.

Иллюстрация: создана при помощи ИИ playground.com / Елена Балаклицкая
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