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Обзоры для бухгалтера

Пенсии работающим пенсионерам проиндексируют: закон принят. С «физиков» будут взыскивать налоги без суда. Развод станет дороже. 🚀«Ночной бухгалтер» № 1711

Закон об индексации пенсий в Госдуме приняли во втором и сразу же в третьем чтении — откуда возьмут деньги? Долги по налогам будут взыскивать во внесудебном порядке. Минфин хочет увеличить пошлину за развод. И другие новости за сегодня.
Пенсии работающим пенсионерам проиндексируют: закон принят. С «физиков» будут взыскивать налоги без суда. Развод станет дороже. 🚀«Ночной бухгалтер» № 1711
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Сегодня в выпуске:

  • Индексация пенсий — откуда возьмется финансирование и сколько денег на это уйдет?

  • Без суда будут взыскивать долги по налогам физлиц, можно ли спорить с налоговой?

  • Пошлина при разводе вырастет в 8 раз.

  • Прощаемся с «аськой».

  • Чем пугают в вызовах на комиссии ФНС и как к ним подготовиться — советы налогового адвоката.

  • Четыре горячих вопроса про взносы 1% у ИП.

  • Что делать с оплатой, которая пришла после перехода с УСН на патент.

  • Мем дня.

Со скоростью света

Пока редакция думала писать ли новость о том, что законопроект по индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года принят во втором чтении, Госдума уже и в третьем его приняла.

А вот несколько важных цифр, касающихся индексации:

  • Изменения затронут 7,87 млн человек.

  • На выплаты потребуется 96,5 миллиардов рублей в 2025 году. В 2026 году — 177 миллиардов рублей. В 2027 году — 260 миллиардов рублей.

  • В 2015-2016 гг. трансфер на обязательное пенсионное страхование составлял порядка триллиона рублей. Этих денег не хватало на выплаты пенсионерам, ПФР получал дотации из бюджета, сейчас этих дотаций практически нет, а Фонд сбалансирован, поэтому стала возможна индексация – утверждает председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

За пенсионеров мы рады, как и сбалансированность Фонда, главное, чтобы ее хватило надолго.

Без суда и следствия

С «физиков» хотят взыскивать долги без обращения в суд. Так сейчас происходит с долгами организаций и ИП. Сейчас взыскание происходит после обращения в мировой суд и получения судебного приказа.

При этом у налогоплательщика сохраняется право оспорить решение ФНС и перейти к судебному разбирательству.

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Дорогой развод

Развод станет намного дороже — размер пошлины Минфин собирается поднять до 5 тысяч рублей. В судебном порядке разводятся, если есть несовершеннолетние дети или имеются разногласия.

«Аська» больше не работает

Популярный мессенджер ICQ (владелец — компания VK) завершил свою работу.

Ностальгии вам в ленту))

Комиссия в ФНС — как подготовиться?

ФНС присылает пугательные письма налогоплательщикам, в которых сообщает, что в результате мероприятий налогового контроля и проведенной проверке компанию подозревают в связях с «техничками».

Примеры таких запросов в своем блоге приводит адвокат Вячеслав Василевский. Автор, кстати, предлагает задавать ему вопросы под постом — пользуйтесь моментом ;) А еще рассказывает, как подготовиться к встрече с неизбежным, что проверить и какие доказательства собрать.

Вопросы налоговых проверок вместе с топовыми спикерами будем разбирать на V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Уже сейчас мы открыли предзапись на конференцию — всем, кто подаст заявку заранее, мы сделаем очень выгодное предложение и дадим «плюшки», которых не будет, когда мы откроем продажу билетов.

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Рубрика: напоминалочка

До 1 июля, включительно ИП надо заплатить 1% взносов с доходов свыше 300 тысяч рублей. Мы собрали ответы на 4 самых популярных вопросов и сделали подборку полезных ссылок для ИП.

А облагать как?

Под какое налогообложение попадает оплата от покупателя, которая пришла после того, как ИП перешел с УСН на ПСН? Если услуга была оказана в период применения упрощенки, то оплата попадает под единый налог — такие разъяснения дает Минфин.

Для многих бухгалтеров сложно помнить такие нюансы, особенно, если клиентов много (а аутсорсеры, работающие с ИП, обычно ведут не один десяток предпринимателей). Если вы работаете в аутсорсинге или владеете таким бизнесом — почитайте, как можно автоматизировать работу, чтобы не потеряться в потоке задач и бесконечных напоминаний, писем и отчетов.

Кстати, советы подойдут и обычной бухгалтерии, где есть много сотрудников — главбуху с помощью автоматизации будет легче управлять задачи подчиненных.

Мем дня

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Обзоры для бухгалтера

Пенсии работающим пенсионерам проиндексируют: закон принят. С «физиков» будут взыскивать налоги без суда. Развод станет дороже. 🚀«Ночной бухгалтер» № 1711

Закон об индексации пенсий в Госдуме приняли во втором и сразу же в третьем чтении — откуда возьмут деньги? Долги по налогам будут взыскивать во внесудебном порядке. Минфин хочет увеличить пошлину за развод. И другие новости за сегодня.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

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