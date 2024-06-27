Пенсии работающим пенсионерам проиндексируют: закон принят. С «физиков» будут взыскивать налоги без суда. Развод станет дороже. 🚀«Ночной бухгалтер» № 1711

Сегодня в выпуске:
Индексация пенсий — откуда возьмется финансирование и сколько денег на это уйдет?
Без суда будут взыскивать долги по налогам физлиц, можно ли спорить с налоговой?
Пошлина при разводе вырастет в 8 раз.
Прощаемся с «аськой».
Чем пугают в вызовах на комиссии ФНС и как к ним подготовиться — советы налогового адвоката.
Четыре горячих вопроса про взносы 1% у ИП.
Что делать с оплатой, которая пришла после перехода с УСН на патент.
Мем дня.
Со скоростью света
Пока редакция думала писать ли новость о том, что законопроект по индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года принят во втором чтении, Госдума уже и в третьем его приняла.
А вот несколько важных цифр, касающихся индексации:
Изменения затронут 7,87 млн человек.
На выплаты потребуется 96,5 миллиардов рублей в 2025 году. В 2026 году — 177 миллиардов рублей. В 2027 году — 260 миллиардов рублей.
В 2015-2016 гг. трансфер на обязательное пенсионное страхование составлял порядка триллиона рублей. Этих денег не хватало на выплаты пенсионерам, ПФР получал дотации из бюджета, сейчас этих дотаций практически нет, а Фонд сбалансирован, поэтому стала возможна индексация – утверждает председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.
За пенсионеров мы рады, как и сбалансированность Фонда, главное, чтобы ее хватило надолго.
Без суда и следствия
С «физиков» хотят взыскивать долги без обращения в суд. Так сейчас происходит с долгами организаций и ИП. Сейчас взыскание происходит после обращения в мировой суд и получения судебного приказа.
При этом у налогоплательщика сохраняется право оспорить решение ФНС и перейти к судебному разбирательству.
Самый главный человек
Без какого бухгалтера не обходится ни одна компания? Без того, который считает зарплату :)
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Дорогой развод
Развод станет намного дороже — размер пошлины Минфин собирается поднять до 5 тысяч рублей. В судебном порядке разводятся, если есть несовершеннолетние дети или имеются разногласия.
«Аська» больше не работает
Популярный мессенджер ICQ (владелец — компания VK) завершил свою работу.
Ностальгии вам в ленту))
Комиссия в ФНС — как подготовиться?
ФНС присылает пугательные письма налогоплательщикам, в которых сообщает, что в результате мероприятий налогового контроля и проведенной проверке компанию подозревают в связях с «техничками».
Примеры таких запросов в своем блоге приводит адвокат Вячеслав Василевский. Автор, кстати, предлагает задавать ему вопросы под постом — пользуйтесь моментом ;) А еще рассказывает, как подготовиться к встрече с неизбежным, что проверить и какие доказательства собрать.
Вопросы налоговых проверок вместе с топовыми спикерами будем разбирать на V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Уже сейчас мы открыли предзапись на конференцию — всем, кто подаст заявку заранее, мы сделаем очень выгодное предложение и дадим «плюшки», которых не будет, когда мы откроем продажу билетов.
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Рубрика: напоминалочка
До 1 июля, включительно ИП надо заплатить 1% взносов с доходов свыше 300 тысяч рублей. Мы собрали ответы на 4 самых популярных вопросов и сделали подборку полезных ссылок для ИП.
А облагать как?
Под какое налогообложение попадает оплата от покупателя, которая пришла после того, как ИП перешел с УСН на ПСН? Если услуга была оказана в период применения упрощенки, то оплата попадает под единый налог — такие разъяснения дает Минфин.
Для многих бухгалтеров сложно помнить такие нюансы, особенно, если клиентов много (а аутсорсеры, работающие с ИП, обычно ведут не один десяток предпринимателей). Если вы работаете в аутсорсинге или владеете таким бизнесом — почитайте, как можно автоматизировать работу, чтобы не потеряться в потоке задач и бесконечных напоминаний, писем и отчетов.
Кстати, советы подойдут и обычной бухгалтерии, где есть много сотрудников — главбуху с помощью автоматизации будет легче управлять задачи подчиненных.
Мем дня
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Ваша пенсия нам только снится редакция
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